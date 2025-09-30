REPUBLICA MOLDOVA
Președintele Nicușor Dan: Aș paria că în trei ani Republica Moldova va fi stat membru al Uniunii Europene
Președintele Nicușor Dan a declarat, marți, la Timișoara, că ar putea paria că Republica Moldova va fi membră a Uniunii Europene în trei ani, atât pentru că există voință internă, cât și pentru că țările europene susțin includerea acestui stat cât mai rapid.
Prezent în Conferința “Europa la răscruce – Securitate, Prosperitate și Viitorul Nostru Comun” de la Timișoara, care a inclus o sesiune de întrebări pentru Nicușor Dan moderată de primarul Dominic Fritz, președintele a fost întrebat dacă consideră că Moldova e pregătită să adere la UE.
“Da, eu sunt convins, aș paria că în trei ani de acum Moldova va fi membră a Uniunii Europene. Pentru că, dincolo de toate dificultățile prin care țara trece, cea mai evidentă, flagrantă fiind prețul la gaz, care a crescut de cinci, șase, șapte ori, din cauza poziției foarte clare pe care a avut-o față de Rusia, administrația și mare parte din cetățeni susțin parcursul european și în acest ciclu, care înseamnă președinte plus Parlament patru ani, Moldova va face tot ce ține de ea ca să intre în Uniunea Europeană. Și, pe de altă parte, în cadrul Uniunii Europene există unanimitate pentru ca Moldova să intre, dacă îndeplinește condițiile”, a răspuns președintele, potrivit Agerpres.
Nicușor Dan a transmis luni un mesaj după alegerile din Republica Moldova, felicitând cetățenii pentru mobilizarea de la urne și pentru opțiunea fermă în favoarea integrării europene.
El a salutat victoria detașată a partidului pro-european al președintei Maia Sandu la alegerile legislative din Republica Moldova, considerate cele mai importante din istoria țării pe fondul unui parcurs asumat către integrarea în UE și încercărilor Rusiei de a destabiliza țara și Europa.
„Respectul nostru pentru votul de ieri al basarabenilor, care a arătat demnitate, maturitate și curaj în fața unei presiuni la o dimensiune care nu s-a mai văzut până acum. Vreau să-i asigur pe toți cetățenii Republicii Moldova, indiferent de opinia lor politică, de faptul că România va continua să ajute Moldova în parcursul său european și va continua proiectele care să aducă prosperitate și o calitate a vieții mai bună pentru basarabeni”, a afirmat șeful statului.
Pe 28 septembrie, cetățenii Republicii Moldova au fost chemați la urne să aleagă o nouă componență a Parlamentului, într-un scrutin considerat istoric și cel mai important de la dobândirea independenței țării deoarece miza scrutinului este una geopolitică, vizând menținerea Republicii Moldova pe calea europeană sau, dimpotrivă, readucerea ei în sfera de influență a Federației Ruse.
Rezultatele alegerilor au fost salutate de majoritatea liderilor occidentali, între care liderii instituțiilor europene – președintele Consiliului European, Antonio Costa, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președinta Parlamentului European, Roberta Metsola -, președintele francez Emmanuel Macron, de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, președintele român Nicușor Dan, premierul român Ilie Bolojan și premierul polonez Donald Tusk.
Votul la alegerile parlamentare este un mandat puternic pentru procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, a transmis și președinta Maia Sandu, în cadrul unei conferințe de presă, subliniind că cea mai scurtă cale către pace, libertate și siguranță este calea europeană.
Friedrich Merz, mesaj în română pentru moldovenii care au optat “ferm pentru pentru democrație în pofida ingerințelor Rusiei”: Sprijinim Moldova pe calea sa în UE
Cancelarul german Friedrich Merz a salutat luni seară, cu un mesaj în limba română, victoria detașată a partidului pro-european al președintei Maia Sandu la alegerile legislative din Republica Moldova, considerate cele mai importante din istoria țării pe fondul unui parcurs asumat către integrarea în UE și încercărilor Rusiei de a destabiliza țara și Europa.
“Felicit cetăţenii Republicii Moldova pentru votul lor prin care au optat ferm pentru democraţie. Apreciem modul paşnic în care aţi efectuat alegerile, în pofida ingerinţelor din partea Rusiei. Sprijinim Moldova pe calea sa în UE”, a scris Merz, pe X.
Felicit cetăţenii Republicii Moldova pentru votul lor prin care au optat ferm pentru democraţie. Apreciem modul paşnic în care aţi efectuat alegerile, în pofida ingerinţelor din partea Rusiei.
