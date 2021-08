Președintele Klaus Iohannis a semnat decretul de numire a lui Dan Vîlceanu în funcția de ministru al Finanțelor

Autoritățile române s-au folosit de „toate oportunitățile”, inclusiv de sprijinul NATO, pentru a evacua cetățenii români din Afganistan, în condițiile de securitate volatile după preluarea puterii de către talibani, a declarat premierul Florin Cîțu, miercuri, după ședința Biroului Politic Național al PNL, relatează Agerpres.

Situaţia este în desfăşurare, am vorbit cu domnul general Ciucă, care a fost la Biroul Politic Naţional, este în desfăşurare, în cel mai scurt timp vom avea informaţii când se întorc acasă cetăţenii români. (…) Am folosit din primul moment toate oportunităţile pe care le-am avut, am discutat şi cu NATO, a fost şi o aeronavă NATO care a luat cetăţeni, am avut şi avem şi o aeronavă a noastră acolo, au fost folosite toate oportunităţile pe care le-am avut ca să-i aducem pe români acasă cât mai repede”, a declarat premierul României.

O aeronavă C-130 Hercules a Forţelor Aeriene Române a decolat marți, 17 august, pentru a efectua o misiune de urgență având drept scop evacuarea cetățenilor români din Afganistan.

La bordul aeronavei se află, pentru protecție, o echipă a Forțelor pentru Operații Speciale din Armata României.

De asemenea, un avion C-27 J Spartan este pregătit să decoleze pentru repatrierea cetățenilor români evacuați din Afganistan în alte locații cu aeronave ale NATO.

Misiunea are loc după ce președintele Klaus Iohannis a dispus luni implicarea de urgență a Forțelor Aeriene Române pentru evacuarea de pe Aeroportul din Kabul a cetățenilor români aflați încă pe teritoriul statului afgan.

Între timp, 17 cetățeni români au fost evacuați cu o aeronavă NATO, în timp ce ministrul de externe Bogdan Aurescu a anunțat deplasarea unui avion al Forțelor Aeriene Române la Kabul.

Ministerul Apărării Naționale este în permanentă legătură cu celelalte structuri cu responsabilitate în gestionarea acestei crize astfel încât evacuarea, protecția și transportul persoanelor să se desfășoare în condiții de siguranță.

România, care a participat cu peste 32.000 de soldați în Afganistan în ultimii 20 ani, dintre care 27 și-au pierdut viața, și-a încheiat luna trecută misiunea în această țară, marcată inclusiv printr-o ceremonie militară desfășurată la Arcul de Triumf.

În paralel cu misiunile de evacuare a cetățenilor români din Afganistan, președintele Klaus Iohannis a decis convocarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării pe tema situației de securitate din Afganistan și implicațiile pentru România.