Președintele Klaus Iohannis participă duminică la festivitățile organizate de Ziua Marinei Române în Portul Militar Constanţa

Preşedintele Klaus Iohannis a vizitat, miercuri, Parcul Natural Comana, context în care a subliniat importanţa acţiunilor privind combaterea schimbărilor climatice, dar şi a necesităţii protejării mediului.

“Trebuie să conştientizăm importanţa extraordinară a acţiunilor care vin să combată schimbările climatice, dar în acelaşi timp să protejăm mediul. O zonă ca aceasta, care este foarte aproape de Bucureşti, are aproape aceeaşi valoare pentru bucureşteni cum are un parc (…). Se ajunge foarte uşor aici, o zonă foarte frumoasă, foarte plăcută şi (…) bucureştenii vin în număr mare, de aceea este nevoie să conştientizăm importanţa acestor locuri şi pentru sectorul de recreere”, a spus preşedintele Iohannis, citat de Agerpres.

El a arătat că prin vizita sa vrea să atragă atenţia supra importanţei zonelor naturale protejate.

“Prin vizita mea, astăzi, aici vreau să atrag atenţia asupra importanţei acestor zone naturale protejate. Avem mai multe astfel de zone în România şi ele au, evident, o importanţă deosebită pentru mediu (…), dar, în acelaşi timp, au o importanţă extraordinar de mare dacă ne gândim la măsuri bune pentru combaterea schimbărilor climatice. Vedeţi, suntem într-o zi foarte călduroasă, dar pădurea menţine temperatura un pic mai joasă. Similar, când avem furtuni, ploi torenţiale, zonele de pădure reţin apa şi cred că nu mai este nimeni care poate să nege schimbările climatice. Chiar la noi am avut în această primăvară şi în această vară, din păcate, foarte multe fenomene meteo ieşite din comun, am avut zile caniculare, mult mai multe decât altă dată, am avut furtuni, ploi torenţiale. Ştiţi că în săptămânile trecute am avut inundaţii grave în mai multe zone ale ţării”, a punctat şeful statului.

De asemenea, preşedintele Klaus Iohannis şi autorităţile locale au vizitat cu barca Parcul Natural Comana.

Potrivit Administraţiei Prezidenţiale, scopul vizitei este de a discuta cu autorităţile planuri şi soluţii pentru a proteja parcul şi biodiversitatea lui şi de a largi accesul publicului, în scop recreativ şi educativ cu privire la importanţa protejării naturii.

“În contextul schimbărilor climatice, parcurile constituie oaze de răcoare în zilele călduroase, pot absorbi volume mari de precipitaţii căzute în intervale de timp scurte şi îmbunătăţesc calitatea aerului. Un motiv în plus pentru a le trata cu prioritate şi proteja”, a arătat Administraţia Prezidenţială.