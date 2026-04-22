Președintele Greciei deschide Forumul Economic de la Delphi cu un apel la unitate transatlantică: Europa are nevoie de America la fel de mult cum America are nevoie de Europa

Președintele Greciei, Konstantinos Tasoulas, a deschis miercuri Forumul Economic de la Delphi cu un apel la unitate transatlantică, arătând relația interdependentă dintre Europa și Statele Unite, „doi piloni ai lumii occidentale”, informează Agerpres.

„Europa are nevoie de America la fel de mult cum America are nevoie de Europa. Orice fragmentare a acestor doi piloni ai lumii occidentale, sub presiunea abordărilor tranzacționale și a curentelor naționaliste și populiste, ar avea consecințe extrem de grave pentru securitatea și prosperitatea noastră a tuturor, atât în Europa, cât și în America”, a menționat Tasoulas în discursul său de deschidere.

Acesta a atras atenția asupra provocării duble cu care se confruntă Europa.

„Pe de o parte, să-și păstreze autonomia strategică prin consolidarea competitivității economice, precum și a capacităților și puterii sale de apărare, a interconectării energetice și a sectorului tehnologic inovator; pe de altă parte, respectarea angajamentelor asumate în cadrul alianței, rămânând în același timp fidelă valorilor fundamentale care îi definesc identitatea, precum democrația, drepturile omului și statul de drept”, a mai spus președintele Greciei.

Acesta a observat că lumea trece printr-o perioadă de transformare rapidă și profundă, pe fondul crizelor suprapuse care „răstoarnă certitudinile”.

Relațiile transatlantice traversează o perioadă turbulentă, pe fondul retoricii belicoase a președintelui american Donald Trump.

Tensiunile au escaladat odată cu refuzul mai multor state europene de a oferi SUA sprijin în războiul pe care l-a pornit împreună cu Israelul împotriva Iranului, fapt ce a alimentat furia liderului de la Casa Albă.

Atmosfera în care se desfășura interacțiunea dintre administrațiile de pe cele două maluri ale Atlanticului era deja una încordată după ce Trump și-a exprimat în mai multe rânduri dorința de a anexa Groenlanda, teritoriu autonom danez.

Triada motivelor care creionează deteriorarea legăturilor transatlantice este completată de politica comercială protecționistă a președintelui american Donald Trump, caracterizată de impunerea tarifelor asupra bunurilor importate din state europene partenere.