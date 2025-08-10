Connect with us

ROMÂNIA

Președintele Nicușor Dan, alături de Maia Sandu la un festival tradițional peste Prut

Published

3 hours ago

on

© Festivalul Lupilor

Președintele Nicuşor Dan se află într-o vizită privată în Republica Moldova, unde a fost prezent, sâmbătă seara, alături de președinta Maia Sandu, la Festivalul Lupilor, organizat la Orheiul Vechi, o rezervație cultural-naturală situată la 55 de km de Chișinău, informează Radio Chișinău.

Potrivit unei postări pe pagina de Facebook a festivalului, cei doi președinți au făcut baie de mulțime și numeroase fotografii cu oamenii.

Organizatorii le-au mulțumit celor doi șefi de stat „pentru vizită și pentru sprijinul acordat culturii și tradițiilor care ne unesc”.

Aceasta este cea de-a doua vizită a lui Nicuşor Dan în Republica Moldova de când și-a preluat mandatul de președinte, prima vizită oficială având loc în iunie. Cu acel prilej, șeful statului a avut ca obiectiv reconfirmarea sprijinului cuprinzător al României pentru eforturile susținute de integrare europeană a Republicii Moldova și consolidarea stabilității țării vecine pe fundalul amenințărilor hibride în perspectiva alegerilor legislative din această toamnă.

În conferința de presă pe care a susținut-o alături de Maia Sandu, președintele român s-a declarat foarte optimist că, pe 28 septembrie, când vor avea loc alegerile parlamentare peste Prut, cetățenii Republicii Moldova vor avea spiritul civic pentru a păstra direcția europeană pe care țara și-a construit-o.

Alexandra Loy este redactor și specialistă în afaceri europene. Deține un doctorat în domeniul științe politice, dobândit în anul 2018, cu tema analizării impactului președinției României la Consiliul Uniunii Europene asupra sistemului național de coordonare a afacerilor europene. Alexandra este membru al comunității academice din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative.

ROMÂNIA

Dragoș Pîslaru a discutat cu ambasadoarea Austriei despre extinderea cooperării în domeniul fondurilor europene și consolidarea investițiilor austriece în România

Published

1 day ago

on

August 9, 2025

By

© Dragoș Pîslaru/Facebook

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a avut, vineri, o întrevedere cu ambasadoarea Republicii Austria în România, Ulla Krauss-Nussbaumer, în cadrul căreia au fost discutate modalități de extindere a cooperării bilaterale în domeniul fondurilor europene și consolidarea investițiilor austriece în țara noastră.

„Discuțiile s-au axat pe extinderea cooperării bilaterale în domeniul fondurilor europene, consolidarea investițiilor austriece în România și viziunea comună privind viitorul buget european”, a precizat ministrul pe Facebook.

Pîslaru a subliniat rolul Austriei ca unul dintre principalii investitori străini în România și a evidențiat parteneriatul solid dintre cele două state, derulat inclusiv prin proiecte comune precum Strategia UE pentru Regiunea Dunării (SUERD). „Este o relație care trece dincolo de cifre – e despre încredere, investiții reale și proiecte europene cu impact”, a spus el.

„Austria rămâne un partener strategic pentru România în construirea unei Europe mai echitabile și mai conectate la nevoile cetățenilor”, a adăugat ministrul.

ROMÂNIA

Ministrul Sănătății: Vrem să extindem dotarea și reabilitarea cabinetelor de medicină de familie cu noi fonduri europene

Published

1 day ago

on

August 9, 2025

By

© Ministerul Sănătății

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat sâmbătă, într-o postare pe Facebook, că a vizitat două cabinete de medicină de familie din județul Galați modernizate cu fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

„Aici, am întâlnit medici dedicați care, cu ajutorul fondurilor europene, și-au dotat cabinetele cu ecografe moderne, aparate EKG, monitoare pentru funcții vitale, spirometre și multe alte echipamente esențiale pentru îngrijirea pacienților”, a precizat ministrul.

 

Rogobete a subliniat importanța medicinei de familie în sistemul sanitar: „Medicina de familie este baza sistemului de sănătate. Este primul loc unde oamenii vin pentru ajutor, sfat și îngrijire. Iar atunci când medicii de familie au instrumentele necesare, întreaga comunitate câștigă.”

