Președintele Franței Emmanuel Macron îl avertizează pe premierul britanic Boris Johnson: Regatul Unit riscă să devină un vasal al Statelor Unite după un Brexit fără acord

România este un important prieten, aliat și partener al Statelor Unite în Uniunea Europeană, a afirmat miercuri, pe contul său de Twitter, ambasadorul SUA la UE, Gordon Sondland în urma întâlnirii care a avut loc la Washington între președinții Donald Trump și Klaus Iohannis, o reuniune concretizată prin semnarea primului document comun după aproape un deceniu, o declaraţie comună care priveşte întărirea relaţiilor dintre cele două state.

”O întâlnire productivă între președintele Statelor Unite și bunul meu prieten Klaus Iohannis. România este un partener puternic în privința comerțului, securității energetice, apărării și în alte domenii”, a scris Sondland, pe Twitter.

Productive meeting between @POTUS and my good friend @KlausIohannis yesterday. Romania is a strong partner on trade, energy security, defense and more. ➡️ Joint statement: https://t.co/OhuZFknqZN pic.twitter.com/2BfLHOr8yu

Anterior acestui mesaj, diplomatul american de la Bruxelles anunțase, tot pe Twitter, că va fi alături de președintele american la întâlnirea cu omologul din România.

”România este un important prieten, aliat și partener în cadrul UE și vom continua să lucrăm îndeaproape pentru a avansa relația transatlantică”, a scris Sondland

Happy to be back in D.C. to join @POTUS in his meeting with 🇷🇴 President @KlausIohannis later today. Romania is a great friend, ally, and partner in the EU, and we continue to work closely together to advance the transatlantic relationship.

