Connect with us

CONSILIUL EUROPEAN

Președintele Nicușor Dan participă joi la summitul Consiliului European consacrat apărării europene, sprijinului pentru Ucraina și competitivității UE

Published

2 hours ago

on

© Calea Europeană/ Robert Lupițu

Președintele Nicușor Dan va participa, în data de 23 octombrie 2025, la reuniunea Consiliului European, care va avea loc la Bruxelles, șeful statului urmând să participe la discuțiile axate pe Ucraina, Orientul Mijlociu, securitatea și apărarea europeană, competitivitatea Uniunii și tranziția dublă, accesul la locuințe, migrația şi Republica Moldova, a transmis Administrația Prezidențială într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

Totodată, șeful statului va participa în data de 22 octombrie la cina de lucru organizată de Președintele Consiliului European, António Costa, cu Președintele Republicii Arabe Egipt, Abdel Fattah El-Sisi, în marja Summitului instituțional UE-Egipt, care vizează consolidarea parteneriatului dintre Uniunea Europeană şi Egipt.

De asemenea, în marja Consiliului European va avea loc şi Summitul Euro în format extins, unde se va discuta situația economică la nivelul Uniunii Europene, cu accent pe Uniunea Economică și Monetară și euro digital.

În pregătirea acestui summit european, președintele Nicușor Dan a avut săptămâna trecută o discuție telefonică cu șeful Consiliului European, Antonio Costa.

Summitul Consiliului European convocat pentru 23 octombrie la Bruxelles va aborda o agendă complexă, axată pe apărarea Uniunii Europene, sprijinul pentru Ucraina, competitivitatea economică, tranziția verde și digitală, precum și pe teme sociale și de politică externă.

În scrisoarea de invitație adresată liderilor europeni, președintele Consiliului European, António Costa, subliniază că sprijinul pentru Ucraina și presiunea economică asupra Rusiei „rămân cele două condiții necesare pentru atingerea unei păci juste și durabile”. Discuțiile vor viza reconfirmarea angajamentului de susținere financiară a Ucrainei în anii următori, precum și modalitățile prin care pot fi utilizate activele rusești înghețate în sprijinul Kievului.

Pe dimensiunea de apărare europeană, liderii vor analiza progresele realizate de la reuniunile informale de la Egmont și Copenhaga, cu scopul de a adopta decizii concrete privind proiectele de capabilități și mecanismele de guvernanță. Un punct central al discuției îl va reprezenta foaia de parcurs „Defence Readiness 2030”, elaborată de Comisie și Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe, document menit să consolideze pregătirea colectivă europeană în fața amenințărilor hibride, atacurilor cibernetice și incursiunilor aeriene neautorizate. Costa insistă că este nevoie de o „accelerare a eforturilor pentru atingerea unei capacități comune de apărare europene până în 2030”.

Liderii vor discuta, de asemenea, măsuri pentru stimularea competitivității europene în contextul tranziției verzi și digitale. Printre priorități se numără reducerea poverii administrative pentru mediul de afaceri, asigurarea unui cadru echilibrat între obiectivele climatice și creșterea economică, precum și consolidarea suveranității digitale a Uniunii.

O altă temă majoră va fi accesul la locuințe la prețuri accesibile, problemă identificată de Costa drept o preocupare socială și economică tot mai mare în multe state membre. Liderii vor discuta modalitățile prin care Uniunea poate sprijini inițiativele naționale, regionale și locale, oferind totodată orientări pentru viitorul Plan european pentru locuințe accesibile, aflat în pregătire la nivelul Comisiei Europene.

Summitul va include și o reuniune a zonei euro, la care vor participa președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, și președintele Eurogrupului, Paschal Donohoe. Discuțiile vor viza situația economică generală, rolul internațional al monedei euro și perspectivele introducerii euro-ului digital.

Pe plan extern, liderii europeni vor evalua perspectivele unui acord de pace durabil în Fâșia Gaza, după doi ani de conflict, și vor analiza contribuția Uniunii la reconstrucția regiunii, pe baza principiului soluției celor două state. De asemenea, migrația rămâne pe agenda reuniunii, Comisia Europeană urmând să transmită o scrisoare de actualizare a progreselor în dosarele prioritare.

