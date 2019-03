Președintele Klaus Iohannis participă săptămâna viitoare la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles. Brexit-ul, combaterea dezinformării și schimbările climatice, printre subiectele aflate pe agendă

Președintele Consiliului European, Donald Tusk, a anunțat că le va solicita statelor membre ale Uniunii Europene să ia în considerare o amânare extinsă a ieșirii Londrei din blocul comunitar, ”dacă Marea Britanie consideră necesar”, cu doar o săptămână înainte ca liderii europeni să discute acest subiect în cadrul summitului european care va avea loc săptămâna viitoare la Bruxelles, anunță DPA, citat de Agerpres.

”În consultările mele înainte de (summitul UE), voi face apel la UE-27 să fie deschisă la o prelungire extinsă dacă Marea Britanie consideră necesar să îşi regândească strategia privind Brexit-ul şi să obţină consens asupra acesteia”, a scris Tusk pe Twitter.

During my consultations ahead of #EUCO , I will appeal to the EU27 to be open to a long extension if the UK finds it necessary to rethink its #Brexit strategy and build consensus around it.



Liderii din Uniunea Europeană ar urma să ia o hotărâre privind orice solicitare de prelungire a Brexit-ului din partea Marii Britanii la summitul lor din 21-22 martie, dacă va fi înaintată o astfel de cerere după votul de joi din Camera Comunelor.

Poziționarea lui Tusk poate fi privită ca o încercare a președintelui Consiliului European de a o ajuta pe Theresa May să îi convingă pe cei care sprijină o ieșire a Regatului Unit din UE să ofere votul de încredere acordului de retragere, dar reflectă și îngrijorarea că o extindere cu doar câteva luni a Articolului 50 al Tratatului Uniunii Europene nu va soluționa problemele cu care se confruntă Westminster, prefigurând o prelungire a agoniei a cărei finalitate va rămâne tot incertă.

Premierul britanic Theresa May se pregătește să le ceară parlamentarilor săi să voteze din nou asupra acordului de ieșire din Uniunea Europeană, pe care l-au respins deja de două ori, înainte de dața stabilită, și anume 29 martie. Camera Comunelor urmează să voteze joi dacă va solicita o prelungire a perioadei de negociere privind Brexit-ul până la 30 iunie, după ce miercuri seara Legislativul de la Londra a decis, ce-i drept, cu o diferență mică, un scenariu al unui Brexit fără acord.

Propunerea este amendabilă, premierul britanic avertizând că există posibilitatea ca perioada să fie extinsă dincolo de 30 iunie, în cazul în care acordul convenit cu Bruxelles-ul este respins în urma unui al treilea vot, care probabil va fi organizat până pe 20 martie.

Cei 27 de șefi de stat și de guvern nu sunt în favoarea prelungirii Articolului 50, dar aceștia trebuie să ajungă la o poziție unanimă în cadrul summitului Consiliului European care va avea loc în perioda 21-22 martie, în eventualitatea unei solicitări în acest sens din partea Guvernului britanic.

De altfel, The Guardian anunța într-un articol că mai mulți eurosceptici britanici încearcă să convingă guvernele din Europa să-și exercite dreptul de veto în privința unei posibile solicitări a extinderii Brexit-ului pentru a se asigura că Regatul Unit părăsește Uniunea Europeană la finalul lunii martie fără un acord.

Este dificil de crezut că aceste demersuri vor avea sorți de izbândă, având în vedere că state precum Italia, Ungaria sau Polonia au alte lupte de purtat cu Bruxelles-ul.

Mai multe capitale europene sunt îngrijorate că euroscepticii de pe continent ar putea folosi această prelungire a Brexit-ului drept argument în alegerile europene ce vor avea loc în luna mai, acuzând Uniunea Europeană că menține Regatul Unit captiv.

În acest sens, o respingere a ideii lui Tusk a venit din partea liderului ALDE din Parlamentul European, Guy Verhofstadt, care a precizat în cadrul unui mesaj postat pe pagina sa de Twitter că nu acceptă o prelungire a Articolului 50 ”dacă nu există o majoritate în Camera Comunelor pentru ceva precis. Nu există niciun motiv ca Consiliul European să accepte o prelungire. Până și moțiunea depusă în această seară (n.r. miercuri seară) de către guvernul britanic recunoaște acest lucru”.

Under no circumstances an extension in the dark! Unless there is a clear majority in the House of Commons for something precise, there is no reason at all for the European Council to agree on a prolongation. Even the motion tabled for this evening by the UK Gov. recognises this. https://t.co/BNJVVT7Klw

— Guy Verhofstadt (@guyverhofstadt) March 14, 2019