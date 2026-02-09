Connect with us

ROMÂNIA

Președintele Nicușor Dan îl felicită pe noul președinte al Portugaliei și reafirmă interesul pentru cooperarea bilaterală

Published

3 hours ago

on

© Administrația Prezidențială

Președintele Nicușor Dan a transmis luni felicitări lui António José Martins Seguro pentru alegerea ca nou președinte al Republicii Portugheze, subliniind importanța relațiilor bilaterale dintre cele două state.

„Felicitări și cele mai bune urări lui António José Martins Seguro pentru alegerea sa recentă ca noul președinte al Republicii Portugheze! Sunt încrezător că prietenia strânsă dintre România și Portugalia, bazată pe patrimoniul nostru cultural, afinitățile lingvistice și legăturile vii între oameni, se va consolida în continuare în beneficiul țărilor și al cetățenilor noștri”, a scris Nicușor Dan pe X.

Șeful statului a adăugat că așteaptă cu interes colaborarea cu noul președinte portughez pentru a continua și extinde „cooperarea noastră excelentă” între România și Portugalia, atât pe plan politic, cât și economic și cultural.

Antonio Jose Seguro, din Partidul Socialist de centru-stânga, a câștigat duminică al doilea tur al alegerilor prezidențiale din Portugalia, informează Deutsche Welle.

Cu 99% din voturi numărate, Seguro a obținut 66,7% din voturi, asigurându-și un mandat de cinci ani.

Seguro a rezistat provocării lansate de Andree Ventura, candidatul partidului populist de extremă dreapta Chega, care a obținut 33,3% din voturi.

În vârstă de 63 de ani, Seguro îi va succeda președintelui conservator Marcelo Rebelo de Sousa.

Președintele portughez este în mare parte o figură simbolică, fără puteri executive, dar poate exercita dreptul de veto asupra legilor, poate dizolva parlamentul și poate convoca alegeri anticipate.

Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum, și este Young Strategic Leader în cadrul inițiativelor The Aspen Institute. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

Concordia susține apelul BusinessEurope adresat instituțiilor UE de a transforma ambițiile privind competitivitatea într-un plan concret de acțiune

Published

59 minutes ago

on

February 9, 2026

By

© Confederația patronală Concordia

Confederația Patronală Concordia susține apelul urgent adresat din partea BusinessEurope instituțiilor europene pentru transformarea ambițiilor privind competitivitatea într-un plan concret de acțiune, potrivit unui comunicat remis caleaeuropeana.ro.

Într-un context economic global din ce în ce mai competitiv, mediul de afaceri european solicită măsuri decisive pentru reducerea sarcinii administrative, stimularea investițiilor private și valorificarea deplină a potențialului pieței unice.

Companiile locale au nevoie de condiții stabile, de reguli clare și de un cadru european predictibil pentru a investi, a inova și a crea locuri de muncă de calitate. Pentru mediul de afaceri din România, îmbunătățirea competitivității la nivelul UE nu este doar un deziderat, este o condiție esențială pentru creștere și prosperitate pe termen lung. Sub o misiune comună, măsurile trebuie să vină în congruență de la nivel european și de la nivel național.”, a declarat Adelina Dabu, Head of Public Affairs, Confederația Patronală Concordia.

De la ambiție la rezultate concrete

BusinessEurope a lansat un apel clar și urgent către instituțiile UE: este momentul să transformăm ambițiile privind competitivitatea și reducerea birocrației în realizări concret.

„UE se află într-un punct de inflexiune, iar astfel de momente necesită mai mult decât intenții corecte. Pentru a răspunde acestui moment, UE trebuie să transforme ambiția sa pozitivă privind competitivitatea în acțiuni decisive care să facă o diferență reală pentru companii.

Comunitatea de afaceri este pregătită să sprijine aceste eforturi, motiv pentru care BusinessEurope lansează acest apel ferm la acțiune și propuneri concrete despre cum putem stimula competitivitatea europeană. UE trebuie să valorifice pe deplin potențialul pieței sale unice, să reducă prețurile la energie și să creeze condițiile potrivite pentru a atrage investiții private, pentru a dezvolta idei noi și a le comercializa în Europa. Acest lucru trebuie să coincidă cu o agendă de comerț și diversificare ambițioasă, cu privire la transferul emisiilor de carbon în afara UE și cu o reducere tangibilă a sarcinii administrative pentru companii.

Companiile au nevoie de claritate, viteză și rezultate care să aibă un impact real. Dacă vrem ca Europa să rămână puternică, trebuie să acționăm decisiv și să facem din 2026 anul în care livrăm rezultate.

Puterea economică a Europei este fundația prosperității sale și a poziției sale în lume. UE are toate ingredientele de care are nevoie pentru a asigura un viitor mai prosper, dar trebuie să acționeze înainte să fie prea târziu”, a declarat Fredrik Persson, președintele BusinessEurope.

