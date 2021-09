Președintele Parlamentului European: 11 septembrie 2001 a schimbat istoria lumii. Lupta împotriva terorismului nu s-a încheiat

Astăzi se împlinesc 20 ani de la atentatele din 11 septembrie 2001, când prin intermediul a patru atacuri sinucigașe, membrii reţelei teroriste Al-Qaida au şocat Statele Unite şi lumea întreagă. Tot astăzi, liderii din întreaga lume transmit Americii mesaje de susțintere în memoria celor care și-au pierdut viața în timpul atacurilor.

„11 septembrie 2001 a schimbat istoria lumii. Acea zi rămâne o rană deschisă în inimile noastre, nu va fi uitată niciodată. 20 de ani mai târziu, lupta împotriva terorismului nu s-a încheiat. Vom rămâne mereu vigilenți”, a scris președintele Parlamentului European pe contul de Twitter.

#September11 changed the world’s history. That day remains an open wound in all our hearts, it will never be forgotten.

20 years later, the fight against terrorism is not over. We shall always remain vigilant. pic.twitter.com/CLY3TOVk53

— David Sassoli (@EP_President) September 11, 2021