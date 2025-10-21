Președintele Nicușor Dan participă joi la summitul Consiliului European consacrat apărării europene, sprijinului pentru Ucraina și competitivității UE

Președintele Nicușor Dan va participa, în data de 23 octombrie 2025, la reuniunea Consiliului European, care va avea loc la Bruxelles, șeful statului urmând să participe la discuțiile axate pe Ucraina, Orientul Mijlociu, securitatea și apărarea europeană, competitivitatea Uniunii și tranziția dublă, accesul la locuințe, migrația şi Republica Moldova, a transmis Administrația Prezidențială într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

Totodată, șeful statului va participa în data de 22 octombrie la cina de lucru organizată de Președintele Consiliului European, António Costa, cu Președintele Republicii Arabe Egipt, Abdel Fattah El-Sisi, în marja Summitului instituțional UE-Egipt, care vizează consolidarea parteneriatului dintre Uniunea Europeană şi Egipt.

De asemenea, în marja Consiliului European va avea loc şi Summitul Euro în format extins, unde se va discuta situația economică la nivelul Uniunii Europene, cu accent pe Uniunea Economică și Monetară și euro digital.

În pregătirea acestui summit european, președintele Nicușor Dan a avut săptămâna trecută o discuție telefonică cu șeful Consiliului European, Antonio Costa.

Summitul Consiliului European convocat pentru 23 octombrie la Bruxelles va aborda o agendă complexă, axată pe apărarea Uniunii Europene, sprijinul pentru Ucraina, competitivitatea economică, tranziția verde și digitală, precum și pe teme sociale și de politică externă.

În scrisoarea de invitație adresată liderilor europeni, președintele Consiliului European, António Costa, subliniază că sprijinul pentru Ucraina și presiunea economică asupra Rusiei „rămân cele două condiții necesare pentru atingerea unei păci juste și durabile”. Discuțiile vor viza reconfirmarea angajamentului de susținere financiară a Ucrainei în anii următori, precum și modalitățile prin care pot fi utilizate activele rusești înghețate în sprijinul Kievului.

Pe dimensiunea de apărare europeană, liderii vor analiza progresele realizate de la reuniunile informale de la Egmont și Copenhaga, cu scopul de a adopta decizii concrete privind proiectele de capabilități și mecanismele de guvernanță. Un punct central al discuției îl va reprezenta foaia de parcurs „Defence Readiness 2030”, elaborată de Comisie și Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe, document menit să consolideze pregătirea colectivă europeană în fața amenințărilor hibride, atacurilor cibernetice și incursiunilor aeriene neautorizate. Costa insistă că este nevoie de o „accelerare a eforturilor pentru atingerea unei capacități comune de apărare europene până în 2030”.

Liderii vor discuta, de asemenea, măsuri pentru stimularea competitivității europene în contextul tranziției verzi și digitale. Printre priorități se numără reducerea poverii administrative pentru mediul de afaceri, asigurarea unui cadru echilibrat între obiectivele climatice și creșterea economică, precum și consolidarea suveranității digitale a Uniunii.

O altă temă majoră va fi accesul la locuințe la prețuri accesibile, problemă identificată de Costa drept o preocupare socială și economică tot mai mare în multe state membre. Liderii vor discuta modalitățile prin care Uniunea poate sprijini inițiativele naționale, regionale și locale, oferind totodată orientări pentru viitorul Plan european pentru locuințe accesibile, aflat în pregătire la nivelul Comisiei Europene.

Summitul va include și o reuniune a zonei euro, la care vor participa președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, și președintele Eurogrupului, Paschal Donohoe. Discuțiile vor viza situația economică generală, rolul internațional al monedei euro și perspectivele introducerii euro-ului digital.

Pe plan extern, liderii europeni vor evalua perspectivele unui acord de pace durabil în Fâșia Gaza, după doi ani de conflict, și vor analiza contribuția Uniunii la reconstrucția regiunii, pe baza principiului soluției celor două state. De asemenea, migrația rămâne pe agenda reuniunii, Comisia Europeană urmând să transmită o scrisoare de actualizare a progreselor în dosarele prioritare.