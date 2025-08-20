Președintele Letoniei cere accelerarea construirii gardurilor de protecție la frontierele cu Rusia și Belarus

Președintele Letoniei, Edgars Rinkevics, a îndemnat la o construcție mai rapidă a gardurilor de protecție de-a lungul granițelor țării cu Rusia și Belarus, invocând riscurile de securitate generate de războiul declanșat de Moscova în Ucraina, relatează dpa, potrivit Agerpres.

Aflat în vizită la frontiera din apropierea localității Zaborje, în uniformă militară, președintele Edgars Rinkevics a fost informat, alături de șeful armatei Letoniei, Kaspars Pudans, și de șeful grănicerilor, Guntis Pujats, despre planurile privind ridicarea de garduri, bariere din beton și obstacole anti-tanc.

Preşedintele a spus că, având în vedere evenimentele din Ucraina, Letonia trebuie să fie pregătită pentru toate scenariile în anii următori. El a remarcat că graniţa arată fundamental diferit faţă de acum doi ani, dar a susţinut că mai este mult de făcut, referindu-se atât la finalizarea gardului cu senzori şi camere de supraveghere, cât şi la instalarea barierelor din beton şi anti-tancuri.

Rinkevics a susţinut, de asemenea, planurile de lărgire a benzii de frontieră de la 12 la 42 de metri.

Barierele fac parte dintr-o linie comună de apărare baltică împreună cu Estonia şi Letonia, proiectată pentru a descuraja o potenţială agresiune din partea Rusiei şi aliniată cu planurile de apărare ale NATO pentru regiune.

Guvernul de la Riga a anunțat în februarie că Letonia își va majora cheltuielile pentru apărare la cel puțin 4% din PIB în 2026, cu o creștere progresivă până la 5% în anii următori.

De asemenea, anul trecut, guvernul Letoniei a decis să investească aproximativ 300 de milioane de euro pentru consolidarea frontierei și construirea unei linii de apărare până în 2028, în concordanță cu planurile de apărare ale NATO.

În 2025, în acest scop vor fi alocate 45 de milioane de euro, sumă din care vor fi achiziționate, printre altele, mine și sisteme de senzori.

Lucrările la cele mai vulnerabile sectoare avansează conform planului, a spus Rinkevics, dar exproprierea proprietăţilor şi compensaţiile pentru proprietarii de terenuri încă nu au fost rezolvate. El a descris, de asemenea, securitatea frontierei ca fiind o sarcină permanentă care necesită muncă şi atenţie continuă atât din partea militarilor, cât şi a grănicerilor.

Preşedintele şi-a exprimat speranţa că pregătirile, împreună cu prezenţa NATO, vor descuraja orice agresor potenţial.