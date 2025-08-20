U.E.
Președintele Letoniei cere accelerarea construirii gardurilor de protecție la frontierele cu Rusia și Belarus
Președintele Letoniei, Edgars Rinkevics, a îndemnat la o construcție mai rapidă a gardurilor de protecție de-a lungul granițelor țării cu Rusia și Belarus, invocând riscurile de securitate generate de războiul declanșat de Moscova în Ucraina, relatează dpa, potrivit Agerpres.
Aflat în vizită la frontiera din apropierea localității Zaborje, în uniformă militară, președintele Edgars Rinkevics a fost informat, alături de șeful armatei Letoniei, Kaspars Pudans, și de șeful grănicerilor, Guntis Pujats, despre planurile privind ridicarea de garduri, bariere din beton și obstacole anti-tanc.
Preşedintele a spus că, având în vedere evenimentele din Ucraina, Letonia trebuie să fie pregătită pentru toate scenariile în anii următori. El a remarcat că graniţa arată fundamental diferit faţă de acum doi ani, dar a susţinut că mai este mult de făcut, referindu-se atât la finalizarea gardului cu senzori şi camere de supraveghere, cât şi la instalarea barierelor din beton şi anti-tancuri.
Rinkevics a susţinut, de asemenea, planurile de lărgire a benzii de frontieră de la 12 la 42 de metri.
Barierele fac parte dintr-o linie comună de apărare baltică împreună cu Estonia şi Letonia, proiectată pentru a descuraja o potenţială agresiune din partea Rusiei şi aliniată cu planurile de apărare ale NATO pentru regiune.
Guvernul de la Riga a anunțat în februarie că Letonia își va majora cheltuielile pentru apărare la cel puțin 4% din PIB în 2026, cu o creștere progresivă până la 5% în anii următori.
De asemenea, anul trecut, guvernul Letoniei a decis să investească aproximativ 300 de milioane de euro pentru consolidarea frontierei și construirea unei linii de apărare până în 2028, în concordanță cu planurile de apărare ale NATO.
În 2025, în acest scop vor fi alocate 45 de milioane de euro, sumă din care vor fi achiziționate, printre altele, mine și sisteme de senzori.
Lucrările la cele mai vulnerabile sectoare avansează conform planului, a spus Rinkevics, dar exproprierea proprietăţilor şi compensaţiile pentru proprietarii de terenuri încă nu au fost rezolvate. El a descris, de asemenea, securitatea frontierei ca fiind o sarcină permanentă care necesită muncă şi atenţie continuă atât din partea militarilor, cât şi a grănicerilor.
Preşedintele şi-a exprimat speranţa că pregătirile, împreună cu prezenţa NATO, vor descuraja orice agresor potenţial.
ROMÂNIA
Ministrul polonez al Apărării, după explozia unui obiect încă neidentificat la granița cu Ucraina: Evenimentele din Lituania și România sunt comparabile cu situația din Polonia
Ministrul polonez al apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, a declarat miercuri că evenimentele recente din Lituania și România sunt comparabile cu situația din estul Poloniei, unde un obiect a căzut într-o regiune aflată la granița cu Ucraina.
Ministrul a informat că în prezent este în curs de desfăşurare o analiză pirotehnică, iar autorităţile verifică dacă a avut loc o încălcare a spaţiului aerian polonez, relatează Reuters, preluat de Agerpres.
„Trebuie să luăm în calcul toate scenariile privind obiectul care a căzut în estul Poloniei. Nu putem exclude acte hibride sau provocări din partea Rusiei”, a declarat oficialul polonez, adăugând că nu pot fi excluse dronele sau sabotajul.
Un obiect a căzut într-un lan de porumb şi a explodat peste noapte în satul Osiny din provincia Lublin din estul Poloniei, care se învecinează cu Ucraina, a anunţat miercuri poliţia. Explozia a spart geamurile mai multor case, dar nimeni nu a fost rănit, se arată în raportul poliţiei. Agenţii au găsit resturi metalice arse şi de plastic la faţa locului. Sirenele de raid aerian au sunat timp de aproximativ o oră peste graniţă, în regiunile Volîni şi Lvov din Ucraina, începând cu ora 09:00 GMT, conform mesajelor armatei postate pe Telegram.
Calificat iniţial drept un obiect neidentificat, acesta ar fi putut fi o componentă a unui motor cu elice vechi, a declarat miercuri armata poloneză, adăugând că nu a existat nicio încălcare a spaţiului aerian al Poloniei din partea Ucrainei sau a Belarusului.
