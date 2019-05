Președintele Klaus Iohannis deschide miercuri lucrările Conferinței Internaționale “The Future of Europe. Perspectives of Contemporary Developments” din marja Summitului UE de la Sibiu (LIVE pe CaleaEuropeană.ro în perioada 8-10 mai)

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est a marcat 20 de ani de activitate printr-un eveniment, organizat la Piatra Neamț la 16 aprilie, care a reunit peste 200 de colaboratori din administrația publică locală, mediul universitar și mediul privat. Cele două decenii în slujba Regiunii Nord-Est au fost celebrate echipa ADR Nord-Est alături de liderii regionali și locali, de oameni de afaceri, dar și de Șeful Unității pentru România din cadrul DG Regio din Comisia Europeană. Evenimentul a fost transmis LIVE de CaleaEuropeană.ro.

„Aceste rezultate sunt ale noastre, ale tuturor. Devenirea noastră se datorează în mare parte partenerilor, beneficiarilor și colaboratorilor noștri, în care am găsit deseori repere de profesionalism, surse de inspirație și un imbold permanent pentru progres” a declarat Vasile Asandei, directorul general ADR Nord-Est, informează Agenția într-un comunicat.

În cei 20 de ani de activitate, peste 250 de actori locali publici și privați au fost beneficiari ai acțiunilor de schimb de experiență și instruire, 650 de IMM-uri au beneficiat de consiliere pentru internaționalizare și inovare, 900 de tineri antreprenori au fost instruiți și 135 startup-uri au fost create, 10 Planuri de Acțiune Locale pentru Energie Durabilă și Climă au fost realizate pentru Bacău, Botoșani, Suceava, Piatra Neamț, Vaslui, Moinești, Roman, Bicaz, Siret, Comuna Victoria-Iasi și 6 Planuri Locale de Acțiune pentru protejarea patrimoniului cultural pentru municipiile Bacău, Botoșani, Suceava, Piatra Neamț, Vaslui și Iași. În același timp, 6 clustere din Regiunea Nord-Est sunt premiate de Asociația Europeana a Clusterelor cu “eticheta bronz”, doar ca urmare a implicării lor în initiațive internaționale.

De asemenea, în actuala perioadă de programare financiară 2014-2020, pentru cele 1.089 milioane euro alocate Regiunii Nord-Est au fost depuse 1.328 de cereri de finanțare , din care au fost deja contractate 505 proiecte în valoare de 753 milioane de euro, care vor fi transpuse în investiții în dezvoltare urbană, eficiență energetică în clădiri publice, infrastructură de transport rutier, infrastructură, medicală, socială și educațională, valorificarea potențialului turistic și a patrimoniului cultural, dezvoltarea competitivității IMM-urilor, inovare si transfer tehnologic.

Efectele benefice ale acestor rezultate concrete asupra dezvoltării Regiunii Nord-Est au fost recunoscute de toți cei care fac echipă cu ADR Nord-Est în acest lung drum al dezvoltării regionale: Consiliul pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, Comisia Europeană, reprezentată de o delegatie a DG Regio condusă de Carsten Rasmussen, șeful Unității pentru România, rectorii universităților din regiune, beneficiari de finanțare, startup-uri la început de drum sau IMM-uri puternice.

”Prin Programul Regio 2007-2013, rata de absorbție a fondurilor europene a fost de peste 90%. În actualul Program, numai în județul Bacău s-au semnat 53 de contracte de finanțare, de peste 100 de milioane de lei, investiții vitale în județ, pe infrastructură rutieră, de educație, de sănătate, de servicii sociale, de reabilitare energetica a unor cladiri”, a afirmat Sorin Brașoveanu, președintele Consiliului Județean Bacău și președintele în exercițiu al Consiliului pentru Dezvoltare Regională Nord-Est.

„Am remarcat profesionalismul personalului agenției. Cand i-am cunoscut, în 2017, am luat contact cu calitatea lor de Organism Intermediar. Treptat, am descoperit cât de diversă și de intensă este activitatea lor in slujba acestei Regiuni. Le-am pus angajaților întrebări deschise, iar răspunsurile lor au fost foarte inteligente. Am realizat că nu am de a face cu birocrați. Cred că ADR Nord-Est este o organizație bazată pe valori precum solidaritate și profesionalism, pe care eu le consider valori intrinsec europene”, a spus și Carsten Rasmussen, șeful Unității pentru România din partea DG Regio.

ADR Nord-Est este o organizație neguvernamentală de utilitate publică, cu personalitate juridică, ce contribuie la diminuarea disparităților regionale prin stimularea dezvoltării economice, sociale și culturale a Regiunii Nord-Est. Toate demersurile întreprinse de această organizație converg către sporirea nivelului de prosperitate a Regiunii și creșterea calității vieții în rândul locuitorilor.

Activitățile pe care le desfășoară în prezent Agenția pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est vizează: planificarea si programarea regională, implementarea de programe cu finanțare europeană, facilitarea parteneriatelor strategice și cooperării externe, elaborarea și operaționalizarea strategiei regionale de specializare inteligentă, managementul inovării și internaționalizarea afacerilor, dezvoltarea ecosistemului antreprenorial regional, atragerea de investiții private, formare profesională și informare europeană.

ADR Nord-Est este afiliat la rețele profesionale prestigioase precum Asociația Europeană a ADR – EURADA, Rețeaua Regiunilor Europene Inovative – ERRIN, Enteprise Europe Network, Europe Direct Network. Totodată, Agenția deține un Birou de reprezentare la Bruxelles, prin intemediul căruia s-au concretizat în proiecte de cooperare valoroase, menite să conducă la dezvoltarea socio-economică a Regiunii.