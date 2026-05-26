Președintele Lituaniei propune un program național de învățare a limbii germane pentru consolidarea legăturilor cu Berlinul

Președintele lituanian, Gitanas Nauseda, a propus un program național pentru consolidarea învățării limbii germane în Lituania, afirmând că legăturile lingvistice mai strânse cu Germania ar servi și intereselor strategice ale țării, relatează dpa, potrivit Agerpres.

Nauseda a declarat că limba germană ar trebui promovată mai mult, cu scopul de a o deveni a doua cea mai populară limbă străină în Lituania după limba engleză, potrivit unui comunicat al biroului prezidențial, în urma unei întâlniri luni cu reprezentanți ai instituțiilor statului, organismelor de învățământ și diasporei lituaniene din Germania.

Comunicatul nu a oferit detalii despre măsuri specifice.

Nauseda a subliniat, de asemenea, cooperarea strânsă dintre Lituania și Germania în domeniile securității, apărării, economiei, culturii și mediului academic, afirmând că Lituania ar trebui să profite de momentul actual pentru a deveni cel mai apropiat aliat al Berlinului în Europa de Nord-Est și Centrală.

El a făcut referire la decizia Germaniei de a desfășura o brigadă în Lituania ca parte a eforturilor de consolidare a flancului estic al NATO în urma invaziei Rusiei în Ucraina, numind-o „un dar unic al vremurilor noastre”.

Brigada militară germană a primit mandat oficial în 2025 și se așteaptă să crească la aproximativ 4.800 de soldați și 200 de angajați civili până în 2027.

Separat, Lituania intenționează să organizeze un an cultural în Germania în 2027 pentru a-și spori vizibilitatea.

Potrivit unui studiu realizat la sfârșitul anului 2025, cunoștințele germane despre Lituania, care se învecinează cu exclava rusă Kaliningrad și cu Belarus, sunt limitate.