Președintele Grupului Ambasadorilor Francofoni din Franța, Luca Niculescu, a înmânat la Paris Marele Premiu al Ambasadorilor Francofoni diplomatului Claude Martin

Ambasadorul României, Luca Niculescu, președintele Grupului Ambasadorilor Francofoni din Franța (G.A.F.F.) a înmânat, joi, Marele Premiu al GAFF diplomatului Claude Martin pentru cartea ”Diplomația nu este un dineu de gală”, informează un comunicat al Ambasadei României la Paris remis CaleaEuropeană.ro.

Ceremonia a avut loc la Academia Franceză și a fost găzduită de Hélène Carrere d’Encausse, Secretarul perpetuu al Academiei, în prezența a numeroși academicieni, ambasadori, reprezentanți ai corpului diplomatic și ai Organizației Internaționale a Francofoniei și jurnaliști.

Președintele GAFF, ambasadorul Luca Niculescu, a subliniat valoarea simbolică a lansării acestui premiu în săptămâna dedicată francofoniei, mișcare ce împlinește în acest an 50 de ani de existență.

„Alături de Academia Franceză, în fiecare an ambasadorii francofoni vor premia o carte de diplomație, istorie sau politică internațională scrisă de un autor din lumea francofonă. Sunt foarte fericit să văd că această inițiativă, pe care am lansat-o în urmă cu un an, a prins viață. Volumul este excepțional : sunt 30 de ani din istoria Chinei trăiți pe viu, dar și momente importante din construcția europeană sau descrierea unor mecanisme de funcționare ale înaltei administrații franceze”.

Diplomatul Claude Martin, fost ambasador al Franței în China și Germania, a mărturisit că această carte este „o scrisoare de dragoste pentru limba franceză și diplomație”. De altfel, a subliniat el, „limba franceză este, prin definiție, limba gândirii, a poeziei, a diplomației și a spiritului”. Claude Martin a amintit, de asemenea, „istoria comună atât de călduroasă dintre România și Franța”.

Iar editoarea Marion Hennebert a spus despre cartea ambasadorului Claude Martin, că «ne poartă de-a lungul unei jumătăți de secol din istoria Chinei, Europei și Franței».

Marele Premiu al Grupului Ambasadorilor Francofoni din Franța (GAFF) este rezultatul unui parteneriat cu Academia Franceză și Academia de Științe Morale și Politice din Franța și are sprijinul Organizației Internaționale a Francofoniei (OIF).

Premiul Ambasadorilor Francofoni este relansarea, într-o nouă formulă, a Premiului Ambasadorilor, care fost decernat începând din 1948 și până în 2014 Printre cei recompensați în trecut se numără ca Antoine de Saint-Exupéry, André Maurois, Georges Duby sau Raymond Aron.

Ambasadorul României în Franța, Luca Niculescu este președinte al GAFF din februarie 2019. Grupul Ambasadorilor Francofoni din Franța (GAFF) reunește ambasadori din state și guverne membre, asociate și observatoare la Organizația Internațională a Francofoniei (OIF), acreditați în Franța. Creat în februarie 2014, GAFF are drept obiectiv promovarea limbii franceze, a valorilor și principiilor Francofoniei.