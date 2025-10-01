Președintele Lituaniei critică țările europene care încă achiziționează gaz rusesc, în al patrulea an de război al Moscovei contra Ucrainei: Este cu adevărat derutant

Președintele Lituaniei, Gitanas Nausėda, a criticat țările europene care încă achiziționează gaz rusesc, în al patrulea an de când Moscova a invadat Ucraina.

„Este cu adevărat derutant faptul că noi – și mă refer la Europa – plătim mai mult pentru petrolul și gazul rusesc decât sprijinim Ucraina, în al patrulea an de război”, a declarat președintele lituanian Gitanas Nausėda reporterilor, informează Politico Europe.

Franța, Belgia, Spania și Țările de Jos au cheltuit 34,3 miliarde de euro pe GNL rusesc între 2022 și mijlocul anului 2025, potrivit ONG-urilor.

În luna septembrie, ministrul spaniol al Economiei, Carlos Cuerpo, a mai spus că țara sa depune eforturi pentru a reduce aceste importuri și a diversifica aprovizionarea cu gaze din țări precum Statele Unite.

Cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni cuprinde și prevederea de a stopa importul de gaz natural lichefiat din Rusia până la 1 ianuarie 2027, cu un an mai devreme față de termenul stabilit inițial.

În context, ministrul polonez al Energiei, Miłosz Motyka, a solicitat UE să înceteze importurile de petrol din Rusia până la sfârșitul anului 2026 „pentru a nu mai finanța mașinăria de război a Rusiei” și pentru a contribui la încheierea războiului din Ucraina.

Într-o scrisoare trimisă celorlalți miniștri ai energiei din UE la doar câteva zile după incursiunea dronelor rusești în spațiul aerian polonez și consultată de The Guardian, Motyka a susținut că „circumstanțele internaționale actuale, combinate cu necesitatea de a consolida reziliența economiilor europene, necesită un răspuns comun”.

Scrisoarea venea după ce președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că va propune accelerarea eliminării treptate a importurilor de combustibili fosili din Rusia, după convorbirea telefonică pe care a avut-o aseară cu președintele american Donald Trump.

Trump a solicitat în repetate rânduri țărilor UE și NATO să înceteze achizițiile de petrol din Rusia, aparent condiționând acest lucru de viitoarele sancțiuni ale SUA împotriva Moscovei.

În declarații pentru jurnaliști și într-o postare publicată pe rețeaua sa de socializare, Truth Social, intitulată cu litere mai „O SCRISOARE TRIMISĂ DE PREȘEDINTELE DONALD J. TRUMP TUTUROR ȚĂRILOR MEMBRE NATO ȘI LUMII ÎNTREGI”, Donald Trump le-a aliaților din Europa și NATO să consolideze măsurile punitive contra Rusiei și să stopeze importurile de petrol rusesc, condiții pentru ca SUA să adopte, la rândul lor, sancțiuni suplimentare împotriva Moscovei, față de care și-a schimbat brusc atitudinea, numind-o pe prima dată „agresoare” în războiul declanșat împotriva Ucrainei.

Doar că Ungaria, un alt client al energiei rusești, a sfidat aceste apeluri și a transmis, prin premierul său, Viktor Orban, că este „o țară suverană”, care decide singură în privința mixului său energetic.

Budapesta trebuie însă să identifice rapid alte surse de aprovizionare.

Bulgaria, unul dintre ultimele puncte de intrare în UE pentru fluxurile rusești de gaze naturale, a anunțat că sprijină planul european de a pune capăt importurilor de gaze rusești în blocul european până la sfârșitul anului 2027.

Ungaria, secondată de aliatul său slovac, nu are puterea de a respinge proiectul de lege al UE, având în vedere că acesta necesită doar o majoritate calificată a țărilor pentru a fi aprobat, spre deosebire de sancțiuni.