Președintele Klaus Iohannis va primi premiul ”Garantul democrației” la Gala Tineretului Național Liberal

Partidul Național Liberal a decis luni fuziunea cu Partidul Acţiunea Civică a Tinerilor (PACT), condus de Sebastian Burduja, o platformă civică și politică de centru-dreapta, care încurajează implicarea cetăeșenilor din țară și din diaspora în deciziile comunităților, anunță un comunicat al PNL remis CaleaEuropeană.ro.

”O echipă formată din secretarul general al partidului, Robert Sighiartău, domnul preşedinte al PNL Bihor, Ilie Bolojan, şi subsemnatul am fost mandataţi de Biroul Executiv să demarăm negocierile de integrare în PNL a Partidului Acţiunea Civică a Tinerilor condus de domnul preşedinte Sebastian Burduja. Am purtat discuţiile cu viitorii noştri parteneri şi astăzi am prezentat în BEx rezultatele negocierilor purtate şi am luat decizia să demarăm procedurile de integrare a Partidului Acţiunea Civică a Tinerilor, condus de preşedintele Sebastian Burduja, în PNL”, a anunţat Ludovic Orban, după ședința Biroului Executiv al PNL.

El a precizat că protocolul de fuziune va fi definitivat în zilele următoare, urmând să fie supus aprobării forurilor statutare ale celor două partide.

La rândul său, preşedintele PACT, Sebastian Burduja, a susţinut că această fuziune este ”cea mai importantă mişcare între două forţe politice în România anului 2019”.

”Rezonăm la nivel de valori cu Partidul Națioanal Liberal. Este alternativa de care România are nevoie, este partidul care aparține de cea mai puternică familie europeană, este partidul care a demonstrat atașamentul față de valorile democratice, față de proprietatea privată și înțelegerea unor concepte fundamentale care sunt necesare în ziua de astăzi”, a spus Burduja, fondatorul Ligii Studenților Români din Străinătate (LSRS).

El a arătat că, din punctul de vedere al PACT, România trece printr-o criză profundă.

”La fiecare trei minute un român pleacă din țară, iar acest lucru numai poate să continue. Și eu am stat 12 ani plecat din România și în fiecare zi visul meu a fost să revin acasă. După ce m-am întors, visul meu și visul nostru ca PACT, a devenit să îi ajutăm pe români care au plecat, de fapt milioanele de români alungați din țara lor, să se întoarcă acasa acolo, unde le este locul. Construim acest vis împreună cu Partidul Național Liberal, și vă mai împărtășesc o anecdotă din venirea mea în România. Pe aeroportul Otopeni, la ofițerul de pașapoarte, când i-am spus că după 12 ani m-am întors acasă împreună cu familia, mi-a spus că nu suntem normali la cap și în diverse variațiuni am auzit lucrul asta în fiecare zi de când m-am întors și m-am angajat împreună cu colegii din PACT, să facem o Românie în care normalitatea este alta, în care e normal ca un Guvern să-și reprezinte cetățenii și nu infractorii, în care e normal ca România să fie respectată în Europa pentru ce face, nu pentru cum se imbățoșează în fața partenerilor externi, în care e normal ca românii să rămână acasă, iar cei care au plecat să revină. Aceasta e România pe care ne-o dorim.”, a mai spus acesta.