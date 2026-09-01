Nicușor Dan: România a îndeplinit toate cele 25 de grupuri de condiții tehnice pentru aderarea la OCDE și “așteptăm curând decizia politică pentru integrare”

Președintele Nicușor Dan a subliniat, marți, la Reuniunea Anuală a Diplomației Române, că România a finalizat toate cele 25 de grupuri de condiții tehnice necesare în procesul de aderare la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

„Extrem de importantă aderarea României la OCDE, unde, grație efortului multor oameni, am îndeplinit toate cele 25 grupuri de condiții tehnice și așteptăm curând decizia politică pentru integrare”, a declarat șeful statului.

Nicușor Dan a inclus aderarea la OCDE printre principalele obiective ale politicii externe românești, alături de consolidarea securității, relația cu Statele Unite și Uniunea Europeană și dezvoltarea diplomației economice.

Finalizarea evaluărilor tehnice reprezintă etapa necesară înaintea deciziei politice privind aderarea României la organizația care reunește economii dezvoltate și care stabilește standarde și politici în domenii precum guvernanța economică, investițiile, educația și administrația publică.

O nouă discuție privind parcursul României către aderarea la OCDE este programată în septembrie, în Consiliul organizației.

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Până în prezent, România a fost evaluată (preliminar sau definitiv) de 24 dintre cele 25 de comitete sectoriale ale OCDE. Dintre acestea, România a obținut 24 avize formale din partea Comitetelor: Înalții Funcționari pentru Buget, Politica de Dezvoltare Regională, Industria Siderurgică, Industria Construcțiilor Navale, Politicile de Concurență, Politica Digitală, Protecția Consumatorului, Educația, Afaceri Sociale, Muncă și Ocuparea Forței de Muncă, Politica de Reglementare, Sănătate, Pescuit, Guvernanță Corporativă și Agricultură, Știință și Politică Tehnologică, Statistică și Politicile de Statistică, Combaterea mitei în operațiunile economice internaționale (Grupul de lucru anti-mită), Chimicale și Biotehnologie, Politici de Mediu și Afaceri Fiscale, Piețe Financiare și Guvernanță Publică, Analiză Economică și de Dezvoltare și Investiții.

Ultimele șapte avize au fost obținute în 2026, an în care România își propune aderarea la organizație.