Președintele Nicușor Dan a participat la conferința privind Strâmtoarea Ormuz. O misiune multinațională pentru securizarea pe termen lung a rutelor maritime, în analiză

Diana Zaim
© Administrația Prezidențială

Strâmtoarea Ormuz a fost în centrul unei reuniuni internaționale de amploare organizate vineri, 17 aprilie 2026, de Emmanuel Macron și Keir Starmer, în contextul tensiunilor crescute din Orientul Mijlociu. Aproximativ 50 de state nebeligerante, inclusiv România, au participat la conferința dedicată reluării navigației în această rută maritimă esențială pentru comerțul global.

Președintele Nicușor Dan a participat prin videoconferință alături de lideri internaționali și președinți ai principalelor instituții europene.

„Am discutat despre cooperarea în domeniul securității, lanțurile de aprovizionare critice și sprijinul acordat industriei, în contextul eforturilor comune de a restabili libertatea de navigație în strâmtoare și de a atenua impactul economic. Accentul a fost pus pe sprijinirea încetării focului în regiune și pe asigurarea redeschiderii și securizării pe termen lung a rutelor maritime, completând eforturile diplomatice în curs de desfășurare pentru consolidarea păcii”, a transmis șeful statului.

Potrivit declarației comune, statele participante susțin:

  • redeschiderea deplină, imediată și necondiționată a Strâmtorii Ormuz;
  • restabilirea libertății de navigație, la nivelul de dinaintea izbucnirii conflictului;
  • respectarea strictă a dreptului mării.

De asemenea, este avută în vedere constituirea unei misiuni multinaționale cu caracter defensiv, care să contribuie la securizarea tranzitului maritim, atunci când condițiile de securitate vor permite acest lucru.

50 de țări s-au alăturat inițiativei pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz, coordonată de Franța și Regatul Unit
Ministrul Sănătății, discuții la Washington cu echipa Băncii Mondiale: Construcția unui nou spital pentru mari arși în București și extinderea capacității secțiilor ATI din România, propuse
Ministrul Sănătății, discuții la Washington cu echipa Băncii Mondiale: Construcția unui nou spital pentru mari arși în București și extinderea capacității secțiilor ATI din România, propuse
Diana Zaim este fotojurnalist și coordonator al rubricii de sănătate, preocupată de politici de sănătate și acces la servicii medicale în România și la nivel european. Este câștigătoare a Premiului Publicului la European Youth Event 2020, cel mai mare eveniment pentru tineri organizat de Parlamentul European. Absolventă a secției germană-portugheză în cadrul Universității din București, Diana a urmat programul de master „Relații Internaționale și Integrare Europeană” în cadrul SNSPA. În activitatea sa jurnalistică, acoperă, inclusiv din teren, activitatea principalelor instituții ale Uniunii Europene.

