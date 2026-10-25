Președintele Nicușor Dan, de Ziua Armatei: Vom acționa ferm pentru a descuraja și, dacă va fi cazul, pentru a neutraliza orice amenințare la granițele noastre

România va acționa ferm, alături de aliații din NATO și partenerii din Uniunea Europeană, pentru a descuraja și, dacă va fi cazul, pentru a neutraliza orice amenințare la granițele țării, a declarat duminică președintele Nicușor Dan la ceremonia organizată la Baza 86 Aeriană „Locotenent Gheorghe Mociorniță”, organizată cu prilejul Zilei Armatei României.

„Mă bucur ca de Ziua Armatei să fiu alături de militarii Bazei 86 Aeriene, un adevărat vârf de lance al forțelor noastre aeriene. Armata este o instituție simbol a României și deloc întâmplător instituția în care românii au cea mai mare încredere, pentru că, într-o lume marcată de incertitudine, armata inspiră în continuare acele valori de care societatea ar avea nevoie: seriozitate, disciplină și datorie împlinită. Sunt valori afirmate și apărate generație după generație, cu mult curaj și nu de puține ori cu prețul vieții. Acestor eroi le datorăm libertatea noastră, iar sacrificiul lor nu va fi uitat niciodată. Mesajul meu pentru români este unul de încredere în capacitatea noastră de a construi o țară stabilă, solidă, bine ancorată în valorile marii familii europene”, a transmis Nicușor Dan.

Președintele a subliniat că parteneriatul strategic cu Statele Unite și apartenența la NATO contribuie la siguranța României, iar Armata are un rol important în acest sens. Nicușor Dan a evidențiat profesionalismul militarilor români, atât al celor activi, cât și al celor în rezervă sau în retragere, ale căror performanțe în misiuni dificile au câștigat respectul și admirația aliaților.

„Traversăm o perioadă marcată de riscuri majore, dar trebuie să ținem cont de un lucru important. Statele puternice nu doar supraviețuiesc crizelor, ci le transformă în oportunități. Dinamica globală actuală este șansa noastră de a ne întări rezistența la șocuri prin dezvoltarea unei economii moderne, competitive și prin investiții într-o apărare puternică”, a adăugat Nicușor Dan.

De asemenea, președintele Nicușor Dan a declarat că România va avea în continuare un buget solid pentru apărare, în conformitate cu angajamentele asumate în cadrul NATO, și a subliniat că oamenii rămân principala preocupare, fiind necesare condiții de muncă adecvate și oportunități de dezvoltare profesională pentru militari.

„În aceeași măsură, investim semnificativ în modernizarea și în înzestrarea forțelor armate, precum și în instruirea militarilor noștri alături de aliați și parteneri. O armată puternică se bazează pe o economie puternică. Înzestrarea militară și relansarea industriei noastre de apărare sunt indisolubil legate. Prin programul SAFE producem și procurăm tehnică militară modernă pentru militarii noștri și, în același timp, investim în fabrici românești, creăm locuri de muncă și dezvoltăm infrastructura utilă deopotrivă armatei, dar și populației civile. Nu am ales întâmplător să fiu astăzi aici. Cu toții sunteți, la propriu, în prima linie de apărare a spațiului aerian al României. Ați demonstrat-o fără ezitare în urmă cu doar câteva zile, când ați doborât cu precizie două drone ostile din spațiul nostru aerian”, a punctat acesta.