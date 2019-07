Președintele Klaus Iohannis, ”profund îndurerat de tragedia petrecută la Caracal” și ”revoltat că autoritățile responsabile nu au reușit să salveze o adolescentă”: Situația va fi discutată în ședința CSAT

Președintele american Donald Trump a criticat planurile guvernului de la Paris de a taxa companiile multinaționale precum Google, amenințând cu taxe vamale asupra vinului francez, pe care le-ar putea impune înainte de summitul G7, ce va avea loc în Biarritz între 24-26 august, și acuzându-l pe omologul său francez de ”stupiditate”, potrivit CNN.

Reacția lui Trump survine în contextul în care cele două camere ale legislativului francez au adoptat recent o lege prin care companiile digitale multinaționale vor fi taxate cu 3% din venitul realizat pe teritoriul Franței, începând cu luna ianuarie 2020.

”Franţa tocmai a pus o taxă digitală pe marile noastre companii americane. Dacă cineva le taxează, ar trebui să fie ţara lor de origine, Statele Unite. Vom anunţa curând măsuri substanţiale ca răspuns la stupiditatea lui Macron. Mereu am spus că vinul american e mai bun decât vinul francez”, a scris liderul american într-o postare pe Twitter.

France just put a digital tax on our great American technology companies. If anybody taxes them, it should be their home Country, the USA. We will announce a substantial reciprocal action on Macron’s foolishness shortly. I’ve always said American wine is better than French wine!

