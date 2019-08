Președintele Klaus Iohannis participă astăzi la Consiliul Național al PNL, unde este așteptat să își lanseze candidatura pentru un nou mandat la Cotroceni

Liderul USR și candidatul Alianței 2020 USR-PLUS la alegerile prezidențiale, Dan Barna, va efectua o vizită de o săptămână în Statele Unite, la o lună distanță după ce președintele Klaus Iohannis va fi primit de Donald Trump la Casa Albă.

Informația a fost confirmată de Barna la B1 TV și la TVR 1.

”Da, eu merg în septembrie, 21-28 septembrie. Voi fi o săptămână în Washington. Tot așa, pentru diverse întâlniri și voi participa și la forumul CEPA. (…) Este o chestiune firească. Am fost și anul trecut, am discutat la Departamentul de Stat, am avut mai multe întâlniri. E un lucru firesc, normal. Statele Unite sunt partenerul nostru strategic numărul unu, și este foarte normal să continui să am aceste întâlniri”, a afirmat Dan Barna, în emisiunea moderată de Silviu Mănăstire la B1 TV.

Ulterior, miercuri seară, Barna a precizat același lucru și la TVR, la emisiunea moderată de Ionuț Cristache.

Liderul USR s-a aflat și anul trecut la Washington, unde a participat la Forumul Anual al CEPA. Forumul este de singurul think tank din capitala SUA concentrat pe problematica securității în Europa Centrală și de Est – Centrul pentru Analiza Politicilor Europene.

CEPA reuneşte anual politicieni şi diplomaţi de rang înalt, precum şi reprezentanţi ai mediului academic şi ai societăţii civile din întreaga lume, în cadrul unui Forum considerat cea mai importantă conferinţă pe tema relaţiilor şi a securităţii transatlantice.

Anunțul vizitei lui Barna la Washington survine după ce Casa Albă a anunțat vizita președintelui Klaus Iohannis la Washington, la invitația președintelui Donald Trump, aceasta survenind în contextul în care România marchează anul acesta 30 de ani de la prăbușirea comunismului și 15 ani de la aderarea la NATO.

Președintele Klaus Iohannis și liderul USR Dan Barna sunt candidați la alegerile prezidențiale din acest an, ce se vor desfășura în 10 și 24 noiembrie. Conform celor mai recente sondaje, șeful statului are un avantaj confortabil față de contracandidații săi, fiind creditat cu aproape 42% din voturile românilor în primul tur, în timp ce Dan Barna este cotat la 9,4%, un procent în ascensiune față de luna trecută, când liderul USR avea 5,3% în sondaje.