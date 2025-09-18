NATO
Președintele Nicuşor Dan a informat Parlamentul despre aprobarea prezenței unor forțe militare americane la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu
Președintele Nicușor Dan a trimis miercuri sscrisori la Comisiile de apărare ale Senatului şi Camerei Deputaţilor, prin care le-a informat despre solicitarea SUA transmisă autorităţilor din ţara noastră în legătură cu utilizarea unor facilităţi militare, precum Baza 57 aeriană Mihail Kogălniceanu.
„Pe fondul agravării situaţiei de securitate din Orientul Mijlociu, caracterizată de tensiuni acute şi implicaţii de ordin existenţial, Statele Unite ale Americii, cu scopul de a-şi proteja capabilităţile şi interesele, a decis suplimentarea forţelor în regiune. Ţinând seama de poziţionarea geostrategică a României, SUA a solicitat autorităţilor din ţara noastră utilizarea unor facilităţi militare, precum Baza 57 aeriană Mihail Kogălniceanu. Sprijinul României se poate dovedi util pentru a proteja interesele americane în Orientul Mijlociu şi evidenţiază rolul esenţial al ţării noastre în arhitectura de securitate euroatlantică şi relevanţa bazelor din regiunea Mării Negre pentru interesele Statelor Unite ale Americii, în contextul politicii externe a noii administraţii SUA”, se arată în scrisoarea preşedintelui Nicuşor Dan, potrivit tvrinfo.
În acord cu legislaţia în vigoare şi după consultarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, Nicuşor Dan informează Parlamentul României că „a aprobat prepoziţionarea pe teritoriul României a unor aeronave de realimentare în aer, a unui contingent al Statelor Unite ale Americii şi mijloace de protecţia forţei, precum şi a unor aeronave ISR (Intelligence Surveillance and Reconaissaince) şi de supraveghere aeriană la Baza 57 aeriană Mihail Kogălniceanu, în vederea sprijinirii eventualelor operaţii viitoare”.
„Până în prezent, misiunea planificată de către SUA nu a fost executată, fiind amânată ca urmare a deciziilor determinate de evoluţiile recente ale situaţiei operaţionale”, se încheie scrisoarea şefului statului.
Baza este considerată cea mai importantă facilitate militară aliată de la Marea Neagră și este definită de un fost comandant al forțelor NATO în Europa drept “Ramsteinul Estului”, motiv pentru care România ar deține cheia menținerii păcii în Ucraina, cu sprijinul Statelor Unite.
România va găzdui un comandament logistic NATO pentru sprijinirea Ucrainei. Parlamentul a act luat de solicitarea lui Nicușor Dan. O scrisoare similară fusese trimisă și de Klaus Iohannis în 2024
Birourile reunite ale celor două Camere ale Parlamentului au luat act, miercuri, de solicitarea înaintată legislativului de către preşedintele Nicuşor Dan pentru aprobarea înfiinţării pe teritoriul national a Comandamentului Nodului Logistic – România, cu statut de Comandament Aliat, ca parte componentă a Comandamentului Misiunii de Asistenţă de Securitate şi Instruire NATO-HQ NSATU.
O scrisoare similară a fost trimisă anul trecut și de fostul președinte Klaus Iohannis.
Atunci, Iohannis propunea Parlamentului aprobarea participării Armatei României la misiunea de Asistenţă de Securitate şi instruire NATO – Security Assistance and Training for Ukraine – NSATU, începând din 2024, prin punerea la dispoziţie a infrastructurii şi echipamentelor necesare pentru găzduirea şi operarea pe teritoriul naţional a facilităţii Logistic Enabling Node-Romania (LEN-R), în cadrul Bazei 71 Aeriene Câmpia Turzii.
Acum, preşedintele Nicuşor Dan arată în scrisoare că, în conformitate cu Constituţia şi legea nr 291/2007 privind intrarea, staţionarea şi desfăşurarea de operaţiuni sau tranzitul forţelor armate străine pe teritoriul României, la solicitarea ministrului Apărării naţionale, cu avizul CSAT, propune Parlamentului aprobarea înfiinţării pe teritoriul national a Comandamentului Nodului Logistic – România, cu statut de Comandament Aliat, ca parte componentă a Comandamentului Misiunii de Asistenţă de Securitate şi Instruire NATO-HQ NSATU.
Demersurile din 2024 au fost făcute după ce NATO a aprobat, la summitul aniversar de la Washington, preluarea coordonării ajutorului militar pentru Ucraina printr-o misiune care urma să aibă structuri și pe teritoriul României.
După vizitele la Berlin și Paris, Nawrocki propune un “spirit de parteneriat” trilateral și sugerează ca Germania să finanțeze apărarea Poloniei în schimbul reparațiilor din Al Doilea Război Mondial
Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a declarat că Germania ar putea începe să plătească despăgubirile pentru Al Doilea Război Mondial prin finanțarea dezvoltării industriei de apărare și a capacităților militare ale Poloniei.
Nawrocki a făcut aceste remarci marți, în cadrul unei conferințe de presă organizată la Paris, după vizitele sale la Berlin și în capitala Franței, în aceeași zi.
În Germania, el s-a întâlnit cu președintele Frank-Walter Steinmeier și cancelarul Friedrich Merz, cu care a discutat despre comerțul bilateral, politica Uniunii Europene și problema despăgubirilor.
„Sunt în favoarea ca Germania să plătească despăgubiri Poloniei”, a declarat președintele polonez, citat de TVP World.
El a adăugat că a sugerat ca Berlinul să poată contribui la finanțarea apărării poloneze ca parte a unei înțelegeri pe termen lung.
„Am sugerat că ne-am putea îndrepta către (…) finanțarea industriei poloneze de armament, a capacităților militare, ceea ce, pe de o parte, ar fi cu siguranță începutul unui proces de lungă durată”, a spus Nawrocki.