Documentul BusinessEurope integral, From Ambition to Delivery, îl puteți consulta accesând RO-2026-From-Ambition-to-Delivery-BusinessEurope.pdf.

Confederația Patronală Concordia reprezintă 20 dintre cele mai importante sectoare ale economiei românești și este un partener de dialog social, reprezentativ la nivel național. Cu o contribuție de 30% din în PIB și peste 450.000 de angajați în 4.200 de firme mari și mici, cu capital românesc și străin, Confederația Patronală Concordia este singura organizație din România membră BusinessEurope, Organizația Internațională a Angajatorilor (IOE) și Business at OECD (BIAC).

Ca partener social reprezentativ, ne concentrăm pe teme de o importanță majoră pentru  dezvoltarea și prosperitatea României, printre care se numără piața muncii și dialogul social, educația, digitalizarea, protecția consumatorilor, viitorul transportului, fondurile europene, economia circulară.

BusinessEurope este cea mai mare organizație umbrelă a mediului de afaceri din Europa, reprezentând 42 de federații naționale de afaceri din 36 de țări din UE, Spațiul Economic European și vecinătate. Colaborează cu instituțiile europene pentru a se asigura că vocea mediului de afaceri este auzită în elaborarea politicilor UE și, ca partener social, participă activ la dialogul social european și poate negocia și încheia acorduri.

UE investește 700 de milioane de euro în NanoIC, cea mai mare facilitate-pilot din Europa pentru dezvoltarea tehnologiilor de semiconductori de ultimă generație, proiect la care participă și România

Published

1 hour ago

on

February 9, 2026

By

© European Union, 2021/ Source: EC - Audiovisual Service

Uniunea Europeană a lansat la IMEC Leuven NanoIC, cel mai mare proiect pilot din cadrul Actului european privind Cipurile, marcând o etapă importantă pentru dezvoltarea și producția de semiconductori în Europa.

Cu o investiție totală de 2,5 miliarde de euro, facilitatea a primit 700 de milioane de euro din fonduri UE, 700 de milioane de euro de la guvernele naționale și regionale, iar restul de la ASML și alți parteneri din industrie.

Potrivit unui comunicat al executivului european, NanoIC va accelera dezvoltarea tehnologiei semiconductorilor de nouă generație, esențială pentru dezvoltarea inteligenței artificiale, a vehiculelor autonome, a asistenței medicale și a tehnologiei mobile 6G.

NanoIC este prima facilitate europeană care utilizează cea mai avansată mașină de litografie cu raze ultraviolete extreme, concentrându-se pe proiectarea și fabricarea cipurilor folosind tehnologie de peste doi nanometri. Acest lucru reprezintă un progres semnificativ în tehnologia europeană de fabricare a semiconductorilor.

Vicepreședintele executiv Henna Virkkunen, prim-ministrul belgian Bart De Wever și ministrul-președinte al Flandrei Matthias Diependaele au inaugurat facilitatea, care va permite cercetătorilor și companiilor să testeze noi modele de cipuri, echipamente și procese la o scară aproape industrială înainte de producția în serie.

Aceasta este construită pe principiul accesului liber, start-up-urile, cercetătorii, IMM-urile și marile organizații putând utiliza facilitățile NanoIC. Găzduită de IMEC (Belgia), printre partenerii săi se numără CEA-Leti (Franța), Fraunhofer (Germania), VTT (Finlanda), Centrul de Știința Suprafeței si Nanotehnologie, Universitatea Politehnică din București (România) și Institutul Național Tyndall (Irlanda).

Concepute pentru a transpune tehnologiile cipurilor din „laborator în fabrică”, liniile pilot reprezintă un pilon esențial al inițiativei Cipuri pentru Europa din cadrul Legii cipurilor. Acestea vor consolida poziția actorilor europeni în lanțul global de aprovizionare cu semiconductori și vor fi deschise partenerilor de încredere, sprijinind baza industrială și competitivitatea Europei și contribuind în același timp la păstrarea și atragerea de talente.

Cele cinci linii pilot (NanoIC, FAMES, APECS, WBG și PIXEurope) din cadrul Legii privind cipurile reprezintă împreună o investiție combinată a UE și a statelor membre în valoare de 3,7 miliarde de euro, care face legătura între excelența europeană în domeniul cercetării și aplicațiile industriale. Deschiderea liniei pilot NanoIC urmează inaugurării FAMES la 30 ianuarie.

Începerea activității operaționale a acestor infrastructuri reprezintă o etapă importantă în consolidarea suveranității și a bazei industriale a Europei în domeniul semiconductorilor. La aproape exact patru ani de la data la care președinta Ursula von der Leyen a anunțat Legea europeană privind cipurile, deschiderea NanoIC coincide cu angajamentul Comisiei față de industrie și părțile interesate în ceea ce privește revizuirea Legii CHIPS 2.0.

