Președintele Klaus Iohannis a dat startul campaniei de strângere de semnături pentru un al doilea mandat: ”Să facem România normală, să facem România bine”

Președintele Klaus Iohannis a participat sâmbătă la campania de strângere de semnături pentru susţinerea candidaturii sale la alegerile prezidenţiale lansată de Partidul Naţional Liberal, transmițând că are nevoie de un semnal de susţinere din partea românilor şi a subliniat că statul trebuie reconfigurat.

“Am început astăzi, împreună cu PNL, campania de strângere de semnături. Foarte multă lume și sunt foarte bucuros că începem, cum se spune, cu dreptul această acțiune. Sper să vină cât mai mulți români și să semneze pentru candidatura mea”, a spus Klaus Iohannis.



Șeful statului a făcut referire la elementele concrete din programul său electoral, subliinind că are nevoie de susținerea românilor pentru a face ”România bine”.

” Am nevoie de acest semnal din partea românilor. Eu vreau să continuăm împreună și cred că este important în acest moment să subliniez – împreună, fiindcă împreună trebuie să resetăm, să reconfigurăm statul român. PSD a dus România aproape de eşec. Este clar: aşa nu se mai poate, trebuie să reconstruim aproape tot. Suntem dispuși, sunt dispus, știu cum trebuie să facem și sunt convins că, după alegerile parlamentare, fie ele la termen sau poate chiar anticipate, voi coagula o echipă puternică, din PNL, din alte partide de opoziție, cu care să începem să facem România normală, să facem România bine”, a susţinut Iohannis, alături de susținătorii săi.

El s-a referit și la protestul anunţat în Piaţa Victoriei, unde 250.000 de români sunt așteptați la o nouă manifestație a diasporei, la un an de la violențele din 10 august.

“Vreau să spun și câteva cuvinte despre ziua de astăzi. Este 10 august. Acum un an de zile s-a întâmplat ceva ce a început foarte frumos. Românii au venit să demonstreze pașnic. După aceea, am intrat într-una din marile tragedii post-decembriste. Guvernul pesedist și-a atacat proprii cetățeni, cu bâte, cu gaze lacrimogene! Români care au demonstrat pașnic au fost atacați de Guvernul României. Eu nu îmi doresc să se mai întâmple așa ceva niciodată! Este clar că evenimentele de anul trecut din 10 august trebuie elucidate. Trebuie să vedem cine a dat comanda politică pentru așa ceva, ceva inimaginabil. Și îmi doresc tare mult ca dacă astăzi are loc o manifestare de comemorare a ce s-a întâmplat anul trecut, să fie frumoasă, pașnică și sper foarte mult ca, de data asta, Guvernul să se abțină de la acțiuni de forță și să nu facă decât ceea ce trebuie să facă, să păstreze ordinea cu calm”, a declarat şeful statului.

Partidul Național Liberal a început sâmbătă campania de strângere de semnături pentru susţinerea candidaturii preşedintelui Klaus Iohannis pentru un nou mandat, președintele PNL Ludovic Orban Orban precizând că data a fost aleasă simbolic ”pentru a da un semnal că obiectivul nostru e să nu se mai repete niciodată ce s-a întâmplat în 10 august, anul trecut”.

Șeful statului și-a lansat oficial, joi, candidatura pentru un nou mandat de președinte al României, în fața a peste 3.500 de membri prezenți la Consiliul Național al PNL, printr-un discurs în care și-a expus viziunea unei ”Românii funcționale și normale”, proiectul unei întregi țări pe care l-a intitulat ”proiectul unei întregi generații” și a accentuat profund termeni precum reclădire, reconstrucție, resetare și reconfigurare.

Alegerile prezidențiale vor avea loc la 10 noiembrie, primul tur, și la 24 noiembrie, turul al doilea.

Potrivit celui mai recent sondaj, dat publicității miercuri de IMAS, președintele Klaus Iohannis rămâne principalul favorit în sondaje pentru alegerile prezidențiale din luna noiembrie, fiind clasat pe primul loc în rândul intenției de vot a românilor cu aproape 42 de procente, la o distanță de peste 27% de contracandidatul clasat pe locul al doilea.