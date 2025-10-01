CONSILIUL EUROPEAN
Președintele Lituaniei critică țările europene care încă achiziționează gaz rusesc, în al patrulea an de război al Moscovei contra Ucrainei: Este cu adevărat derutant
Președintele Lituaniei, Gitanas Nausėda, a criticat țările europene care încă achiziționează gaz rusesc, în al patrulea an de când Moscova a invadat Ucraina.
„Este cu adevărat derutant faptul că noi – și mă refer la Europa – plătim mai mult pentru petrolul și gazul rusesc decât sprijinim Ucraina, în al patrulea an de război”, a declarat președintele lituanian Gitanas Nausėda reporterilor, informează Politico Europe.
Franța, Belgia, Spania și Țările de Jos au cheltuit 34,3 miliarde de euro pe GNL rusesc între 2022 și mijlocul anului 2025, potrivit ONG-urilor.
În luna septembrie, ministrul spaniol al Economiei, Carlos Cuerpo, a mai spus că țara sa depune eforturi pentru a reduce aceste importuri și a diversifica aprovizionarea cu gaze din țări precum Statele Unite.
Cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni cuprinde și prevederea de a stopa importul de gaz natural lichefiat din Rusia până la 1 ianuarie 2027, cu un an mai devreme față de termenul stabilit inițial.
În context, ministrul polonez al Energiei, Miłosz Motyka, a solicitat UE să înceteze importurile de petrol din Rusia până la sfârșitul anului 2026 „pentru a nu mai finanța mașinăria de război a Rusiei” și pentru a contribui la încheierea războiului din Ucraina.
Într-o scrisoare trimisă celorlalți miniștri ai energiei din UE la doar câteva zile după incursiunea dronelor rusești în spațiul aerian polonez și consultată de The Guardian, Motyka a susținut că „circumstanțele internaționale actuale, combinate cu necesitatea de a consolida reziliența economiilor europene, necesită un răspuns comun”.
Scrisoarea venea după ce președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că va propune accelerarea eliminării treptate a importurilor de combustibili fosili din Rusia, după convorbirea telefonică pe care a avut-o aseară cu președintele american Donald Trump.
Trump a solicitat în repetate rânduri țărilor UE și NATO să înceteze achizițiile de petrol din Rusia, aparent condiționând acest lucru de viitoarele sancțiuni ale SUA împotriva Moscovei.
În declarații pentru jurnaliști și într-o postare publicată pe rețeaua sa de socializare, Truth Social, intitulată cu litere mai „O SCRISOARE TRIMISĂ DE PREȘEDINTELE DONALD J. TRUMP TUTUROR ȚĂRILOR MEMBRE NATO ȘI LUMII ÎNTREGI”, Donald Trump le-a aliaților din Europa și NATO să consolideze măsurile punitive contra Rusiei și să stopeze importurile de petrol rusesc, condiții pentru ca SUA să adopte, la rândul lor, sancțiuni suplimentare împotriva Moscovei, față de care și-a schimbat brusc atitudinea, numind-o pe prima dată „agresoare” în războiul declanșat împotriva Ucrainei.
Doar că Ungaria, un alt client al energiei rusești, a sfidat aceste apeluri și a transmis, prin premierul său, Viktor Orban, că este „o țară suverană”, care decide singură în privința mixului său energetic.
Budapesta trebuie însă să identifice rapid alte surse de aprovizionare.
Bulgaria, unul dintre ultimele puncte de intrare în UE pentru fluxurile rusești de gaze naturale, a anunțat că sprijină planul european de a pune capăt importurilor de gaze rusești în blocul european până la sfârșitul anului 2027.
Ungaria, secondată de aliatul său slovac, nu are puterea de a respinge proiectul de lege al UE, având în vedere că acesta necesită doar o majoritate calificată a țărilor pentru a fi aprobat, spre deosebire de sancțiuni.
CONSILIUL EUROPEAN
“Ne aflăm într-o confruntare cu Rusia”, afirmă Macron, la Copenhaga, făcând trimitere la ingerințele în alegeri și violarea spațiului aerian al UE
Președintele francez Emmanuel Macron a apreciat miercuri, la Copenhaga, că Europa se află într-o confruntare cu Rusia, nominalizând amenințările hibride din partea Moscovei ca principală problemă pe care Uniunea Europeană o experimentează dinspre răsăritul continentului.
„Ne aflăm într-o confruntare cu Rusia, care de câțiva ani este foarte agresivă în spațiul informațional, inclusiv în timpul alegerilor, și își intensifică atacurile cibernetice”, a declarat președintele francez, la sosirea la Consiliul European informal din capitala Danemarcei, organizat cu o zi înainte de cel de-al șaptelea summit al Comunității Politice Europene, o platformă creată la inițiativa lui Macron.