El a adăugat că aceasta nu este o propunere fixă, ci o idee pentru discuție.
„Pe de o parte, Germania ar putea începe să plătească despăgubirile prin consolidarea forței armatei poloneze și a capacităților sale de apărare, consolidând în același timp ceea ce ne preocupă pe toți, și anume flancul estic al NATO, care este o zonă de frontieră a războiului în curs, mai ales după 10 septembrie”, a spus el.
Nawrocki a făcut de asemenea apel la unitate în Polonia pe această temă.
Citiți și De la Berlin, Nawrocki cere despăgubiri de război pentru „nedreptățile suferite de Polonia în timpul celui de-al Doilea Război Mondial”. Germania consideră această chestiune încheiată din punct de vedere juridic
Fostul guvern polonez de dreapta a prezentat Germaniei, în 2022, o notă de plată de aproximativ 1,4 trilioane de euro, solicitând despăgubiri pentru pagubele provocate de Germania lui Hitler. Problema a tensionat relațiile polono-germane de atunci. Germania a afirmat că această chestiune este închisă.
În conferința de presă, Nawrocki a menționat și discuția sa îndelungată cu președintele francez Emmanuel Macron, în cadrul întâlnirii de la Paris, precizând că aceasta s-a concentrat pe acordul comercial planificat al Uniunii Europene cu blocul Mercosur din America de Sud.
„Chestiunea care este foarte importantă pentru mine, și de asemenea pentru fermierii polonezi, este acordul Uniunii Europene cu țările Mercosur — Franța și președintele au și ei multe îndoieli cu privire la acest acord. Vocile fermierilor din Franța ajung la președinte. Aceasta a fost cea mai lungă parte a conversației, legată de aspecte profund substanțiale”, a spus Nawrocki.
Discuțiile au vizat, de asemenea, aspecte ale securității europene și tratatul bilateral semnat între Polonia și Franța, în orașul Nancy, la începutul acestui an.
El a adăugat că, deși Polonia, Germania și Franța împărtășesc multe poziții comune, există și chestiuni care le despart și care trebuie abordate „într-un spirit de parteneriat”.
Polonia a „neutralizat” o dronă deasupra clădirilor guvernamentale din centrul Varșoviei, anunță Donald Tusk: Doi cetățeni din Belarus au fost arestați
Ofițerii de securitate au „neutralizat” o dronă deasupra clădirilor guvernamentale din centrul Varșoviei, iar doi cetățeni belaruși au fost reținuți, a declarat luni premierul polonez Donald Tusk, pe fondul tensiunilor regionale accentuate în urma recentelor încălcări ale spațiului aerian, relatează TVP World.
„Cu puțin timp în urmă, Serviciul de Securitate al Guvernului a neutralizat o dronă care zbura deasupra clădirilor guvernamentale (strada Parkowa) și Belweder”, a postat Tusk pe platforma X.
Palatul Belweder este una dintre reședințele oficiale ale președintelui polonez.
„Doi cetățeni din Belarus au fost arestați. Poliția anchetează”, a adăugat Tusk, fără a intra în detalii.
Incidentul survine în contextul în care Polonia se află în stare de alertă după ce o serie de drone rusești au pătruns în spațiul aerian polonez în timpul unei incursiuni fără precedent de amploare, miercurea trecută.
Aceste încălcări au determinat avioanele occidentale să doboare ținte rusești pentru prima dată în timpul conflictului din Ucraina și au stârnit noi temeri într-o regiune care se află în stare de alertă de când Moscova a declanșat războiul în 2022.
Tusk a avertizat la momentul respectiv că încălcările erau „cel mai aproape de un conflict deschis de la al Doilea Război Mondial”.
Strada Parkowa din capitala Poloniei, locul incidentului de miercuri, se află într-un cartier care găzduiește clădiri guvernamentale, Palatul Belweder și ambasade străine. Ambasada Rusiei se află, de asemenea, în apropiere.
Zona este desemnată ca zonă interzisă pentru drone, cu excepția cazului în care operatorii obțin o autorizație, iar încălcările sunt pedepsite cu până la cinci ani de închisoare, potrivit Primăriei Varșoviei.
Frontierele sunt ale Europei în stare de alertă maximă după ce forțele NATO au doborât miercurea trecută 19 drone rusești care au invadat spațiul aerian al Poloniei. Ulterior, Polonia a activat articolul 4 din Tratatul NATO care se referă la mecanismul de consultări dintre aliați în cazul în care un stat membru este amenințat.
În urma acestor evenimente în care Moscova a testat vigilența aliată, NATO a anunțat vineri seara lansarea unei noi misiuni majore de descurajare și apărare pe flancul estic. Operațiunea, denumită „Santinela Estică” („Eastern Sentry”), va mobiliza resurse militare din mai multe state aliate, inclusiv Danemarca, Franța, Marea Britanie și Germania, pentru a apăra teritoriul aliat de la Nordul Îndepărtat la Marea Neagră.
O dronă rusească a fost detectată sâmbătă, 13 septembrie, la ora 18:23, în spațiul aerian al României, a anunțat Ministerul Apărării Naționale, în timp ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a denunțat un act deliberat prin care Moscova caută extinderea războiului ca urmare a intruziunii de zilele trecute în spațiul aerian al Poloniei, iar ministrul român al apărării a transmis că piloții români au avut aprobarea de a doborî aparatul de zbor rusesc.
Ministerul Apărării Naționale a precizat într-un comunicat, în care a evaluat incidentul produs de pătrunderea unei drone rusești în spațiul aerian național, că piloții au primit autorizarea de a doborî ținta, dar au luat în calcul riscurile colaterale și au decis să nu deschidă focul.
