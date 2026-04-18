Președintele Nicușor Dan a participat la conferința privind Strâmtoarea Ormuz. O misiune multinațională pentru securizarea pe termen lung a rutelor maritime, în analiză

Strâmtoarea Ormuz a fost în centrul unei reuniuni internaționale de amploare organizate vineri, 17 aprilie 2026, de Emmanuel Macron și Keir Starmer, în contextul tensiunilor crescute din Orientul Mijlociu. Aproximativ 50 de state nebeligerante, inclusiv România, au participat la conferința dedicată reluării navigației în această rută maritimă esențială pentru comerțul global.

Președintele Nicușor Dan a participat prin videoconferință alături de lideri internaționali și președinți ai principalelor instituții europene.

„Am discutat despre cooperarea în domeniul securității, lanțurile de aprovizionare critice și sprijinul acordat industriei, în contextul eforturilor comune de a restabili libertatea de navigație în strâmtoare și de a atenua impactul economic. Accentul a fost pus pe sprijinirea încetării focului în regiune și pe asigurarea redeschiderii și securizării pe termen lung a rutelor maritime, completând eforturile diplomatice în curs de desfășurare pentru consolidarea păcii”, a transmis șeful statului.

I took part today in the virtual meeting of the new Strait of Hormuz Maritime Freedom of Navigation Initiative, hosted by the President of France and the Prime Minister of the UK.



— Nicușor Dan (@NicusorDanRO) April 17, 2026

Potrivit declarației comune, statele participante susțin:

redeschiderea deplină, imediată și necondiționată a Strâmtorii Ormuz;

restabilirea libertății de navigație, la nivelul de dinaintea izbucnirii conflictului;

respectarea strictă a dreptului mării.

De asemenea, este avută în vedere constituirea unei misiuni multinaționale cu caracter defensiv, care să contribuie la securizarea tranzitului maritim, atunci când condițiile de securitate vor permite acest lucru.