„După efectuarea analizelor preliminare ale înregistrărilor sistemului radar, nu a fost înregistrată nicio încălcare a spaţiului aerian polonez aseară nici din partea Ucrainei, nici din partea Belarusului”, a declarat Comandamentul Operaţional al Forţelor Armate Poloneze pe platforma X.
„Informaţiile despre descoperirea unui obiect, care, conform evaluărilor preliminare, ar putea fi o componentă a unui motor cu elice vechi, au fost transmise Centrului de Operaţiuni Aeriene – Comandamentul Componentei Aeriene”, potrivit sursei citate.
La Bucureşti, Ministerul Apărării Naţionale a anunţat miercuri într-un comunicat de presă că dronele lansate de Rusia în noaptea de marți spre miercuri asupra infrastructurii portuare ucrainene, aflate în apropierea localităților din nordul județului Tulcea, nu au pătruns în spațiul aerian al României.
În urma atacurilor, două aeronave Typhoon ale Forţelor Aeriene Germane, dislocate la Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu” pentru executarea misiunilor de poliţie aeriană întărită, au fost ridicate în aer pentru a monitoriza situaţia aeriană în zona de frontieră cu Ucraina, în nordul judeţului Tulcea.
„Pe timpul misiunii nu au fost înregistrate pătrunderi ale unor vehicule aeriene în spaţiul aerian naţional. Cooperarea strânsă cu aliații în cadrul misiunilor de poliție aeriană întărită consolidează capacitatea de apărare a României și contribuie la postura de descurajare și apărare pe flancul estic al NATO”, se arată în comunicatul MApN.
La începutul lunii august, Lituania a cerut NATO să-i consolideze apărarea antiaeriană, după ce în mai puțin de o lună două drone militare rusești aparent dezorientate de sistemele ucrainene de război electronic au pătruns în spațiul său aerian venind dinspre Belarus, potrivit Ministerului de Externe lituanian.
Cu acel prilej, ministrul de externe Kestutis Budrys a declarat că apărarea antiaeriană „nu trebuie să fie doar responsabilitatea Lituaniei, întrucât noi apărăm flancul estic al NATO”.
Imediat, NATO a dat asigurări autorităților de la Vilnius că ia „foarte în serios” incidentele recente cu drone rusești, iar un purtător de cuvânt a confirmat că Alianța „rămâne vigilentă și pregătită să apere fiecare centimetru al teritoriului NATO”.
BANCA CENTRALĂ EUROPEANĂ
Președinta BCE: SUA rămân un partener important, dar Europa ar trebui să aprofundeze relații comerciale și cu alte state
Președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, susține că Europa trebuie să valorifice și să aprofundeze relații comerciale cu alte state, în ciuda acordului comercial UE-SUA obținut recent și care este cu mult sub „scenariul sever pentru tarifele SUA de peste 20%.”
„Deși Statele Unite sunt și vor rămâne un partener comercial important, Europa ar trebui să urmărească și aprofundarea relațiilor comerciale cu alte state, valorificând punctele forte ale economiei sale orientate către export. Europa are o experiență solidă pe care se poate baza. Fiind primul partener comercial pentru 72 de țări, UE dispune deja de cea mai mare rețea de acorduri comerciale din lume”, a transmis Christine Lagarde în cadrul Consiliului Internațional de Afaceri al Forumului Economic Mondial de la Geneva.
Potrivit oficialului european, economia globală se află într-un moment dificil: „Însă, în ciuda tensiunilor comerciale recente și a incertitudinii semnificative, creșterea globală a rămas în general stabilă până în prezent. (…)Acordurile comerciale recente au atenuat, dar cu siguranță nu au eliminat, incertitudinea globală, care persistă din cauza mediului politic imprevizibil. Economia zonei euro s-a dovedit rezistentă la începutul acestui an, în ciuda unui context global dificil.”
Președinta BCE subliniază că acordul UE-SUA se confruntă în continuare cu incertitudini, mai ales pentru sectorul farmaceutic: „Produsele farmaceutice, care reprezintă peste o cincime din exporturile zonei euro către Statele Unite – au înregistrat o creștere puternică a producției în această perioadă. Desigur, odată cu aplicarea majorărilor tarifare, acest efect se inversează. În același timp, incertitudinea persistă, întrucât tarifele specifice sectorului pentru produse farmaceutice și semiconductori rămân neclare.”
