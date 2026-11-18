Președintele Nicușor Dan și Administrația Prezidențială vor marca împlinirea, în 2027, a 20 de ani de la aderarea țării noastre la Uniunea Europeană. Proiectul „RO-UE 20: România de încredere” va fi deschis spre societate, mediul de afaceri, centre tehnologice și de inovație, comunități culturale, academice și civice, tineri, diaspora, Republica Moldova.

Desfășurat de-a lungul întregului an 2027, proiectul își propune să genereze dezbateri specializate și să definească priorități strategice pentru definirea unei viziuni de dezvoltare și modernizare a României ca țară membră a Uniunii Europene.

Anul 2027 oferă oportunitatea unei reflecții profunde a societății românești despre ce avem de făcut în continuare, despre „noul proiect european” al României ajunse la maturitatea apartenenței sale la Uniunea Europeană, în contextul unor schimbări complexe, dramatice, accelerate, care au loc pe multiple planuri, la nivel regional, european și global.

Proiectul „RO-UE 20” va antrena numeroase dezbateri, conferințe și dialoguri tematice aplicate pe subiecte specifice pentru zone profesionale, sociale și educaționale diferite. Vor fi discutate, din perspectiva prezenței României în UE, teme legate de societate și democrație, stat de drept, educație și spațiul informațional, tehnologie, economie, apărare și securitate, infrastructură, cultură, mediu, urbanism, implicând totodată și români din diaspora.

Întâlnirile vor fi organizate la București și în numeroase orașe din țară, precum și în câteva mari capitale din UE și la Chișinău.

Apartenența noastră la Uniunea Europeană nu este un simplu concept general și abstract, ci cuprinde un set de oportunități și politici europene cu impact direct și imediat pentru oameni. Proiectul „RO-UE 20” își propune să pună mai bine în valoare aceste direcții concrete și să modeleze viziuni și scenarii despre nivelul de ambiție strategică pe care România are capacitatea să și-l asume în viitor, pe baza valorilor europene și naționale.

Programul complet și agenda detaliată a evenimentelor vor fi publicate ulterior pe site-ul Administrației Prezidențiale. Lansarea „RO-UE 20: România de încredere” este prevăzută în ianuarie 2027.