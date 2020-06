Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea IMM INVEST: Statul va oferi garanții de 30 de miliarde de lei pentru susținerea firmelor

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, marţi, că se impune prelungirea stării de alertă, cu mai puţine restricţii şi a făcut un apel către parlamentari în acest sens. De asemenea, șeful statului a anunţat, marţi, că, după 15 iunie, vor fi luate noi măsuri de relaxare.

“Având în vedere că în ultima vreme numărul de noi îmbolnăviri nu a scăzut semnificativ, dar nici nu a crescut semnificativ, considerăm că este posibil să continuăm cu câteva noi măsuri de relaxare. Adică unele dintre restricțiile care sunt acum în vigoare nu vor mai fi în vigoare după 15 iunie. Aș exemplifica cele mai importante dintre acestea. După 15 iunie, se vor putea redeschide mall-urile, dar fără restaurante și fără locuri de joacă. Vor fi posibile evenimente private – atenție, nu publice, private – cu număr un pic mai mare de participanți, în speță 20 de persoane dacă evenimentele sunt în interior și 50 de persoane dacă evenimentele private vor avea loc în exterior. Pentru a veni în sprijinul părinților care vor lucra, care vor trebui să meargă la serviciu și în perioada vacanței școlare, va fi posibilă – nu obligatorie, dar va fi posibilă – după 15 iunie redeschiderea after-school-urilor, a grădinițelor și creșelor private. De asemenea, va fi posibilă redeschiderea sălilor de fitness după 15 iunie, dar cu respectarea unor norme de distanțare foarte stricte, norme care, evident, vor fi impuse de Ministerul Sănătății.”, a explicat şeful statului, într-o declaraţie de presă susţinută la Palatul Cotroceni.

El a precizat că vor fi posibile evenimentele private, redeschiderea after-school-urilor, grădiniţelor, a creşelor private şi a sălilor de fitness.

“Starea de alertă – având în vedere că nu avem o scădere semnificativă a numărului de îmbolnăviri noi, faptul că avem în continuare în jur de 150 de persoane la tratament intensiv internați în spitale, faptul că și ultimul weekend de relaxare totuși s-a simțit nu în sens bun la numărul de îmbolnăviri noi, ne face să fim în continuare precauți și suntem de părere că se impune prelungirea stării de alertă”, a afirmat Iohannis.

Șeful statului a precizat că Guvernul va dezbate în ședință de guvern această chestiune și a cerut Parlamentului, care trebuie să dezbată această prelungire a stării de alertă, să fie responsabil.

“Stimați parlamentari, fiți responsabili! Gândiți-vă că virusul nu dispare printr-un vot în Parlament. Dar dacă sprijiniți Guvernul, atunci putem să controlăm eficient – și am dovedit-o, putem să controlăm eficient această răspândire a epidemiei. Vreau să subliniez în mod expres: Guvernul a luat cele mai bune măsuri, a luat măsurile care au dus la o răspândire foarte limitată a acestei epidemii. Ați urmărit probabil un studiu foarte nou al unui institut prestigios din Londra. Ne spune că, fără aceste măsuri, în lume, mai ales în Europa, am fi avut milioane de decese. Faptul că am impus noi, în România, din timp aceste măsuri ne-a făcut să controlăm răspândirea epidemiei cât de mult s-a putut controla. Stimați parlamentari, nu puneți sub semnul întrebării acum, la final, aceste măsuri care s-au dovedit a fi corecte!”, a conchis Iohannis.

Preşedintele Klaus Iohannis a avut o şedinţă privind măsurile de gestionare a epidemiei COVID-19 cu prim-ministrul Ludovic Orban, ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, ministrul Apărării Naţionale, Nicolae Ciucă, ministrul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, şi şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat.

România a intrat în stare alertă pe fondul pandemiei de coronavirus la data de 15 mai, după 60 de zile de stare de urgență.

Până marți, în țara noastră au fost confirmate 20.749 de infecții cu coronavirus, iar 1.345 persoane care s-au îmbolnăvit de COVID-19 au decedat.