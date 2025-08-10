Președintele Nicușor Dan, alături de Maia Sandu la un festival tradițional peste Prut

Președintele Nicuşor Dan se află într-o vizită privată în Republica Moldova, unde a fost prezent, sâmbătă seara, alături de președinta Maia Sandu, la Festivalul Lupilor, organizat la Orheiul Vechi, o rezervație cultural-naturală situată la 55 de km de Chișinău, informează Radio Chișinău.

Potrivit unei postări pe pagina de Facebook a festivalului, cei doi președinți au făcut baie de mulțime și numeroase fotografii cu oamenii.

Organizatorii le-au mulțumit celor doi șefi de stat „pentru vizită și pentru sprijinul acordat culturii și tradițiilor care ne unesc”.

Aceasta este cea de-a doua vizită a lui Nicuşor Dan în Republica Moldova de când și-a preluat mandatul de președinte, prima vizită oficială având loc în iunie. Cu acel prilej, șeful statului a avut ca obiectiv reconfirmarea sprijinului cuprinzător al României pentru eforturile susținute de integrare europeană a Republicii Moldova și consolidarea stabilității țării vecine pe fundalul amenințărilor hibride în perspectiva alegerilor legislative din această toamnă.

În conferința de presă pe care a susținut-o alături de Maia Sandu, președintele român s-a declarat foarte optimist că, pe 28 septembrie, când vor avea loc alegerile parlamentare peste Prut, cetățenii Republicii Moldova vor avea spiritul civic pentru a păstra direcția europeană pe care țara și-a construit-o.