Sprijinim Moldova pe calea sa în UE.
— Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) September 29, 2025
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) al președintei Maia Sandu a câștigat în mod convingător și detașat alegerile parlamentare din Republica Moldova, depășind pragul de 50% și urmând a avea majoritate în Legislativul de la Chișinău.
România promite să rămână “cel mai puternic și statornic partener al R. Moldova” pentru integrarea în UE: Forțele pro-europene au înalta responsabilitate ca acest obiectiv să devină realitate
Ministerul Afacerilor Externe de la București a salutat luni rezultatele alegerilor parlamentare din Republica Moldova desfășurate la 28 septembrie 2025, felicitțndu-i pe cetățenii Republicii Moldova pentru mobilizarea exemplară, maturitatea democratică, spiritul civic și, mai ales, pentru determinarea de a continua pe drumul integrării în Uniunea Europeană.
“MAE felicită, de asemenea, forțele politice pro-europene pentru această victorie clară și convingătoare, obținută în condițiile unor presiuni, amenințări și ingerințe externe fără precedent, din partea vectorilor susținuți direct sau indirect de Federația Rusă. În acest context complicat, autoritățile Republicii Moldova au demonstrat o reziliență exemplară și și-au îndeplinit responsabilitățile față de cetățeni – în primul rând răspunderea de a asigura integritatea democratică a alegerilor și de a organiza scrutinul la înalte standarde democratice”, se arată într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.
Potrivit Bucureștiului, alegerile legislative din 28 septembrie, soldate cu o majoritate parlamentară pro-europeană clară, dau un mandat puternic viitorului Guvern să accelereze eforturile de integrare europeană și reformele asociate acestuia.
“Parlamentului rezultat din aceste alegeri îi revine înalta responsabilitatea de a face ca obiectivul integrării europene să devină realitate”, transmite sursa citată.
MAE reafirmă că “România rămâne cel mai puternic și statornic partener al Republicii Moldova în drumul său către integrarea în Uniunea Europeană”.
“Sprijinul României va urmări deopotrivă avansarea procesului politic și a negocierilor aferente, integrarea cât mai profundă a Republicii Moldova în Piața Unică, susținerea reformelor și consolidarea instituțiilor statului, precum și multiplicarea beneficiilor concrete pe care procesul integrării europene le aduce pentru toți cetățenii Republicii Moldova”, subliniază Ministerul de Externe de la București.
Șefa diplomației UE afirmă că votul din R. Moldova oferă “un mandat clar și puternic” în direcția aderării la UE în ciuda ingerințelor Rusiei
Uniunea Europeană a salutat rezultatul alegerilor parlamentare din Republica Moldova, calificând scrutinul drept o confirmare clară a sprijinului popular pentru parcursul european al țării și condamnând în același timp ingerințele și atacurile hibride venite din partea Rusiei.
Într-o declarație oficială, Înaltul Reprezentant al UE Kaja Kallas a subliniat că votul de duminică, 28 septembrie, oferă „un mandat clar și puternic” pentru continuarea angajamentului Republicii Moldova în direcția aderării la Uniunea Europeană.
Conform constatărilor preliminare ale OSCE/ODIHR, alegerile au fost competitive, bine organizate și susținute de un cadru legal solid, în ciuda unor dificultăți generate de noile reguli privind eligibilitatea candidaților. Observatorii au atras însă atenția că procesul electoral s-a desfășurat pe fondul unei ingerințe „fără precedent” din partea Rusiei.
„UE condamnă cu fermitate atacurile hibride neîncetate ale Rusiei și ale interpușilor săi, menite să submineze statul de drept și procesul democratic în Republica Moldova”, se arată în comunicatul oficial, care denunță campaniile de dezinformare, cumpărarea de voturi, atacurile cibernetice și sprijinul pentru provocatori violenți.
Bruxelles-ul a lăudat reziliența și determinarea cetățenilor moldoveni, precum și eforturile instituțiilor de la Chișinău de a proteja integritatea votului, în pofida presiunilor externe.
Uniunea Europeană a transmis că este pregătită să colaboreze strâns cu noul Parlament și cu viitorul guvern de la Chișinău pentru a avansa negocierile de aderare, a implementa agenda de reforme și a consolida reziliența și creșterea economică.
„Viitorul Republicii Moldova și al cetățenilor săi se află în Uniunea Europeană”, subliniază declarația.
