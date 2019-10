Președintele Germaniei și omologii săi din Europa Centrală vor comemora împreună 30 de ani de la căderea Zidului Berlinului

Discuţiile avute vineri dimineaţă cu ministrul britanic pentru Brexit, Stephen Barclay, au fost ”constructive”, a apreciat negociatorul-şef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, citat de Reuters şi AFP, citate de Agerpres.

”Brexit-ul este ca urcatul unui munte. Avem nevoie de vigilenţă, hotărâre şi răbdare”, a declarat Barnier în faţa jurnaliştilor după încheierea reuniunii de lucru cu demnitarul britanic, desfăşurată la Bruxelles.

”Discuțiile tehnice cu Regatul Unit în următoarele zile se intensifică, într-o notă constructivă. Voi continua să țin la curent Parlamentul European și statele membre. UE va face tot ce-i stă în putință pentru a obține un acord, în conformitate cu principiile noastre”, a spus Barnier ulterior într-un mesaj pe Twitter.

We are intensifying technical discussions with #UK over the coming days, in a constructive spirit. I will continue to debrief @Europarl_EN & Member States. The 🇪🇺 will do everything it can for an agreement, fully in line with our principles. #Brexit 🏔 pic.twitter.com/F6eYvPbt6D