Related Topics:

Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum, și este Young Strategic Leader în cadrul inițiativelor The Aspen Institute. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

CONSILIUL EUROPEAN

Nicușor Dan și Antonio Costa au discutat despre “apărarea UE, sprijinul pentru Ucraina, sancțiunile contra Rusiei și competitivitatea UE” în pregătirea summitului Consiliului European

Published

6 days ago

on

October 15, 2025

By

© Administrația Prezidențială

Președintele Nicușor Dan a avut miercuri o discuție „productivă” cu președintele Consiliului European, António Costa, în pregătirea summitului Consiliului European de săptămâna viitoare, potrivit unui mesaj publicat de șeful statului pe platforma X.

„Am discutat despre apărarea UE, sprijinul pentru Ucraina, cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni și stimularea competitivității UE prin simplificarea birocrației și tranziția verde și digitală”, a scris președintele Nicușor Dan.

Șeful statului a precizat că a subliniat „necesitatea unor politici climatice echitabile și echilibrate, care să nu împiedice creșterea economică și competitivitatea”.

Totodată, președintele a salutat „viitorul Plan european pentru locuințe la prețuri accesibile”, un proiect aflat pe agenda socială a Uniunii Europene și sprijinit de noua Comisie Europeană.

Discuția dintre cei doi lideri are loc în contextul pregătirilor pentru summitul Consiliului European, care va aborda teme precum securitatea și apărarea Uniunii, sprijinul continuu pentru Ucraina și consolidarea competitivității economice a Europei în fața provocărilor globale.

Summitul Consiliului European convocat pentru 23 octombrie la Bruxelles va aborda o agendă complexă, axată pe apărarea Uniunii Europene, sprijinul pentru Ucraina, competitivitatea economică, tranziția verde și digitală, precum și pe teme sociale și de politică externă.

În scrisoarea de invitație adresată liderilor europeni, președintele Consiliului European, António Costa, subliniază că sprijinul pentru Ucraina și presiunea economică asupra Rusiei „rămân cele două condiții necesare pentru atingerea unei păci juste și durabile”. Discuțiile vor viza reconfirmarea angajamentului de susținere financiară a Ucrainei în anii următori, precum și modalitățile prin care pot fi utilizate activele rusești înghețate în sprijinul Kievului.

Pe dimensiunea de apărare europeană, liderii vor analiza progresele realizate de la reuniunile informale de la Egmont și Copenhaga, cu scopul de a adopta decizii concrete privind proiectele de capabilități și mecanismele de guvernanță. Un punct central al discuției îl va reprezenta foaia de parcurs „Defence Readiness 2030”, elaborată de Comisie și Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe, document menit să consolideze pregătirea colectivă europeană în fața amenințărilor hibride, atacurilor cibernetice și incursiunilor aeriene neautorizate. Costa insistă că este nevoie de o „accelerare a eforturilor pentru atingerea unei capacități comune de apărare europene până în 2030”.

Liderii vor discuta, de asemenea, măsuri pentru stimularea competitivității europene în contextul tranziției verzi și digitale. Printre priorități se numără reducerea poverii administrative pentru mediul de afaceri, asigurarea unui cadru echilibrat între obiectivele climatice și creșterea economică, precum și consolidarea suveranității digitale a Uniunii.

O altă temă majoră va fi accesul la locuințe la prețuri accesibile, problemă identificată de Costa drept o preocupare socială și economică tot mai mare în multe state membre. Liderii vor discuta modalitățile prin care Uniunea poate sprijini inițiativele naționale, regionale și locale, oferind totodată orientări pentru viitorul Plan european pentru locuințe accesibile, aflat în pregătire la nivelul Comisiei Europene.

Summitul va include și o reuniune a zonei euro, la care vor participa președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, și președintele Eurogrupului, Paschal Donohoe. Discuțiile vor viza situația economică generală, rolul internațional al monedei euro și perspectivele introducerii euro-ului digital.

Pe plan extern, liderii europeni vor evalua perspectivele unui acord de pace durabil în Fâșia Gaza, după doi ani de conflict, și vor analiza contribuția Uniunii la reconstrucția regiunii, pe baza principiului soluției celor două state. De asemenea, migrația rămâne pe agenda reuniunii, Comisia Europeană urmând să transmită o scrisoare de actualizare a progreselor în dosarele prioritare.

Continue Reading

CONSILIUL EUROPEAN

UE va sprijini cu 1,6 mld. euro redresarea și reconstrucția Gazei, a anunțat președintele Consiliului European în Egipt 

Published

1 week ago

on

October 14, 2025

By

© European Union

Uniunea Europeană va sprijini financiar redresarea și reconstrucția Gazei, printr-un pachet de 1,6 miliarde de euro destinat Autorității Palestiniene pentru perioada 2025-2027, a anunțat președintele Consiliului European, Antonio Costa, la finalul summitului internațional pentru pace găzduit de SUA și Egipt, informează un comunicat oficial al Consiliului European. 

