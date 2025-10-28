Președintele lituanian lansează un avertisment către Belarus: „Orice acțiune îndreptată împotriva Lituaniei va avea consecințe”

Președintele lituanian Gitanas Nauseda a declarat că țara sa „nu va tolera încălcări repetate ale spațiului aerian” și că armata este pregătită să doboare baloanele de contrabandă, potrivit postului public LRT, scrie The Guardian.

Declarațiile vin după ce aeroportul din Vilnius a fost nevoit să își suspende activitatea de patru ori săptămâna trecută, în urma raportărilor privind prezența unor baloane de contrabandă, despre care se crede că au fost lansate din Belarus, în apropierea spațiului aerian lituanian – incident ce a ridicat îngrijorări serioase privind siguranța operațiunilor aeriene.

Nauseda a subliniat că fenomenul baloanelor de contrabandă „nu este nou”, însă capacitatea Lituaniei de a le detecta, inclusiv în afara teritoriului național, s-a îmbunătățit în ultimele luni datorită „unor capabilități suplimentare”.

Totuși, președintele a insistat că aceste baloane sunt folosite într-un „atac hibrid împotriva Lituaniei”, reprezentând „acțiuni deliberate menite să destabilizeze situația” din țară.

El a menționat că „scuzele” aparent exprimate de Aleksandr Lukașenko pentru incident – însoțite însă de noi acuzații nefondate la adresa Vilniusului – arată că decizia Lituaniei de a închide frontiera cu Belarus „a afectat interesele Minskului”.

„Dorim ca acest stat vecin să înțeleagă foarte bine că orice acțiune îndreptată împotriva Lituaniei va avea consecințe”, a avertizat Nausėda.

Președintele lituanian nu a exclus adoptarea unor măsuri suplimentare împotriva Belarusului, inclusiv posibile restricții privind tranzitul feroviar.

La rândul său, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat anterior că Executivul european „nu este dispus să tolereze astfel de incidente”.

Luni, autoritățile lituaniene au denunțat un „atac hibrid belarus” după ce zeci de baloane încărcate cu țigarete de contrabandă au pătruns în spațiul aerian al țării, determinând închiderea temporară a aeroporturilor din Vilnius și Kaunas.

Potrivit opoziției belaruse, contrabanda cu tutun reprezintă o sursă importantă de venit pentru regimul de la Minsk. Săptămâna trecută, poliția lituaniană a arestat mai multe persoane care încercau să recupereze încărcăturile aduse ilegal peste graniță.

Incidentul readuce în atenție tensiunile recurente dintre Uniunea Europeană și Belarus. În 2021, Bruxellesul a acuzat regimul lui Aleksandr Lukașenko că a orchestrat o criză a migrației la frontiera estică a Uniunii, tot ca formă de presiune politică, calificând și acea acțiune drept un atac hibrid.