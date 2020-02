Președintele palestinian anunță ruperea ”tuturor relațiilor” cu Israelul și cu Statele Unite

Secretarul de Stat american Mike Pompeo a promis vineri, imediat după ieșirea Regatului Unit din Uniunea Europeană, consolidarea relațiilor cu Londra, anunță AFP, citat de Agerpres.

”Vom continua să întărim relaţiile noastre deja puternice, productive şi prospere cu Regatul Unit într-un moment în care ei deschid un nou capitol”, a postat el pe Twitter la câteva minute după ieşirea oficială a ţării din Uniunea Europeană.

I am pleased the UK and EU have agreed on a #Brexit deal that honors the will of the British people. We will continue building upon our strong, productive, and prosperous relationship with the UK as they enter this next chapter.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 31, 2020