„Uniunea Europeană este pe deplin angajată să colaboreze activ cu toate părțile implicate în punerea în aplicare a acestui plan de pace. Suntem pregătiți să participăm la Consiliul internațional pentru pace și să sprijinim toate procesele – guvernanța de tranziție, redresarea și reconstrucția. (…) Am alocat 1,6 miliarde EUR Autorității Palestiniene pentru perioada 2025-2027 și vom continua să contribuim, inclusiv cu expertiza noastră în domeniile care vor fi fundamentale în Gaza postconflict”, a declarat Costa, subliniind că Uniunea Europeană este cel mai mare donator umanitar pentru poporul palestinian. 

Liderul european a precizat că sprijinul financiar și logisitc al UE va contribui la stabilizarea și reconstrucția Gazei posconflict, inclusiv prin reluarea minisiunilor europene EUBAM Rafah și EUPOL COPPS, care vor sprijini formarea forțelor de ordine și securitatea frontierelor. 

De asemenea, liderul european a reafirmat angajamentul Uniunii de a colabora cu toate părțile pentru implementarea planului de pace mediat de SUA, Qatar, Egipt și Turcia, menit să conducă la o soluția bazată pe coexstiența a două state, Israel și Palestina, în pace și securitate. 

Continue Reading

CONSILIUL EUROPEAN

Summitul de la Sharm el-Sheikh. UE va fi reprezentată de președintele Consiliului European: Începe un lung drum spre pace. Ne angajăm să contribuim la procesele de tranziție, redresare și reconstrucție

Published

1 week ago

on

October 12, 2025

By

© European Union 2025

Președintele Consiliului European, Antonio Costa, va participa luni, 13 octombrie, la „Summitul pentru pace de la Sharm el-Sheikh” în numele Uniunii Europene, la invitația președintelui Egiptului, Abdel Fattah al-Sisi, și a președintelui Statelor Unite, Donald J. Trump.

„Mâine începe în Egipt un lung drum spre pace. Comunitatea internațională este unită în angajamentul său pentru un viitor în care palestinienii și israelienii să trăiască împreună în pace și siguranță. Pentru prima dată după mult timp, există o speranță reală. Speranța eliberării tuturor ostaticilor, a încetării focului și a accesului umanitar fără restricții în Gaza. Speranța unei păci juste și durabile și a unui viitor mai luminos, bazat pe soluția celor două state. Împreună, vom ajuta la reconstrucția Gazei și la vindecarea rănilor. Nu vom uita evenimentele îngrozitoare din 7 octombrie 2023, care nu ar trebui să se repete niciodată”, a subliniat Costa într-un comunicat al Consiliului European.

Citiți și: Donald Trump și președintele egiptean vor prezida luni un summit pentru pace în Gaza. Emmanuel Macron, Keir Starmer și Giorgia Meloni, așteptați la evenimentul care va avea loc în Sharm el-Sheikh

Președintele va participa la ceremonia de la Sharm El-Sheikh și va asista la semnarea acordului de încetare a conflictului din Gaza, care va fi semnat de mediatori și de președintele Trump.

Acordul privind prima fază a planului de pace pentru Orientul Mijlociu, negociat de SUA, Egipt, Qatar și Turcia, reprezintă un progres crucial pentru a pune capăt războiului din Gaza și pentru a stabili un acord permanent de încetare a focului, a asigura eliberarea tuturor ostaticilor și a permite restabilirea deplină a accesului ajutorului umanitar în Fâșia Gaza.

UE se angajează să contribuie la procesele de guvernanță tranzitorie, de redresare și de reconstrucție pentru a se asigura că „ziua de după” va fi un succes, inclusiv prin continuarea sprijinului acordat Autorității Palestiniene.

Aceste eforturi ar trebui să pregătească terenul pentru o stabilitate pe termen lung, bazată pe soluția celor două state, cu Israelul și Statul Palestinian conviețuind în pace și securitate, consideră UE. 

Vizita inițial planificată a președintelui Costa la Dublin și întâlnirea cu Taoiseach Micheal Martin, prevăzute pentru luni, 13 octombrie, vor fi reprogramate pentru o dată ulterioară.

