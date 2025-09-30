Președintele Nicușor Dan: Aș paria că în trei ani Republica Moldova va fi stat membru al Uniunii Europene

Președintele Nicușor Dan a declarat, marți, la Timișoara, că ar putea paria că Republica Moldova va fi membră a Uniunii Europene în trei ani, atât pentru că există voință internă, cât și pentru că țările europene susțin includerea acestui stat cât mai rapid.

Prezent în Conferința “Europa la răscruce – Securitate, Prosperitate și Viitorul Nostru Comun” de la Timișoara, care a inclus o sesiune de întrebări pentru Nicușor Dan moderată de primarul Dominic Fritz, președintele a fost întrebat dacă consideră că Moldova e pregătită să adere la UE.

“Da, eu sunt convins, aș paria că în trei ani de acum Moldova va fi membră a Uniunii Europene. Pentru că, dincolo de toate dificultățile prin care țara trece, cea mai evidentă, flagrantă fiind prețul la gaz, care a crescut de cinci, șase, șapte ori, din cauza poziției foarte clare pe care a avut-o față de Rusia, administrația și mare parte din cetățeni susțin parcursul european și în acest ciclu, care înseamnă președinte plus Parlament patru ani, Moldova va face tot ce ține de ea ca să intre în Uniunea Europeană. Și, pe de altă parte, în cadrul Uniunii Europene există unanimitate pentru ca Moldova să intre, dacă îndeplinește condițiile”, a răspuns președintele, potrivit Agerpres.

Citiți și “Cât de sus să fie ștacheta?”, întreabă Nicușor Dan referitor la extinderea UE: Acum 20 de ani, România nu era pregătită să intre în UE, dar decizia a fost corectă

Nicușor Dan a transmis luni un mesaj după alegerile din Republica Moldova, felicitând cetățenii pentru mobilizarea de la urne și pentru opțiunea fermă în favoarea integrării europene.

El a salutat victoria detașată a partidului pro-european al președintei Maia Sandu la alegerile legislative din Republica Moldova, considerate cele mai importante din istoria țării pe fondul unui parcurs asumat către integrarea în UE și încercărilor Rusiei de a destabiliza țara și Europa.

„Respectul nostru pentru votul de ieri al basarabenilor, care a arătat demnitate, maturitate și curaj în fața unei presiuni la o dimensiune care nu s-a mai văzut până acum. Vreau să-i asigur pe toți cetățenii Republicii Moldova, indiferent de opinia lor politică, de faptul că România va continua să ajute Moldova în parcursul său european și va continua proiectele care să aducă prosperitate și o calitate a vieții mai bună pentru basarabeni”, a afirmat șeful statului.

Pe 28 septembrie, cetățenii Republicii Moldova au fost chemați la urne să aleagă o nouă componență a Parlamentului, într-un scrutin considerat istoric și cel mai important de la dobândirea independenței țării deoarece miza scrutinului este una geopolitică, vizând menținerea Republicii Moldova pe calea europeană sau, dimpotrivă, readucerea ei în sfera de influență a Federației Ruse.

Rezultatele alegerilor au fost salutate de majoritatea liderilor occidentali, între care liderii instituțiilor europene – președintele Consiliului European, Antonio Costa, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președinta Parlamentului European, Roberta Metsola -, președintele francez Emmanuel Macron, de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, președintele român Nicușor Dan, premierul român Ilie Bolojan și premierul polonez Donald Tusk.

Votul la alegerile parlamentare este un mandat puternic pentru procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, a transmis și președinta Maia Sandu, în cadrul unei conferințe de presă, subliniind că cea mai scurtă cale către pace, libertate și siguranță este calea europeană.