Președintele Klaus Iohannis, la sosirea la Summitul celor Trei Mări din Slovenia: Prin gazoductul BRUA, România poate deveni furnizor de securitate energetică în regiune

Preşedintele Klaus Iohannis a subliniat, miercuri, importanţa implementării efective a proiectelor demarate la Summitul Iniţiativei celor Trei Mări care a avut loc anul trecut la Bucureşti şi a indicat că gazoductul BRUA ar putea fi unul dintre paşii prin care România poate deveni furnizor de securitate energetică în regiune.

“Summitul Iniţiativei celor Trei Mări a ajuns la maturitate şi cred că astăzi şi mâine avem foarte multe lucruri concrete de discutat. Este foarte important să ajungem în faza în care implementăm efectiv proiectele pe care am început să le listăm încă de la summitul de la Bucureşti de anul trecut. De asemenea, este foarte important că am reuşit să avem împreună cu noi în afară de cei care au fost de la începutul Iniţiativei celor Trei Mări parteneri foarte importanţi – SUA, UE, Germania – şi cred că ne apropiem deja de câteva proiecte foarte serioase pentru regiune”, a spus şeful statului, înaintea participării la Summitul Iniţiativei celor Trei Mari, care are loc în Slovenia, la Ljubljana.



Întrebat ce paşi poate face România pentru a deveni furnizor de securitate energetică, Iohannis a răspuns că unul dintre proiecte este gazoductul BRUA.

“Putem să facem mai mulţi paşi, parţial i-am început deja, aş menţiona doar BRUA, interconectorul care va deschide practic piaţa pentru rezervele din Marea Neagră, avem, pe de altă parte, interconectorul cu Bulgaria, interconectorul cu Ungaria, care de asemenea sunt foarte importante pentru întreaga regiune, dar şi dezvoltarea energeticii din România contribuie cu siguranţă la securitatea energetică nu numai a României, ci a întregii regiuni”, a spus preşedintele Iohannis.

Președintele Klaus Iohannis participă miercuri și joi, în Slovenia, la cel de-al patrulea Summit al Inițiativei celor Trei Mări (I3M), inițiativa politică regională la nivel prezidențial lansată în 2015 și al cărui cel mai important summit de până în prezent a fost găzduit de România anul trecut, în 17-18 septembrie 2018.

Summitul din Slovenia, care se desfășoară în perioada 5-6 iunie, reprezintă primul pas în procesul de implementare a deciziilor importante luate la Summitul găzduit de Președintele Klaus Iohannis, în septembrie 2018, la București, reuniune care a marcat maturizarea politică și conceptuală a Inițiativei și trecerea sa spre dezvoltări concrete și pragmatice, informează Administrația Prezidențială într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

Sunt așteptate, la reuniunea din Slovenia, progrese în implementarea listei de proiecte de interconectare prioritare agreate la București, precum și în ceea ce privește operaționalizarea Fondului de Investiții al I3M, respectiv a rețelei Camerelor de Comerț din regiune. În marja Summitului va fi organizată cea de a doua ediție a Forumului de Afaceri al Inițiativei celor Trei Mări, element de continuitate cu prima ediție care a avut loc în septembrie 2018, la București.

SUA, Germania și Comisia Europeană vor fi reprezentate la nivel înalt

Pe lângă șefii de stat din țările participante la I3M, la fel ca la București, la Summitul din Slovenia vor fi reprezentate, în calitate de parteneri ai Inițiativei, Statele Unite ale Americii, Germania și Comisia Europeană, precum și instituții financiare europene.

În data de 5 iunie, președintele Klaus Iohannis va participa la dineul oficial găzduit de Președintele Sloveniei, domnul Borut Pahor. Alături de șefii de stat ai țărilor participante la Inițiativa celor Trei Mări, vor mai fi prezenți președintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, și Secretarul Energiei al SUA, Rick Perry.

În data de 6 iunie, Klaus Iohannis va participa la Sesiunea Plenară a Summitului.

Ulterior, președintele României va susține declarații de presă, alături de președintele Sloveniei, Borut Pahor, președintele Croației, Kolinda Grabar-Kitarović, președintele Poloniei, Andrzej Duda, și de președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker.

Inițiativa celor Trei Mări este o platformă politică flexibilă și informală, la nivel prezidențial, reunind cele 12 state membre ale Uniunii Europene aflate între Marea Baltică, Adriatică și Marea Neagră – Austria, Bulgaria, Croația, Cehia, Estonia, Ungaria, Lituania, Letonia, Polonia, România, Slovacia și Slovenia. Inițiativa își propune dezvoltarea economică a statelor din regiune, prin stimularea interconectivităţii în trei domenii principale – transport, energie, digital; creșterea convergenței reale între statele membre ale Uniunii Europene, contribuind astfel la consolidarea unității și coeziunii în cadrul Uniunii și la consolidarea proiectului european; precum și întărirea relației transatlantice, prin stimularea prezenței economice a SUA în regiune.

Summitul de la București din 17-18 septembrie 2018 a adoptat decizii esențiale pentru viitorul Inițiativei, precum lista de proiecte prioritare majore de interconectare în domeniile transportului, energiei şi digital (48 de proiecte de interconectare prioritare, din care 27 proiecte multilaterale, de anvergură); organizarea primului Forum de Afaceri al Inițiativei celor Trei Mări (cu peste 600 oficiali şi reprezentanți ai mediului de afaceri din statele participante la Inițiativă şi din alte state membre UE, din SUA, Balcanii de Vest și Parteneriatul Estic, precum şi reprezentanți ai UE şi ai instituțiilor financiare europene şi internaționale); lansarea rețelei Camerelor de Comerț a I3M (prin semnarea Declarației comune de înființare a acestei rețele, de către 7 Camere de Comerț din cele 12 state participante); primii pași pentru lansarea Fondului de Investiții al Inițiativei celor Trei Mări (prin semnarea Scrisorii de Intenție privind Fondul de Investiții al I3M de către 6 instituții de profil din cele 12 state participante).