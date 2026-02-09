Președintele Nicușor Dan îl felicită pe noul președinte al Portugaliei și reafirmă interesul pentru cooperarea bilaterală

Confederația Patronală Concordia susține apelul urgent adresat din partea BusinessEurope instituțiilor europene pentru transformarea ambițiilor privind competitivitatea într-un plan concret de acțiune, potrivit unui comunicat remis caleaeuropeana.ro.

Într-un context economic global din ce în ce mai competitiv, mediul de afaceri european solicită măsuri decisive pentru reducerea sarcinii administrative, stimularea investițiilor private și valorificarea deplină a potențialului pieței unice.

„Companiile locale au nevoie de condiții stabile, de reguli clare și de un cadru european predictibil pentru a investi, a inova și a crea locuri de muncă de calitate. Pentru mediul de afaceri din România, îmbunătățirea competitivității la nivelul UE nu este doar un deziderat, este o condiție esențială pentru creștere și prosperitate pe termen lung. Sub o misiune comună, măsurile trebuie să vină în congruență de la nivel european și de la nivel național.”, a declarat Adelina Dabu, Head of Public Affairs, Confederația Patronală Concordia.

De la ambiție la rezultate concrete

BusinessEurope a lansat un apel clar și urgent către instituțiile UE: este momentul să transformăm ambițiile privind competitivitatea și reducerea birocrației în realizări concret.

„UE se află într-un punct de inflexiune, iar astfel de momente necesită mai mult decât intenții corecte. Pentru a răspunde acestui moment, UE trebuie să transforme ambiția sa pozitivă privind competitivitatea în acțiuni decisive care să facă o diferență reală pentru companii.

Comunitatea de afaceri este pregătită să sprijine aceste eforturi, motiv pentru care BusinessEurope lansează acest apel ferm la acțiune și propuneri concrete despre cum putem stimula competitivitatea europeană. UE trebuie să valorifice pe deplin potențialul pieței sale unice, să reducă prețurile la energie și să creeze condițiile potrivite pentru a atrage investiții private, pentru a dezvolta idei noi și a le comercializa în Europa. Acest lucru trebuie să coincidă cu o agendă de comerț și diversificare ambițioasă, cu privire la transferul emisiilor de carbon în afara UE și cu o reducere tangibilă a sarcinii administrative pentru companii.

Companiile au nevoie de claritate, viteză și rezultate care să aibă un impact real. Dacă vrem ca Europa să rămână puternică, trebuie să acționăm decisiv și să facem din 2026 anul în care livrăm rezultate.

Puterea economică a Europei este fundația prosperității sale și a poziției sale în lume. UE are toate ingredientele de care are nevoie pentru a asigura un viitor mai prosper, dar trebuie să acționeze înainte să fie prea târziu”, a declarat Fredrik Persson, președintele BusinessEurope.

Documentul BusinessEurope integral, From Ambition to Delivery, îl puteți consulta accesând RO-2026-From-Ambition-to-Delivery-BusinessEurope.pdf.

Confederația Patronală Concordia reprezintă 20 dintre cele mai importante sectoare ale economiei românești și este un partener de dialog social, reprezentativ la nivel național. Cu o contribuție de 30% din în PIB și peste 450.000 de angajați în 4.200 de firme mari și mici, cu capital românesc și străin, Confederația Patronală Concordia este singura organizație din România membră BusinessEurope, Organizația Internațională a Angajatorilor (IOE) și Business at OECD (BIAC).

Ca partener social reprezentativ, ne concentrăm pe teme de o importanță majoră pentru dezvoltarea și prosperitatea României, printre care se numără piața muncii și dialogul social, educația, digitalizarea, protecția consumatorilor, viitorul transportului, fondurile europene, economia circulară.

BusinessEurope este cea mai mare organizație umbrelă a mediului de afaceri din Europa, reprezentând 42 de federații naționale de afaceri din 36 de țări din UE, Spațiul Economic European și vecinătate. Colaborează cu instituțiile europene pentru a se asigura că vocea mediului de afaceri este auzită în elaborarea politicilor UE și, ca partener social, participă activ la dialogul social european și poate negocia și încheia acorduri.