România, parte a strategiei SUA și UE pentru securitate economică: minerale critice, energie și coridorul vertical de gaze. Concluziile consilierului prezidențial Radu Burnete după vizita în SUA

Published

3 hours ago

on

February 9, 2026

By

© burnete.eu

România caută să își definească rolul într-o nouă arhitectură de securitate economică occidentală, centrată pe accesul la materii prime și minerale critice, energie și infrastructuri strategice, într-un moment în care atât Statele Unite, cât și Uniunea Europeană urmăresc reducerea vulnerabilităților din lanțurile de aprovizionare și eliminarea riscului ca resursele esențiale să fie folosite ca instrument de presiune geopolitică. În acest context, Washingtonul și Bruxelles-ul sunt aliniate, iar România își asumă un rol activ și potențial contributiv, potrivit unui material de opinie semnat de Radu Burnete, consilierul pentru politici economice al președintelui Nicușor Dan, publicat după vizita efectuată săptămâna trecută în SUA.

„Uniunea Europeană importă 98% din necesarul de magneți din pământuri rare din China. Statele Unite depind de China pentru aproximativ 70% din pământurile rare procesate. Într-o lume în care comerțul a devenit instrument politic și militar, iar lanțurile de aprovizionare sunt transformate în unelte de coerciție, aceste cifre nu mai sunt statistici comerciale, ci vulnerabilități strategice”, a scris Burnete, în materialul publicat pe pagina sa web, explicând că deplasarea la Washington „a fost despre locul României într-o nouă ordine economică pe care trebuie nu doar să o înțelegem, ci să o construim”.

Consilierul prezidențial arată că discuțiile au fost structurate pe trei piloni principali: mineralele critice, energia și relațiile cu Congresul american.

Potrivit lui Burnete, tema centrală a vizitei a fost cea a mineralelor critice, într-un context internațional marcat de inițiative comune ale SUA, UE și Japoniei pentru reducerea dependenței de China. „Și aici intervine România”, a scris consilierul prezidențial, amintind că, în cadrul Critical Raw Materials Act, Comisia Europeană a selectat 47 de proiecte strategice, dintre care trei sunt în România – grafit la Baia de Fier, magneziu la Budureasa și cupru la Rovina. „România are o diversitate mare cu aproximativ 60 de minerale diferite”, a subliniat el.

Un al doilea pilon al vizitei a fost energia, cu accent pe energia nucleară și pe Coridorul Vertical de gaze, proiect regional menit să aducă LNG american în Europa Centrală și de Est și să reducă dependența de gazul rusesc. „România are o poziție privilegiată”, notează Burnete, menționând că țara noastră este atât punct de bifurcație al coridorului, cât și singurul producător de gaze de-a lungul acestuia.

El a amintit de investițiile de peste 20 de miliarde de euro planificate de Nuclearelectrica, proiectele de retehnologizare de la Cernavodă, reactoarele 3 și 4 și construcția reactoarelor modulare mici de la Doicești, în parteneriat cu companii americane.

În materialul său, consilierul prezidențial face referire și la discuțiile purtate cu membri ai Congresului SUA, subliniind importanța unei abordări unitare a României în politica externă. „Am vorbit o singură limbă”, a scris acesta, referindu-se la întâlnirile comune cu responsabili americani pe care le-au avut ministrul de externe din partea USR, un senator PSD, șeful Cancelariei prim-ministrului și consilierul economic al președintelui. „Unitatea în politica externă, dincolo de tensiunile politice de acasă, este un lucru normal și necesar”, a adăugat el.

România, una din cele 5 țări UE prezente la nivel de ministru de externe la reuniunea mineralelor rare de la Washington: Țara noastră – actor strategic în lanțul de aprovizionare a Europei (MAE)

“Pax Silica”: SUA, UE și Japonia au lansat un parteneriat pentru securizarea aprovizionării cu minerale critice. România se declară “aliat strategic pentru asigurarea viitorului mineralelor critice”

Pax Silica: Donald Trump este “ferm angajat să colaboreze cu partenerii, inclusiv România, în aprovizionarea sigură cu minerale esențiale necesare în apărare, energie și tehnologie”

„Mesajul pe care l-am primit la Washington a fost clar: arhitectura globală s-a schimbat. America are nevoie de aliați pe care să se bazeze – aliați care pot contribui militar și care sunt gata să investească într-o economie rezilientă, neexpusă presiunilor unor puteri ostile. Răspunsul României este că SUA se pot bizui pe noi, desigur într-un cadru în care apartenența și rolul nostru în Uniunea Europeană sunt la fel de importante. Vizita a fost scurtă, dar productivă. Vor urma altele, din cel mai simplu motiv: relația strategică și de securitate cu SUA este profundă, dar relația economică bilaterală rămâne încă sub potențialul ei. Iar în lumea care se naște sub ochii noștri, cele două nu mai pot fi separate”, conchide Radu Burnete.

