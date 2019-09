Președintele Klaus Iohannis, discurs în Craiova privind proiectul său politic pentru un nou mandat: ”Eu, simplu cetățean, îmi doresc o Românie normală”

Viorica Dăncilă, actualul premier al României, și-a depus astăzi, 19 septembrie, candidatura pentru algerile prezidențiale din luna noiembrie la Biroul Electoral Central.

”Românii au nevoie de un altfel de preşedinte care să iubească România şi pe români, a declarat joi preşedintele PSD, Viorica Dăncilă, care şi-a depus candidatura pentru alegerile prezidenţialele din luna noiembrie la Biroul Electoral Central”, relatează Agerpres.

Premierul Viorica Dăncila a explicat de ce candidează pentru șefie de la Palatul Cotroceni: “Pentru că iubesc oamenii, pentru că îmi place să stau în mijlocul oamenilor. (…) Şi mai am un avantaj pe care vreau să-l scot în evidenţă – am demonstrat că pot conduce un Guvern, care are a doua cea mai mare creştere economică din Europa, am demonstrat că pot conduce Preşedinţia rotativă a Consiliului Uniunii Europene şi să obţin un succes pentru ţara mea. Deci, întotdeauna voi avea în vedere şi activitatea guvernamentală, indiferent de culoarea politică a Guvernului. Aş fi primul preşedinte care a deţinut şi funcţia de premier”, a explicat Viorica Dăncilă.

Viorica Dăncilă a arătat că a ales să candideze la preşedinţie pentru că iubeşte oamenii.

Numărul de semnături strânse pentru candidatura premierului Viorica Dăncilă a fost de 1.486.000:”Este un moment emoţionant, este un moment unic, vreau să le mulţumesc celor 1.486.000 de cetăţeni care au semnat pentru candidatura mea pentru alegerile prezidenţiale”, a transmis aceasta.

Amintim că la 23 iulie, Viorica Dăncilă a fost aleasă în Biroul Politic Național candidatul Partidului Social Democrat pentru alegerile prezidențiale ce vor avea loc în această toamnă.

Prim-ministru din ianuarie 2018, Viorica Dăncilă a devenit liderul de facto al Partidului Social-Democrat după ce fostul președinte PSD Liviu Dragnea a fost condamnat la închisoare cu executare pentru fapte de corupție.

Ulterior, la 29 iunie 2019, Dăncilă a fost aleasă președinte al PSD la Congresul extraordinar al formațiunii.

Viorica Dăncilă ocupă funcția de prim-ministru al României din 29 ianuarie 2018. Este prima femeie din istoria României care ocupă această funcție. A deținut anterior două mandate succesive de deputat în Parlamentul European din partea PSD.