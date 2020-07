Klaus Iohannis: Am stabilit domeniile prioritare pe care le vom finanța cu cele 80 de miliarde de euro de la UE. Prioritatea zero – infrastructura

Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat, miercuri seara, că la întâlnirea cu premierul şi mai mulţi miniştri pe tema fondurilor europene au fost stabilite domeniile prioritare care vor fi finanţate cu banii obţinuţi de la UE, indicând investiţiile în infrastructură.

Am discutat despre modalităţile prin care România să poată accesa şi valorifica cele 80 de miliarde de euro, bani pe care i-am obţinut prin negocierile de la Bruxelles. Am stabilit domeniile prioritare pe care le vom finanţa cu aceşti bani, fiindcă ne dorim ca România să prospere în următorii ani şi asta nu se poate face decât prin investiţii masive în domeniile cu impact major pentru cetăţeni. Noi facem o prioritate zero din investiţiile în infrastructură. Avem bani să construim autostrăzi, căi ferate, să modernizăm infrastructură energetică şi de mediu, să implementăm programe de digitalizare în economie, în administraţie, să investim în infrastructura din educaţie şi din sănătate. Românii vor avea astfel acces la servicii de sănătate de calitate, de care vor beneficia în spitale moderne, la standarde europene”, a spus Iohannis, la Palatul Cotroceni, într-o conferinţă de presă.

Potrivit şefului statului, România are “o şansă extraordinară” prin aceste 80 de miliarde de euro. “Împreună cu Guvernul Orban, suntem hotărâţi să o valorificăm la maximum, în beneficiul românilor. Cu multă muncă şi responsabilitate sunt convins că vom reuşi”, a susţinut el.

Preşedintele Klaus Iohannis a avut şedinţa pe tema fondurilor europene cu prim-ministrul Ludovic Orban, vicepremierul Raluca Turcan, ministrul Finanţelor Publice, Florin Cîţu, ministrul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloş, şi ministrul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, Lucian Bode.

Amintim că premierul Ludovic Orban le-a cerut miniştrilor ca până la 31 iulie, sub coordonarea ministrului Fondurilor Europene, Marcel Boloş, să definească tipul de proiecte finanţabile în cadrul exerciţiului financiar multianual european 2021-2027, având în vedere că România are garanţia, în urma deciziei Consiliului European, că va beneficia de 80 de miliarde de euro.

De asemenea, săptămâna trecută, Klaus Iohannis a declarat că fondurile în valoare de aproape 80 de miliarde de euro obţinute de la Uniunea Europeană vor fi folosite pentru reconstruirea României, punctând că țara noastră va trebui să prezinte Comisiei Europene, până în luna octombrie, planul naţional aferent fondului de repornire a economiei.

Cele 79,9 miliarde de euro anunțate pe 21 de președintele Klaus Iohannis în urma unor negocieri care au durat patru zile și patru nopți vor proveni după cum urmează: 33,5 miliarde de euro din cadrul NGEU și 46,4 miliarde de euro din cadrul CFM, au declarat surse europene pentru CaleaEuropeană.ro. Sursele citate au mai precizat că alocarea de 79,9 miliarde de euro este calculată la prețurile de referință din 2018, însă în prețuri curente pachetul va ajunge la 84 de miliarde de euro.

În ce privește cele 46,4 miliarde de euro fonduri nerambursabile din Cadrul Financiar Multianual 2021-2027, României îi sunt alocate 26,8 miliarde de euro pentru politica de coeziune; 18,7 miliarde de euro pentru politica agricolă comună, 760 de milioane de euro din Fondul pentru o tranziție justă și 160 de milioane de euro pentru pescuit.