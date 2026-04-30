Președintele Lituaniei spune că țara sa ar trebui să se alăture misiunii SUA din Strâmtoarea Ormuz: „Voi prezenta propunerea Consiliului de Apărare”

Președintele Lituaniei, Gitanas Nauseda, a declarat că susține participarea Lituaniei la misiunea SUA pentru libertatea de navigație în Strâmtoarea Ormuz, adăugând că va prezenta propunerea Consiliului de Apărare, relatează Reuters, citat de Agerpres.

Administrația președintelui Donald Trump caută să obțină participarea altor state pentru a forma o coaliție care să restabilească libertatea de navigație în Strâmtoarea Ormuz, potrivit unei telegrame a Departamentului de Stat, consultată de Reuters.

Participarea ar putea fi sub forma diplomației, a schimbului de informații, impunerii de sancțiuni, prezenței navale și altor forme de sprijin.

„Am primit propunerea SUA de a ne alătura coaliției pentru restabilirea navigației în Strâmtoarea Ormuz și intenționez să prezint în curând această propunere Consiliului de Apărare al statului”, a declarat președintele într-o conferință de presă, joi, la Vilnius.

„Am avea nevoie de un mandat din partea parlamentului”, a adăugat el.

Traficul prin Strâmtoarea Ormuz, pe unde tranzita o cincime din exporturile mondiale de petrol și gaze, a scăzut aproape de zero după ce SUA și Israelul au atacat Iranul pe 28 februarie, iar Teheranul a blocat calea navigabilă.

Propunerea Washingtonului vine în urma impasului în care au intrat eforturile de rezolvare a conflictului, situație care a determinat, de asemenea, Statele Unite să încerce să reducă exporturile de petrol ale Iranului printr-o blocadă navală a porturilor iraniene.