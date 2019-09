Președintele Klaus Iohannis a decis să îl decoreze post-mortem pe românul ucis în atentatul de la Kabul

Theodor Paleologu, candidat susținut de Partidul Mișcarea Populară pentru preluarea mandatului de la Palatul Cotroceni, a trasat, într-un interviu pentru redacția CaleaEuropeană.ro, obiectivele și atribuțiile pe care trebuie să le îndeplinească un șef de stat, dar în același timp a vorbit despre experiența lui în diplomație, despre cei 19 ani petrecuți în străinătate, dar și despre cele mai importante teme incomode cu care se confruntă un președinte.



Încă din primele minute ale interviului, Theodor Paleologu a afirmat că este ”profund pro-european” și a abordat temele de interes pentru România la nivel european, precum zona euro sau aderarea la spațiul Schengen, dar și Brexit.

”Sunt profund european și este just că dacă nu ar exista Uniunea Europeană ar fi un iad. Referitor la zona euro și la aderarea României la spațiul Schengen există avantaje și dezavantaje, dar cel mai important este să spunem adevărul, să explicăm mai ales ce înseamnă aderarea României la spațiul Schengen și nu doar să ne dorim acest lucru. Dacă suntem în zona euro, nu înseamnă că va curge lapte și miere.”

”Eu sunt genul de om politic care nu vinde iluzii”, a subliniat acesta.

Referitor la relația cu ambasadorii, Theodor Paleologu a evidențiat că: ”Sunt unul dintre ambasadori și pot vorbi cu ei de la egal la egal, chiar dacă președintele îi numește, eu îi consider colaboratori și nu mă situez deasupra lor.”

Potrivit diplomatului Theodor Paleologu, șeful statului are care rol fundamental reprezentarea externă a țării sale: ”Reprezentarea externă este principalul atribut al președintelui. Acesta trebuie să susțină obiectivele României cu fermitate și insistent, iar pe plan intern acesta chiar dacă nu are putere decizională, el are datoria să spună anumite lucruri, să impulsioneze și să impună condiții.”

Theodor Paleologu, fost amabasador al României în Danemerca și Islanda, a adăugat o referință importantă despre diplomație: ”O diplomație eficientă este cea care este atentă la orice detaliu. În diplomație nu există un moment de repaos. Convingerea mea profundă este că diplomația este ca un roman ”tolstoian”, adică se caracterizează prin tehnica detaliului”.

Întrebat de directorul Calea Europeană, Dan Cărbunaru, dacă are un lider european pe care îl admiră sau dacă și-ar dori să se întâlnească cu acesta în timpul unui summit la Consiliul European, Theodor Paleologul a enumerat trei nume: Angela Merkel, Emmanuel Macron și Boris Johnson.

”Cu Macron aș avea foarte multe de povestit, însă vreau să îl întreb niște lucruri, despre profesorii cu care a lucrat, avem multe în comun și as vrea să discutăm. Cu Macron aș avea foarte multe de discutat și am avea niște discuții foarte animate. Să se înțeleagă că nu sunt ”macronist”, nici nu l-am votat în turul unu, dar sunt sigur că am avea un contact foarte viu”, a precizat Paleologu.

În contextul în care PMP este un partid politic mic, Theodor Paleologu a afirmat că intenționează să se folosească de expertiza colegului său Traian Băsescu, fost președinte cu două mandate și actual europarlamentar, în timpul campaniei electorale: ”Ar fi stupid să nu îl întreb anumite lucruri. Este evident că le știe mai bine decât oricare altul. Dacă am o nelămurire, pun mâna pe telefon și îl intreb.”

Pentru mai multe detalii urmăriți înregistrarea video a interviului.

Fost ministru al Culturii în perioada perioada 2008-2009, Theodor Paleologu a avut două mandate de deputat, în legislaturile 2008-2012 și 2012-2016, potrivit Digi24.

În perioada 2005-2008, acesta a ambasador al României la Copenhaga (Danemarca) și, ulterior, la Reykjavík (Islanda).

Fondar al Casei Paleologu, școală privată care găzduirește cursuri în domeniile umaniste, fost elev al Ecole Normale Supérieure, Theodor Paleologu a studiat filozofia la celebra Universitate Paris I Sorbonne şi este doctor în filozofie politică al Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales şi al Universităţii din München, potrvit contului său de Linkedin.

Candidatul PMP la alegerile prezindețiale a fost lector la Boston College în 1999 și 2000, devenind ulterior, în perioada 2003-2005, profesor asistent și director al școlii de vară la European College of Liberal Arts din Berlin. A fost fellow la Universitatea Notre-Dame în intervalul 2001-2002, Universitatea Harvard (2002-2003) și la Wissenschaftskolleg zu Berlin, fiind și profesor invitat la Deep Springs College în Statele Unite ale Americii.