Această reuniune informală, organizată în contextul președinției daneze a Consiliului UE, are loc într-un moment critic în care războiul hibrid al Rusiei împotriva Occidentului s-a extins din spațiul informațional în cel al încălcării spațiului aerian al UE și NATO, cu incursiuni de drone în Polonia, România și țările scandinave și de avioane în Estonia.
Premierul danez Mette Frederiksen, gazda reuniunii, a cerut un răspuns puternic și coordonat al Europei în fața acțiunilor agresive atribuite Rusiei, descriind că în actualul moment Europa se află „în cea mai dificilă și periculoasă situație de la al Doilea Război Mondial încoace”.
Danemarca s-a confruntat cu astfel de provocări din partea Rusiei, iar guvernul a interzis orice activitate de zbor pentru drone în perioada summit-urilor de miercuri și de joi, ca măsuri suplimentare de securitate.
„Oricine încalcă spațiul aerian se expune represaliilor: este dreptul nostru”, a spus Macron, adăugând că „suntem puși la încercare”.
De altfel, liderii Uniunii Europene vor discuta la Copenhaga despre un „zid anti-drone” care să protejeze continentul de dronele rusești, cu România și statele de pe flancul estic solicitând o finanțare europeană separată pentru acest proiect de securitate anunțat de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în cadrul discursului privind Starea Uniunii Europene.
Spre deosebire de alți lideri, Macron nu a folosit cuvântul „război”, ci s-a referit la „amenințări hibride în domeniul confruntării”.
Referirile la amenințările hibride din partea liderilor europeni vin și în timp ce președintele Nicușor Dan a dezvăluit marți că va prezenta liderilor europeni cu care se vor reuni miercuri, la Copenhaga, dovada ingerințelor Rusiei în alegerile prezidențiale anulate din 2024.
Liderii UE se întrunesc la Copenhaga în cadrul unui Consiliu European informal, pentru a discuta despre modul în care se poate consolida: apărarea comună a Europei și sprijinul pentru Ucraina Liderii vor reveni asupra ambelor subiecte cu ocazia viitoarei reuniuni a Consiliului European, care va avea loc pe 23 și 24 octombrie 2025.
CONSILIUL EUROPEAN
Înaintea summitului Consiliului European, Ursula von der Leyen face apel la unitate în fața provocărilor actuale: „Rusia ne testează hotărârea”
„Rusia ne testează hotărârea”, a avertizat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, înaintea reuniunii informale a șefilor de stat sau de guvern din Copenhaga, subliniind necesitatea unității europene în fața provocărilor actuale.
„Trăim vremuri tulburi. Războiul Rusiei împotriva Ucrainei continuă. Vedem că Rusia ne testează hotărârea. Așadar, în aceste vremuri este absolut esențial să avem acest sentiment comun de unitate pentru a face față acestor provocări. Prin urmare, acest Consiliu European informal de la Copenhaga vine la momentul potrivit”, a declarat Ursula von der Leyen.
A strong Ukraine is our first line of defence.
This is why we must step up our military support.
Today we are disbursing €4 billion for Ukraine.
And as agreed with them, half will be dedicated to drones. pic.twitter.com/rcXCLwUqtw
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 1, 2025
Liderii Uniunii Europene se reunesc astăzi, 1 octombrie, la Copenhaga. Întâlnirea se va concentra pe două obiective principale: consolidarea pregătirii comune europene în domeniul apărării și întărirea sprijinului pentru Ucraina.
„În ceea ce privește apărarea, Comisia Europeană a pregătit un document de analiză pentru a discuta direcția de acțiune, dar și, de exemplu, proiecte emblematice precum zidul de drone”, a transmis von der Leyen.
În ceea ce privește Ucraina, președinta Comisiei Europene a făcut apel la intensificarea sprijinului militar acordat acestei țări.
„Acesta este motivul pentru care alocăm astăzi 4 miliarde de eurp pentru Ucraina. Din această sumă, 2 miliarde de euro vor fi investite în drone. Și trebuie să intensificăm presiunea asupra Rusiei. De aceea am propus acordarea de împrumuturi de reparații pentru Ucraina pe baza activelor rusești imobilizate. Nu confiscăm activele, ci preluăm soldurile de numerar pentru a acorda împrumuturi Ucrainei. Ucraina trebuie să ramburseze acest împrumut dacă Rusia plătește reparațiile, deoarece autorul trebuie să răspundă pentru faptele sale”, a explicat aceasta.
Miercuri, Comisia Europeană a deblocat a deblocat o nouă tranșă de 4 miliarde de euro din împrumutul excepțional de asistență macrofinanciară (AMF), consolidând și mai mult rolul UE ca cel mai mare donator de la începutul războiului Rusiei împotriva Ucrainei, cu un sprijin total de aproape 178 de miliarde de euro.
