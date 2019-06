Președintele Klaus Iohannis a primit-o pe noua ambasadoare a Finlandei: România este dispusă să sprijine președinția finlandeză a Consiliului UE

Preşedintele Klaus Iohannis i-a primit marţi, la Palatul Cotroceni, pe ambasadorul agreat al Ordinului Suveran Militar şi Ospitalier al Sfântului Ioan de Ierusalim, de Rhodos şi de Malta, Roberto Musneci, pe ambasadorul agreat al Republicii Coreea, Kim Yong-Ho, pe ambasadorul agreat al Bosniei şi Herţegovinei, Slaviša Ceranic, şi pe ambasadorul agreat al Republicii Finlanda, Marjut Akola.

În cadrul întrevederii avute cu ambasadorul Finlandei, şeful statului a salutat caracterul foarte bun al relaţiilor bilaterale şi a subliniat dorinţa de aprofundare a cooperării la nivel economic şi sectorial, în special în domeniul educaţiei, cât şi dispoziţia României de a sprijini preşedinţia finlandeză a Consiliului UE, care va debuta luni, la 1 iulie 2019, și o va succeda pe cea română.

“Preşedintele Klaus Iohannis a evidenţiat interesul, împărtăşit de doamna ambasador, de a menţine constant dialogul pe perioada deţinerii de către Finlanda a preşedinţiei Consiliului UE, în contextul convergenţei de vederi pe o serie de dosare europene şi al continuităţii agendei comune de priorităţi, exprimând disponibilitatea României de a sprijini preşedinţia finlandeză. Ambasadorul Marjut Akola a apreciat în mod deosebit rezultatele înregistrate de România în exercitarea preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene“, arată Administraţia Prezidenţială, într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

Ambasadorul a prezentat priorităţile Finlandei în exercitarea preşedinţiei rotative, iar în plan bilateral a exprimat satisfacţie pentru dezvoltarea relaţiilor dintre România şi Finlanda, evidenţiind inclusiv interesul pentru continuarea cooperării în domeniul educaţiei.

În perioada 1 ianuarie 2019 – 30 iunie 2020, România, Finlanda și Croația asigură trio-ul de președinții ale Consiliului Uniunii Europene România-Finlanda-Croația pentru următoarele 18 luni.

Programul Trio-ului de Președinții România-Finlanda-Croația, prezentat de România în decembrie 2018, cuprinde o secțiune introductivă care definește cadrul de acțiune, misiunea și reperele de context ale celor trei Președinții. Secțiunile tematice ale documentului sunt construite în jurul structurii Agendei Strategice a Uniunii (Strategic Agenda for the Union in Times of Change, convenită în cadrul reuniunii Consiliului European din 27 iunie 2014), prezentând obiectivele comune, agreate de cele trei Președinții pentru perioada ianuarie 2019 – iunie 2020, pe următoarele cinci domenii prioritare: locuri de muncă, creștere economică și competitivitate; capacitarea și protejarea cetățenilor; politici privind energia și clima; libertate, securitate și justiție; întărirea rolului Uniunii Europene ca actor global.

Programul Trio-ului de președinții este disponibil aici.

Statele membre care dețin Președinția Consiliului Uniunii Europene lucrează în grupuri de câte trei, denumite „Trio-uri“. Acest sistem a fost introdus de Tratatul de la Lisabona, în anul 2009. Trio-ul stabilește obiective pe termen lung și pregătește o agendă comună, determinând subiectele și aspectele majore care vor fi abordate de Consiliu pe o perioadă de 18 luni.

Pe baza acestui program, fiecare dintre cele trei țări își pregătește propriul său program, mai detaliat, pentru cele șase luni de mandat. Trio-ul de Președinții România – Finlanda – Croația prezintă, față de alte Trio-uri, specificul de a se întinde pe perioada a două cicluri legislative, urmând a colabora pentru stabilirea obiectivelor pe termen lung și pregătirea unei agende comune pentru intervalul 1 ianuarie 2019 – 30 iunie 2020.