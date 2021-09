Președintele Joe Biden îi va primi la Casa Albă pe premierii Indiei, Japoniei și Australiei

Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a salutat luni celebrarea a 10 ani de la încheierea Declarației Comune privind Parteneriatul Strategic dintre România și Statele Unite ale Americii.

“Ca negociator-şef al Declaraţiei Comune privind Parteneriatul Strategic România-SUA pentru Secolul XXI şi al Acordului privind sistemul antirachetă, salut aniversarea, azi, a 10 ani de la încheierea acestor documente de bază ale Parteneriatului Strategic (…) Sunt încrezător că Parteneriatul Strategic substanțial dintre România și SUA va fi consolidat mai departe și în deceniile ce urmează”, a arătat şeful diplomaţiei române într-un mesaj transmis, luni, pe Twitter.

Parteneriatul Strategic dintre România și Statele Unite, lansat la 11 iulie 1997, atinge astăzi o nouă bornă politico-diplomatică și aniversară: se împlinesc zece ani de la adoptarea Declaraţiei Comune privind Parteneriatul Strategic pentru Secolul XXI între România şi Statele Unite ale Americii și de la semnarea Acordului între România şi Statele Unite ale Americii privind amplasarea sistemului de apărare împotriva rachetelor balistice al Statelor Unite în România.

Documentele au fost adoptate în cadrul unei vizite pe care președintele de atunci al României, Traian Băsescu, a efectuat-o la Washington, la invitația omologului american, Barack Obama. Declarația comună adoptată de cei doi președinți la Casa Albă a fost urmată de semnarea Acordului privind sistemul antirachetă, la sediul Departamentului de Stat, de către secretarul de stat al SUA, Hillary Clinton, și ministrul de externe român, Teodor Baconschi.

Momentul a fost marcat luni și de Ambasada Statelor Unite în România, printr-un mesaj transmis de însărcinatul cu afaceri, David Muniz, care a subliniat că “Statele Unite și România sunt aliați, democrații care împărtășesc aceleași valori și, pe deasupra, prieteni”.

“Împreună, am contribuit la asigurarea păcii și a securității în cele mai tulburate zone din lume. Am sprijinit flancul estic al NATO și protejăm Statele Unite și aliații europeni de atacuri cu rachete. Am făcut față și încă facem față unei pandemii și în același timp ne protejăm popoarele și economiile și am diminuat amenințarea teroristă la nivel internațional – toate acestea în timp ce promovăm constant statul de drept, valorile democratice și respectarea drepturilor și a demnității omului”, a spus el.

De asemenea, președintele Klaus Iohannis a salutat, într-un mesaj, acest moment aniversar. “Sunt convins că parteneriatul nostru solid va deveni și mai puternic și mai dinamic“, a spus șeful statului.

Anul 2011 avea să marcheze cele mai importante borne ale Parteneriatului Strategic România-SUA: adoptarea, la 13 septembrie 2011, a Declaraţiei Comune privind Parteneriatul Strategic pentru Secolul XXI între România şi Statele Unite ale Americii și semnarea acordului între România şi Statele Unite ale Americii privind amplasarea sistemului de apărare împotriva rachetelor balistice al Statelor Unite.

“România şi Statele Unite ale Americii împărtăşesc o istorie comună de legături strânse între popoarele noastre, un angajament către democraţie, o relaţie strategică durabilă, precum şi voinţa de a răspunde provocărilor şi ameninţărilor comune. Legături puternice şi profunde leagă popoarele României şi Statelor Unite prin relaţii culturale, economice şi ştiinţifice. Acest Parteneriat Strategic reflectă cooperarea excelentă şi în extindere între ţările noastre pentru promovarea securităţii, democraţiei, oportunităţilor oferite de economia de piaţă şi a schimburilor culturale”, se arată în primul paragraf al Declarației Comune adoptate.

România şi Statele Unite au identificat ca domeniu de cooperare sistemul Statelor Unite de apărare împotriva rachetelor balistice şi capabilitatea NATO de apărare antirachetă, recunoscând că acest sistem contribuie la apărarea României şi a Statelor Unite, precum şi a aliaţilor europeni ai NATO, şi întăreşte stabilitatea regională, dezarmarea, neproliferarea şi controlul armamentelor, combaterea terorismului şi gestionarea altor riscuri şi ameninţări emergente, prin consolidarea schimburilor de informaţii.