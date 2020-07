Președintele Parlamentului European atenționează că instituția nu va renunța la un buget UE mai ambițios, în interesul cetățenilor

Președintele Parlamentului European, David Sassoli, atenționează că instituția nu va renunța la obținerea unui Cadru Financiar Multianual 2021-2027 mai ambițios, în interesul cetățenilor, după acordul „fără precedent” privind pachetul de redresare al Uniunii Europene, securizat la Bruxelles după negocieri maraton între liderii statelor membre, care au durat aproape patru zile.

„Acesta este un acord fără precedent între guverne pentru a reînvia economia europeană. Acum trebuie să lucrăm pentru îmbunătățirea acestor instrumente, nu vom renunța la un CFM mai ambițios și o claritate la noile resurse proprii. Parlamentul European va acționa pentru a proteja interesele cetățenilor UE”, a anunțat președintele Parlamentului European, într-o postare pe Twitter.

This is an unprecedented agreement between governments to revive the European economy. We must now work to improve these instruments, we won’t give up on a more ambitious MFF and clarity on new own resources. The @Europarl_EN will work to protect the interests of EU citizens.