CONSILIUL EUROPEAN
Viitorul Ucrainei nu depinde doar de măsuri de securitate, ci și de perspectiva stabilității și dezvoltării pe care o va oferi aderarea la UE, afirmă Antonio Costa
Președintele Consiliului European, António Costa, a declarat, după videoconferința celor 27 de șefi de stat sau de guvern din UE, că viitorul Ucrainei nu depinde doar de măsuri de securitate, ci și de perspectiva stabilității, dezvoltării și prosperității pe care o va aduce aderarea la Uniunea Europeană.
Întrevederea virtuală, convocată de președintele Consiliului European, a avut loc după reuniunea „Coaliției de Voință”. Cu această ocazie, Costa i-a transmis președintelui ucrainean Volodimir Zelenski că Uniunea Europeană rămâne unită în „sprijinul său neclintit pentru Ucraina”.
António Costa a subliniat că, în prezent, există trei priorități foarte clare. În primul rând, din perspectivă umanitară, să se asigure încetarea atacurilor și să nu mai aibă loc crime pe teritoriul Ucrainei. În al doilea rând, reluarea procesului de schimb de prizonieri și înregistrarea de progrese privind returnarea copiilor care au fost răpiți și care se află acum dispăruți.
„O altă dimensiune importantă este pregătirea garanțiilor de securitate pentru un viitor proces de pace. În acest sens, a fost deosebit de semnificativ faptul că președintele Trump a confirmat disponibilitatea Statelor Unite de a participa la măsurile de securitate la care coaliția a lucrat în ultimele luni”, a adăugat Costa.
În plus, Costa a subliniat importanța pregătirii negocierilor bilaterale, trilaterale și cvadrilaterale, pentru ca acestea să poată începe cât mai curând posibil. Potrivit acestuia, din perspectiva Uniunii Europene, au fost discutate pașii concreți prin care UE poate conferi credibilitate acestui proces și pentru a-l sprijini pe președintele Trump în eforturile sale de pace.
„Există trei dimensiuni cheie în acest sens. În primul rând, intensificarea presiunii asupra Rusiei prin continuarea pregătirii celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni, pentru a ne asigura că menținem presiunea asupra Rusiei pentru a pune capăt războiului și a opri crimele din Ucraina. În al doilea rând, deblocarea Facilității europene pentru pace în vederea consolidării capacităților militare ale Ucrainei”, a detaliat președintele Consiliului European.
El a precizat că baza viitoarelor garanții de securitate va fi întotdeauna reprezentată de forțele armate ucrainene și că, prin urmare, consolidarea capacității acestora reprezintă o modalitate concretă de a întări măsurile de securitate în viitor.
„Și, în cele din urmă, avansarea procesului de extindere, întrucât viitorul Ucrainei nu depinde doar de securitate, ci și de perspectiva stabilității, dezvoltării și prosperității pe care aderarea la Uniunea Europeană o oferă. Pe aceste dimensiuni ne vom concentra în perioada următoare. Cred că avem în față săptămâni de muncă intensă. Traversăm un moment dificil și critic, iar nimic nu este garantat, dar este esențial să continuăm acest efort pentru a asigura succesul”, a conchis António Costa.
Bilanțul desantului european la Casa Albă, cu harta României pe fundal: Zelenski și Putin, față în față în două săptămâni. SUA și Europa vor oficializa garanții de securitate pentru Ucraina în 10 zile
Casa Albă, scena unității transatlantice? Elogiați de Trump, liderii europeni au făcut “scut” în jurul lui Zelenski, pledând pentru garanții de securitate, un armistițiu și o trilaterală Trump-Putin-Zelenski
După discuțiile de la Casa Albă cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cu liderii Germaniei, Marii Britanii, Franței, Italiei, Finlandei, Uniunii Europene și NATO, președintele american Donald Trump l-a contactat telefonic pe președintele rus Vladimir Putin. În urma acestei discuții, Trump a anunțat că a demarat pregătirile pentru o reuniune între Putin și Zelenski pentru a pune capăt războiului, iar cancelarul german Friedrich Merz a precizat că Putin și Zelenski se vor întâlni în următoarele două săptămâni.
Trump a propus, de asemenea, organizarea unei reuniuni trilaterale cu participarea sa, fapt salutat de toți liderii europeni și completat de președintele francez Emmanuel Macron, care a precizat că această reuniune tripartită ar trebui succedată de o întâlnire cvadrilaterală SUA – Ucraina – Rusia – Europa, deoarece în joc este securitatea întregului continent european.
