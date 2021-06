Președintele Joe Biden îl va primi luni pe Jens Stoltenberg pentru a pregăti summitul NATO de la Bruxelles

Cele două portavioane ale forțelor militare britanice și franceze – HMS Queen Elizabeth şi FS Charles de Gaulle -, alături de avioane F-35B, Rafale și Hawkeye, au acționat pentru prima oară împreună în Marea Mediterană, într-o demonstrație de forțe aliate, informează NATO și Marina Regală Britanică prin intermediul unor postări publicate pe Twitter.

“Aliații NATO în acțiune”, consemnează Alianța, în postare de pe rețeaua de socializare.

Într-o postare separată, Marina Regală Britanică a notat că HMS Queen Elizabeth și FS Charles de Gaulle “au lucrat împreună pentru prima dată, oferind o demonstrație impresionantă a puterii navale și aeriene anglo-franceze”.

De asemenea, navele și avioanele lor au efectuat o serie de exerciții în Marea Mediterană, mai arată sursa citată.

