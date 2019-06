Președintele Klaus Iohannis: Pentru România și NATO securitatea în regiunea Mării Negre prezintă o importanță deosebită pentru securitatea euroatlantică

Pentru România, ca stat aliat, și pentru NATO în ansamblul său, securitatea în regiunea Mării Negre prezintă o importanță deosebită pentru securitatea euroatlantică, a transmis președintele României, Klaus Iohannis, prin vocea consilierului de stat Constantin Ionescu, în cadrul ceremoniei de deschidere a programului de formare ”Security in the Black Sea Region. Shared challenges, sustainable future”, ediţia a VI-a, organizată de către Academia Naţională de Informaţii ”Mihai Viteazul” în cooperare cu Universitatea Harvard, din Statele Unite ale Americii.

În viziunea șefului statului, răspunsul la provocările specifice zonei, precum ”războiul hibrid din Ucraina, asertivitatea Rusiei, terorismul internațional, conflictele înghețate, criza migrației, agresiunile cibernetice și comunicaționale”, poate fi sintetizat pe două direcții: ”coeziune (în cel mai larg sens) și adaptare (la noile realități ale mediului de securitate)”, transmite Administrația Prezidențială printr-un comunicat.

”Dorim și este necesar ca regiunea Mării Negre și regiunea Balcanilor să rămână un spațiu stabil și predictibil. Consider că tema programului din acest an – «The New Great Game – Connecting the Black Sea and the Balkans» – este inspirată și de actualitate. Avem nevoie, în continuare, de o abordare pe mai multe niveluri pentru consolidarea relațiilor și a cooperării transfrontaliere dintre statele din regiunea Balcanilor și a Mării Negre, precum și – în mod prioritar – a legăturii transatlantice. Regiunea noastră – frontieră a Organizației Tratatului Nord-Atlantic și a Uniunii Europene și un spațiu de intersectare a unor civilizaţii, culturi şi interese diferite şi diverse – a dobândit o greutate aparte în ecuația de securitate la nivel internațional, fiind marcată, de-a lungul timpului, dar mai ales în ultimii ani, de provocări multiple și tot mai complexe”, a mai citat consilierul Constantin Ionescu.

Șeful statului a mai transmis că România sprijină menținerea pe agenda de priorități a UE regiunea Balcanilor de Vest și subliniază importanța unor rezultate concrete, pe măsura progreselor individuale, urmărind, totodată, reafirmarea Mării Negre pe agenda Uniunii Europene, printr-un nou impuls acordat implicării sporite a UE în proiecte de cooperare sectoriale, pe baza Agendei Maritime a Regiunii.

Președintele Klaus Iohannis a punctat că este importantă ”consolidarea profilului țării noastre în NATO și în Uniunea Europeană, precum şi a parteneriatului strategic cu SUA constituie pilonii de bază ai politicii externe și de securitate a țării noastre. În același timp, România acționează pentru asumarea unui rol activ și constructiv în regiunea Mării Negre”.

”În calitate sa de furnizor regional de securitate, România consideră o prioritate strategică asigurarea stabilităţii regionale. Din această perspectivă, este necesară intensificarea colaborării regionale, bazată pe respectarea strictă a normelor dreptului internațional, prin dialog politic și soluționare pe cale pașnică a divergențelor. În același timp, amplificarea colaborării regionale pe dimensiunea economică poate aduce beneficii pentru toate statele implicate”, a mai spus șeful statului prin vocea consilierului Constantin Ionescu.

Președintele Iohannis a mai transmis că ”transformarea acestei regiuni nu va putea fi înfăptuită fără investiții majore în educație, privită ca un proces cuprinzător de conștientizare, adaptare și creștere a rezilienței la toate nivelurile. Cred cu fermitate că asigurarea unui nivel adecvat de cultură de securitate reprezintă cheia gestionării noilor realități și trebuie să constituie o preocupare majoră a tuturor actorilor implicați, de la mediul guvernamental, la simplii cetățeni. Ideile generate în cadrul programului dumneavoastră au adus în ultimii ani o contribuţie consistentă la nivelul de cunoaştere în domeniul securităţii regionale, europene şi euroatlantice”.

În încheiere, șeful statului și-a exprimat convingerea că ediția din acest an a programului va constitui, de asemenea, un referențial de expertiză util în sintetizarea unor soluţii viabile care să sporească rezilienţa societăţilor noastre în fața provocărilor regionale și, totodată, va stimula identificarea de soluții pentru valorificarea optimă a oportunităților.