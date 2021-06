Președintele Israelului salută “rolul-cheie” avut de Klaus Iohannis în adoptarea definiției antisemitismului: Israel şi România sunt prieteni strategici și aliați

Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană, a participat ieri, 7 iunie, la conferința internațională „Zero Corruption Conference”, organizată în format mixt, online și cu prezență în sală, la Kyiv, iar cu acest prilej a discutat cu președinta Republicii Moldova Maia Sandu despre apărarea democrației.

„Încântat să vorbesc la Zero Corruption Conference împreună cu președintele Republicii Moldova. Apărarea democrației este responsabilitatea noastră colectivă. NATO continuă să colaboreze îndeaproape cu Ucraina și alți parteneri de aceeași părere în acest efort important”, a scris secretarul general adjunct al NATO pe contul de Twitter.

Delighted to speak at #DIA_ZCC together with 🇲🇩 President @sandumaiamd & 🇪🇺 VP @VeraJourova. Defending democracy is our collective responsibility. #NATO continues to work closely with #Ukraine 🇺🇦 & other like-minded partners in this important endeavour.https://t.co/Eyh48FZplu pic.twitter.com/51181Ctjns

