Președintele Joe Biden îl asigură pe Volodimir Zelenski de sprijinul ”neclintit” al SUA pentru suveranitatea Ucrainei

Preşedintele american Joe Biden a exprimat vineri „sprijinul neclintit” al SUA pentru suveranitatea Ucrainei într-o convorbire telefonică cu omologul său ucrainean Volodomir Zelenski, a comunicat Casa Albă, citată de Reuters, AFP și Agerpres.

“Preşedintele Biden a afirmat sprijinul neclintit al Statelor Unite pentru suveranitatea şi integritatea teritorială a Ucrainei în faţa agresiunii Rusiei care continuă în Donbas şi în Crimeea”, a declarat Casa Albă.

Ucraina acuzase joi Rusia de concentrarea a mii de militari la frontiera care separă cele două ţări şi în Crimeea, peninsula ucraineană anexată de Moscova în 2014.

În aceeaşi zi, Washingtonul a avertizat Rusia împotriva oricărei tentative de “intimidare” la adresa Ucrainei, declarându-se “preocupat de recentele escaladări ale acţiunilor agresive şi provocatoare ale Rusiei în estul Ucrainei”.

Glad to talk to @POTUS. 🇺🇦 appreciates 🇺🇸 support on different levels. We stand shoulder to shoulder when it comes to preservation of our democracies. My commitment to transform 🇺🇦, improve transparency & achieve peace is strong. The American partnership is crucial for Ukrainians

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 2, 2021