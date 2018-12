Președintele Klaus Iohannis a discutat cu premierii Finlandei şi Croaţiei despre preluarea de către România a Preşedinţiei Consiliului UE

Preşedintele Klaus Iohannis a discutat vineri, la Bruxelles, cu prim-ministrul Finlandei, Juha Sipila, şi cu premierul Croaţiei, Andrej Plenkovic, despre preluarea de către ţara noastră a Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene.

„Ne pregătim pentru Preşedinţia Consiliului UE. Reuniune a viitoarelor Preşedinţii România-Finland-Croaţia, pentru a discuta programul şi priorităţile Trio-ului”, anunţat Iohannis, într-un mesaj publicat vineri pe Twitter. Șeful statului român le-a mulţumit premierilor Finlandei şi Croaţiei pentru această „întâlnire foarte constructivă”.

Getting ready for the EU Council Presidency. Meeting of the upcoming Trio Presidencies Romania-Finland-Croatia, to discuss trio programme and priorities. Thank you, @AndrejPlenkovic and @juhasipila for a very constructive meeting. pic.twitter.com/XfhcCa3ncD

— Klaus Iohannis (@KlausIohannis) December 14, 2018