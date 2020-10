Președintele Klaus Iohannis decorează Drapelul de luptă al Școlii Militare a Forțelor Aeriene ”Traian Vuia” la 100 de ani de la înființare

Secretarul de Stat al SUA, Mike Pompeo, a afirmat luni, după întrevederea avută la Departamentul de Stat cu ministrul român al afacerilor externe, Bogdan Aurescu, că România și Statele Unite vor continua să contracareze influența malignă exercitată de China și de Rusia.

“M-am întâlnit cu ministrul român de externe Bogdan Aurescu și am discutat despre parteneriatul nostru solid privind domeniile civil nuclear, cooperarea în materie de apărare, securitatea Mării Negre, 5G și Inițiativa celor Trei Mări. Împreună, continuăm să contracarăm influența malignă chineză și rusă“, a scris Pompeo, într-un mesaj pe Twitter.