Continue Reading

Facebook

Concrete & Design Solutions

Concrete-Design-Solutions

INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”

Advertisement
ROMÂNIA8 minutes ago

România “își exprimă rezerva” față de comasarea fondurilor de coeziune și agricole, propusă de Comisia Europeană: Cele două politici fac parte din ADN-ul Uniunii Europene
CONSILIUL EUROPEAN2 hours ago

Președintele Nicușor Dan participă joi la summitul Consiliului European consacrat apărării europene, sprijinului pentru Ucraina și competitivității UE
ROMÂNIA5 hours ago

Ministrul Finanțelor prezintă concluziile celei de-a doua vizite la Washington: România consolidează parteneriatul economic cu SUA prin proiecte în infrastructură, energie și tehnologie
PARLAMENTUL EUROPEAN5 hours ago

Normele UE privind permisele de conducere, actualizate pentru a crește siguranța rutieră
INTERNAȚIONAL6 hours ago

Sikorski avertizează: Dacă traversează Polonia, avionul lui Putin ar putea fi “escortat pentru a preda suspectul la Haga”
PARLAMENTUL EUROPEAN6 hours ago

Liderul PPE Manfred Weber refuză să garanteze respectarea acordului cu socialiștii privind președinția Parlamentului European în 2027
U.E.6 hours ago

UE consolidează cooperarea interregională cu țările din regiunea Mării Negre, Caucazul de Sud și Asia Centrală
ROMÂNIA7 hours ago

Serviciile de informații din România și Polonia au dejucat acte de sabotaj instrumentate de Rusia pe teritoriul celor două țări: Opt persoane au fost reținute la Varșovia și București
PARLAMENTUL EUROPEAN7 hours ago

Siegfried Mureșan îi asigură pe fermierii, mobilizați la protestul din fața Parlamentului European, că se va opune tăierilor propuse de CE: ”Vom apăra fondurile pentru agricultură”
JAPONIA8 hours ago

Nicușor Dan o felicită pe Takaichi Sanae pentru “alegerea istorică în funcția de primă femeie prim-ministru a Japoniei”

COMISIA EUROPEANA1 week ago

Von der Leyen îndeamnă investitorii să nu rateze oportunitatea de a investi în Balcanii de Vest: Economiile regiunii sunt deja pregătite să crească rapid în următorii ani. Timpul este acum!
U.E.1 week ago

Kaja Kallas: Rusia se joacă cu războiul, iar Europa trebuie să-și transforme forța economică în descurajare militară
U.E.2 weeks ago

Premierul Luxemburgului cere UE să-și mențină angajamentul pentru ordinea internațională bazată pe reguli: Trebuie să rămânem vocea acestor valori!
COMISIA EUROPEANA3 weeks ago

Comisia Europeană va prezenta săptămâna viitoare o strategie de aplicare a inteligenței artificiale, bazată pe principiul „AI first”: Vrem ca viitorul Inteligenței Artificiale să fie creat în Europa
INTERVIURI3 weeks ago

VIDEO INTERVIU La 35 de ani de la reunificarea Germaniei, ambasadoarea Angela Ganninger afirmă că Berlinul “acceptă să joace rol de lider” în Europa și se bazează pe relația cu România
REPUBLICA MOLDOVA3 weeks ago

Aclamată de liderii europeni, Maia Sandu a venit la summitul Comunității Politice Europene “cu un mandat puternic de la cetățeni de a avansa aderarea R. Moldova la UE”
COMISIA EUROPEANA3 weeks ago

Von der Leyen îndeamnă statele membre să „treacă la fapte” pentru consolidarea competitivității UE: Trebuie să dărâmăm barierele din Piața Unică și să folosim acest potențial uriaș
ROMÂNIA3 weeks ago

Ministrul Economiei cere măsuri europene specifice pentru protejarea industriilor din țările de graniță ale UE: Este necesar să oferim garanții pentru a putea concura în mod loial
ROMÂNIA3 weeks ago

“Cât de sus să fie ștacheta?”, întreabă Nicușor Dan referitor la extinderea UE: Acum 20 de ani, România nu era pregătită să intre în UE, dar decizia a fost corectă
EUROPARLAMENTARI ROMÂNI4 weeks ago

Victor Negrescu: Grupul social-democrat din PE propune o dezbatere privind dronele rusești și o rezoluție pentru dezvoltarea unei „Cupole de Fier Europene” pentru protejarea împotriva amenințărilor de acest tip

Trending