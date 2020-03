Președintele Klaus Iohannis cere Grupului de lucru COVID-19 identificarea măsurilor de protecție pentru funcționarea economiei

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, marţi, că riscul unei pandemii de coronavirus rămâne ridicat şi a subliniat că este necesar ca statele să-şi coordoneze măsurile, Șeful statului a precizat că ”Europa este în stare de mobilizare”, iar protejarea cetățenilor reprezintă ”prioritatea zero”.

“În ultimele zile, situația privind infecțiile cu coronavirus a cunoscut o schimbare negativă semnificativă, în special la nivel european, și am văzut cu toții decizia fără precedent luată de Italia. Trebuie să fim realiști, riscul unei pandemii rămâne ridicat, iar combaterea coronavirusului presupune un efort coordonat, la nivel național, european și global. Europa este în stare de mobilizare. În această seară, am avut o videoconferință și am vorbit cu toți liderii statelor Uniunii Europene despre evoluția situației în țările noastre. Protejarea cetățenilor europeni este prioritatea zero și am discutat măsurile necesare care se impun în situația actuală. Cu toții suntem de acord că este absolut necesar să ne coordonăm eforturile pentru combaterea efectelor infecției cu coronavirus. Doar prin luarea unor măsuri comune, care să contribuie la oprirea răspândirii virusului, vom reuși să gestionăm eficient această criză. Și numai împreună vom reuși să prevenim efecte grave asupra economiilor europene”, a spus şeful statului la Palatul Cotroceni, după videoconferinţa cu şefii de stat sau de guvern din statele membre ale Uniunii Europene pe tema măsurilor privind gestionarea COVID-19.



Referitor la efectele asupra economiilor europene și, prin urmare, și cea românească, președintele a anunțat că a convocat pentru miercuri o discuție cu prim-ministrul în exercițiu Ludovic Orban și cu ministrul finanțelor Florin Cîțu.

În ce privește situația pe plan național, Iohannis a spus că ”nu avem în acest moment răspândire comunitară a virusului”.

”Este esențial să facem tot ce este posibil pentru a preveni un scenariu cu răspândire necontrolată”, a spus șeful statului, în condițiile în care în România au fost confirmate 29 de cazuri de infecție cu coronavirus, dintre care 12 numai în ziua de marți.

Klaus Iohannis a indicat că numărul mic de cazuri se datorează măsurilor preventive și acțiunilor autorităților.

”Toate măsurile adoptate, oricât de drastice ar părea acum și oricât disconfort ar provoca, sunt gândite pentru a preîntâmpina un rău mai mare. Știu că pentru mulți aceste măsuri înseamnă să facă unele sacrificii, dar este vital să le facem acum, pentru a-i proteja pe viitor de sacrificii mult mai mari și pentru a proteja familiile, părinții, bunicii noștri”, a continuat președintele.

Șeful statului nu a ezitat să specifice că statul este hotărât să implementeze toate măsurile care se impun.

”Sănătatea și siguranța cetățenilor români reprezintă prioritatea zero, orice alt lucru trece în plan secund! Fără îndoială, drepturile și libertățile fundamentale trebuie respectate, dar nu vom ezita să adoptăm și să implementăm toate măsurile care se impun”, a spus Klaus Iohannis.

El a făcut apel și la cetățeni, în condițiile în care a precizat că efortul autorităților nu va fi suficient fără cooperarea totală a cetățenilor și a transmis și un mesaj de solidaritate pentru românii din Italia, singura țară europeană aflată în întregime în carantină pe fondul celor mai multe cazuri de coronavirus înregistrate, peste 10.000, dar și decese, peste 600.

”Dragi români, depinde de fiecare dintre noi să limităm efectele infectării cu coronavirus! Fac apel la responsabilitatea fiecăruia, respectați cu strictețe măsurile luate de Guvern și protejați-vă pe dumneavoastră și pe semenii dumneavoastră! Vreau să transmit în mod special și un mesaj de solidaritate compatrioților noștri din Italia în aceste momente dificile. Îi îndemn să urmeze toate recomandările autorităților italiene și să ia toate măsurile de prevenție pentru a-și proteja sănătatea. Am cerut tuturor autorităților statului român să fie mobilizate pentru a-i ajuta pe românii din Italia care solicită asistență. Cu grijă și responsabilitate, vom depăși această perioadă grea. Dincolo de situația epidemiologică și de sănătate publică, acest moment este unul definitoriu pentru capacitatea națiunii noastre de a fi unită. Mai mult decât virusul ne pot face rău lipsa de responsabilitate și de grijă față de ceilalți, lipsa de încredere, panica și nerespectarea tuturor măsurilor impuse de autorități. La fel de nocive sunt în acest moment răfuielile politice și încercările unora de a câștiga capital electoral prin găsirea vinovaților de serviciu. Acum este momentul să fim buni cetățeni, pentru că de asta depind sănătatea și viața noastră și a apropiaților noștri. Noi, românii, am demonstrat că putem câștiga orice luptă, oricât de grea, cu o singură condiție: să fim uniți, să acționăm ca o adevărată familie care își protejează fiecare membru al său”, a spus Iohannis.

”Fac un apel ca românii să renunțe pentru o vreme la deplasările care nu sunt absolut necesare, mai ales în zone care în mod obișnuit sunt mai aglomerate. Noi, românii, avem o vorbă. Paza bună trece primejdia rea. Sunt cuvinte după care trebuie să ne ghidăm cu toții comportamentul în aceste zile”, a conchis președintele.