Tot în acest context, înaintea summitului informal al Consiliului European, premierul danez Mette Frederiksen a avertizat că Europa se confruntă cu „cea mai dificilă și periculoasă situație de la al Doilea Război Mondial încoace”, mai gravă decât în timpul Războiului Rece. Ea a făcut apel la unitate europeană și la depășirea opticii naționale pentru a putea înfrunta Rusia.
CONSILIUL EUROPEAN
Europa se află „în cea mai dificilă și periculoasă situație de la al Doilea Război Mondial încoace”, semnalează premierul Danemarcei: Trebuie să avem o abordare europeană a securității, nu una națională
Premierul danez Mette Frederiksen a atras atenția că Europa se află „în cea mai dificilă și periculoasă situație de la al Doilea Război Mondial încoace”, mai gravă decât în timpul Războiului Rece, și a făcut apel la unitate europeană, lăsând în spate optica națională, pentru a înfrunta Rusia.
„Cred că este grav. Cred că războiul din Ucraina este foarte grav. Când privesc Europa de astăzi, cred că ne aflăm în cea mai dificilă și periculoasă situație de la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial – nu din timpul Războiului Rece”, a subliniat premierul Danemarcei, țară care deține președinția semestrială a Consiliului Uniunii Europene, înainte de summitul informal al Consiliului European organizat pentru a discuta, printre altele despre situația de securitate din Europa, în contextul războiului rus din Ucraina, și pe fondul intensificării acțiunilor destabilizatoare ale Moscovei, informează The Guardian.
Întrebată despre incursiunea dronelor, ea a arătat că este, în principiu, de acord cu doborârea lor, dar a adăugat că „trebuie făcută în mod corect”.
Făcând referire la reuniunea pe care o va găzdui, Frederiksen a transmis că sarcina principală a liderilor este „discutarea măsurilor de descurajare în materie de securitate și apărare, inclusiv a dronelor și a ajutorului acordat Ucrainei”, cu o discuție secundară privind migrația.
De asemenea, ea a susținut propunerea Comisiei Europene privind un împrumut de reparații pentru Ucraina, garantat cu activele rusești înghețate.
„Vreau să fiu foarte limpede: trebuie să existe un obiectiv european comun în această privință, altfel vom fi divizați, iar acesta nu este drumul corect pe care trebuie să îl urmeze Europa. Cred că trebuie să renunțăm la abordarea națională a securității în Europa și să privim imaginea de ansamblu. Având în vedere războiul hibrid în curs de desfășurare, priviți războiul din Ucraina nu ca pe un război într-o țară europeană, ci ca pe o încercare a Rusiei de a ne amenința pe toți. … Sper că toată lumea recunoaște acum că există un război hibrid și că într-o zi este Polonia, în altă zi este Danemarca, iar săptămâna viitoare probabil că vom vedea sabotaje sau drone zburând undeva în altă parte. Așadar, eu privesc acest lucru dintr-o perspectivă europeană. Există o singură țară care este dispusă să ne amenințe, și anume Rusia, și, prin urmare, avem nevoie de un răspuns foarte ferm”, a fost mesajul ferm transmis de premierul danez, o remarcă ce parte îndreptată către omologul său din Ungaria, Viktor Orban.
Ea a atras atenția asupra limitelor apărării în fața unui război hibrid.
„Vreau să ne reînarmăm. Vreau să cumpărăm mai multe capacități. Vreau să inovăm mai mult, de exemplu, în domeniul dronelor. Dar, în același timp, trebuie să fim foarte, foarte transparenți și sinceri. Într-un război hibrid, nu te poți apăra împotriva tuturor tipurilor de activități. Ideea unui război hibrid este tocmai aceea de a face multe lucruri diferite în același timp. Deci da, trebuie să facem mai mult, dar o vom face. Nu cred că vom ajunge vreodată la concluzia că nu vor mai zbura drone în Europa sau că nu vor mai avea loc sabotaje. Deci, da, trebuie să facem mai mult, dar trebuie să fim și sinceri, că acest război hibrid înseamnă, știți, să ne amenințe pe toți”, a mai spus Mette Frederiksen.
Zilele trecute, cancelarul german Friedrich Merz opina că „Europa „nu este în război, dar nici în timp de pace” cu Rusia.
Oficialul german semnala în septembrie că „un nou conflict sistemic a izbucnit deja între democrațiile liberale și o axă de autocrații”, iar „ceea ce numeam înainte ordinea mondială liberală este acum sub presiune din mai multe părți”.
Opinia sa este împărtășită la cel mai înalt nivel al Uniunii Europene.