Potrivit acestuia, prin PNRR vor fi dotate 2.500 de cabinete și va fi finanțată reabilitarea a peste 800 dintre acestea. „Și nu ne oprim aici – vrem să extindem acest proiect cu noi fonduri europene, pentru ca fiecare român să aibă acces la servicii medicale de calitate, aproape de casă”, a mai spus ministrul Sănătății.

INTERNAȚIONAL

Reuniune trilaterală la Cernăuți: România, Ucraina și R. Moldova își consolidează cooperarea pentru securitate, conectivitate și integrare europeană

Published

1 day ago

on

August 9, 2025

By

© Ministerul Afacerilor Externe din Republica Moldova

Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a participat pe 8 august 2025 la cea de-a patra ediție a formatului trilateral al miniștrilor afacerilor externe din România, Ucraina și Republica Moldova, desfășurată la Cernăuți, alături de omologul din Ucraina, Andrii Sybiha, și omologul din R. Moldova, Mihai Popșoi.

De asemenea, la reuniune au participat în format online miniștrii afacerilor externe din Polonia și din Lituania, Radosław Sikorski și Kęstutis Budrys, ocazie cu care au fost abordate teme privind amenințările comune din Marea Neagră și Marea Baltică pentru a căror combatere este necesară o cooperare strânsă.

Întâlnirea a evidențiat relevanța strategică a continuării și aprofundării coordonării trilaterale în contextul evoluțiilor recente de securitate. Formatul a permis realizarea unui schimb de opinii aplicat în domenii de interes comun pentru economiile și societățile celor trei state, în vederea consolidării conectivității transfrontaliere și avansării agendei de integrare europeană.

În cadrul discuțiilor, ministrul Oana Țoiu a reiterat angajamentul ferm al României de a continua sprijinul pentru Ucraina și Republica Moldova. A evidențiat necesitatea asigurării unei păci juste, durabile și incluzive în Ucraina, care va avea efecte în plan regional, inclusiv asupra Republicii Moldova, precum și la nivel sistemic.

“În timp ce propaganda și dezinformarea rusă constantă încearcă să submineze și să dezbine societățile și națiunile noastre, prin formatul trilateral de cooperare România – Moldova – Ucraina contribuim la asigurarea unei conectivități transfrontaliere mai puternice, la o integrare europeană accelerată pentru Ucraina și Republica Moldova și la o bază solidă pentru prosperitatea comună”, a declarat ea.

Ministrul român al afacerilor externe a confirmat că noul pod peste Tisa va fi gata până la finalul acestui an. Alături de omologii săi, a salutat testarea unui curse feroviare între Kiev, Chișinău și București. Au fost trecute în revistă prioritățile legate de deschiderea unor noi puncte de frontieră și modernizarea și amplificarea capacității celor existente.

“Prin coordonarea noastră activă, contribuim, de asemenea, la asigurarea stabilității și securității regiunii Mării Negre și setăm un standard în relațiile noastre de vecinătate”, a subliniat ministrul român.

Totodată, demnitarul român a precizat că amploarea procesului de reconstrucție a Ucrainei va necesita coordonarea adecvată a partenerilor și asigurarea complementarității cu procesul de integrare europeană. A punctat, în context, relevanța coordonării trilaterale în vederea capitalizării investițiilor realizate deja în domeniul conectivității transfrontaliere, precum și al utilizării oportunităților economice viitoare.

În cadrul întâlnirii trilaterale RO-MD-UA, miniștrii de externe au adoptat o declarație comună care confirmă progresul semnificativ realizat până în prezent și evidențiază potențialul important al acestui format de coordonare.

“Acest cadru a căpătat, în ultimii trei ani, atât o dinamică sporită, cât și o substanță foarte consistentă, pe baza angajamentului nostru comun de a aprofunda proiectele comune de cooperare, în special în domeniul conectivității energetice, în beneficiul reciproc al țărilor noastre”, a afirmat ministrul Oana Țoiu.

De asemenea, demnitarul român a salutat progresele înregistrate de Ucraina și Republica Moldova în procesul de integrare europeană, în special în condițiile dificile determinate de războiul de agresiune împotriva Ucrainei. A evidențiat importanța menținerii angajamentului față de agenda de reforme și a exprimat, în context, disponibilitatea României de a împărtăși lecții desprinse din propria experiență.