Prezent la Adunarea Generală a ONU, președintele Consiliului European, Antonio Costa, a pledat pentru multilateralism și a semnalat că „lumea se află în fața unei alegeri cruciale – pace și multilateralism sau haos și unilateralism”.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Guvernul pregătește proiectele de apărare ale României pentru finanțare prin SAFE. Eventuale ajustări legislative pentru a sprijini implementarea, luate în considerare
“Ne aflăm într-o confruntare cu Rusia”, afirmă Macron, la Copenhaga, făcând trimitere la ingerințele în alegeri și violarea spațiului aerian al UE
UE trebuie să fie o putere defensivă, nu doar un bloc comercial, cere premierul Finlandei: Nimeni nu este ferit de tacticile Moscovei. „Este momentul să dăm dovadă de solidaritate în materie de securitate”
Guvernul german vrea să relanseze economia prin reducerea birocrației și utilizarea inteligenței artificiale, afirmă Friedrich Merz
UE încearcă să ajungă la un acord privind valorificarea activelor rusești, spune Kallas: „Rusia provoacă daune enorme în Ucraina. Nu este corect ca altcineva să plătească pentru acestea”
Președintele Lituaniei critică țările europene care încă achiziționează gaz rusesc, în al patrulea an de război al Moscovei contra Ucrainei: Este cu adevărat derutant
Danemarca cere un „răspuns foarte ferm” la războiul hibrid al Rusiei: Traversăm cea mai dificilă și periculoasă situație de după cel de-al Doilea Război Mondial
Înaintea summitului Consiliului European, Ursula von der Leyen face apel la unitate în fața provocărilor actuale: „Rusia ne testează hotărârea”
Topul Național al Firmelor 2025. Cifra de afaceri a celor mai performante companii din România depășește 287 miliarde euro
Ucraina primește încă 4 miliarde de euro din contribuția UE la împrumutul G7
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Von der Leyen îndeamnă statele membre să „treacă la fapte” pentru consolidarea competitivității UE: Trebuie să dărâmăm barierele din Piața Unică și să folosim acest potențial uriaș
Ministrul Economiei cere măsuri europene specifice pentru protejarea industriilor din țările de graniță ale UE: Este necesar să oferim garanții pentru a putea concura în mod loial
“Cât de sus să fie ștacheta?”, întreabă Nicușor Dan referitor la extinderea UE: Acum 20 de ani, România nu era pregătită să intre în UE, dar decizia a fost corectă
Victor Negrescu: Grupul social-democrat din PE propune o dezbatere privind dronele rusești și o rezoluție pentru dezvoltarea unei „Cupole de Fier Europene” pentru protejarea împotriva amenințărilor de acest tip
Antonio Costa la ONU: Lumea se află în fața unei alegeri cruciale – pace și multilateralism sau haos și unilateralism. UE va rămâne un apărător ferm al ordinii internaționale bazate pe reguli
Rubio, în CS ONU: Răbdarea președintelui Trump nu este infinită; dacă nu există interes pentru pace, SUA vor impune costuri pentru continuarea agresiunii Rusiei
Din Parlamentul ucrainean, Roberta Metsola subliniază că „aderarea la UE este o garanție de securitate în sine”: Poziția noastră este clară: pacea trebuie să fie permanentă
Ministrul Energiei a mers la Viena pentru a identifica surse de finanțare și cele mai avansate tehnologii pe care România le poate dezvolta pentru a deveni hub-ul energetic al Europei Centrale și de Est
Victor Negrescu cere ca România să nu fie penalizată pentru efectele negative asupra deficitului generate de recomandările Comisiei Europene: Politicile europene nu trebuie să fie un obstacol pentru dezvoltare
“Acesta trebuie să fie momentul de independență al Europei”, ideea călăuzitoare a SOTEU-ului Ursulei von der Leyen: Acum 80 de ani, Europa era “un infern dezlănțuit”. Acum 40 de ani “un continent împărțit în două printr-un zid”
Trending
- NATO5 days ago
Secretarul general al NATO îl ironizează pe Lavrov: Să nu acordăm prea multă atenție ministrului din vremea lui Iisus Hristos
- SECURITATE1 week ago
Trump compară puterea militară a Rusiei cu “un tigru de hârtie”: Cu sprijinul UE și NATO, Ucraina poate recâștiga teritoriile ocupate. Putin și Rusia sunt într-o mare problemă economică, iar acesta este momentul ca Ucraina să acționeze
- ROMÂNIA5 days ago
Ministrul Finanțelor, discuție cu premierul Bolojan: Accelerarea digitalizării ANAF și a Autorității Vamale Române va aduce mai multă transparență și trasabilitate a informațiilor și activităților
- ROMÂNIA1 day ago
Centrul TGA INCAS plasează România în prim-planul cercetării aerospațiale și al inovației verzi și se preconizează că va juca un rol crucial în viitoarele inițiative de cercetare de mare complexitate
- COMISIA EUROPEANA6 days ago
Bolojan: Am convenit cu Comisia Europeană să încheiem anul cu un deficit de 8,4%. Anul viitor vom avea un deficit de 6% din PIB