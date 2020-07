Președintele Parlamentului European le-a amintit liderilor UE de „responsabilitatea majoră” față de cetățeni și de necesitatea unei decizii urgente privind redresarea pentru a evita o „furtună financiară”

Eurodeputatul Daniel Buda (PNL, PPE) consideră că măsurile de flexibilizare a cheltuirii fondurilor europene ar trebui menținute și după criza COVID-19, potrivit unei postări pe Facebook.

Politicianul și-a exprimat această considerație într-un schimb de opinii privind prioritățile Președinției germane la Consiliul UE cu Peter Altmaier, ministru federal pentru afaceri economice și energie, președintele în exercițiu al Consiliului UE.

În intervenția pe care a susținut-o, Daniel Buda a subliniat faptul că pandemia COVID-19 a avut consecințe dramatice atât asupra vieții cetățenilor, cât și în ceea ce privește principalele sectoare economice. În acest context, a amintit el, instituțiile europene au reacționat de îndată și au introdus măsuri de flexibilizare a cheltuirii fondurilor europene astfel încât banii să fie folosiți în timp util pentru a contracara efectele pandemiei. Astfel, i-a transmis ministrului federal Peter Altmaier că „măsurile ar trebui menținute și după această criză având în vedere birocrația excesivă și multiplele reguli, care de cele mai multe ori împiedică beneficiarii să acceseze fondurile disponibile”.

Intervenția integrală a eurodeputatului Daniel Buda, precum și și răspunsul formulat de ministrul Peter Altmaier, mai jos:

„Mulțumesc, domnule ministru pentru expunerea făcută. Colegii mei și-au exprimat speranța în găsirea unor soluții financiare rezonabile în următorul cadru financiar multianual. Și eu am aceleași așteptări de responsabilitate din partea decidenților politici. Domnule ministru, un lucru este foarte clar: nu poți să faci mai mult cu bani mai puțini. Indiferent că discutăm de politica de coeziune, de politica agricolă comună sau de combaterea încălzirii globale, acestea trebuie să fie finanțate în mod adecvat.

Uniunea Europeană a fost pusă la grea încercare în această perioadă a pandemiei. A fost nevoie de o reacție rapidă și de măsuri urgente. În același timp, a fost nevoie să se aloce resurse financiare consistente care să contracareze efectele pandemiei care a dus de altfel, unele sectoare economice în pragul colapsului.

Locurile de muncă a milioane de cetățeni europeni au fost afectate. Procedurile de cheltuire a acestor bani au fost și ele modificate și simplificate, pe bună dreptate, astfel încât banii să ajungă în timp util la beneficiari. În acest context, domnule ministru, aș dori să va întreb dacă sub președinția dumneavoastră nu v-ați propus să analizați aceste măsuri de flexibilizare a cheltuirii banilor europeni astfel încât ele să fie menținute și după această perioadă a pandemiei? Spun asta deoarece de-a lungul timpului, beneficiarii fondurilor europene s-au plâns de hățișul birocratic prea mare care împiedică absorbția eficientă a acestora. Mai mult, nu apreciați că ar trebui să avem un set unic și simplificat de reguli la nivelul european în ceea ce privește procesul de absorbție, astfel încât birocrația de la nivelul statelor mebre să fie redusă? Vă mulțumesc”.

Peter Altmaier, ministru federal pentru afaceri economice și energie, președintele în exercițiu al Consiliului UE, a transmis următoarele idei:

„Daniel Buda a întrebat despre posibilitățile flexibile pentru plăți. Aici există un rol atât pentru Consiliu, cât și pentru Parlament. Comisia a făcut o propunere de simplificare pe care o privesc cu ochi pozitivi. Eu susțin simplificarea, dar o chestiune pe care am spus-o întotdeauna: peste tot este posibilă simplificarea. În Germania, acum câtiva ani am introdus regula „one in, one out”. O normă va fi introdusă dacă renunțăm la o altă normă. Au funcționat lucrurile. Am putea să ne gândim la un asemenea sistem și pe plan european pentru că politica europeană este privită bine în acest moment de cetățenii europeni, dar toată lumea recunoaște că este foarte complicat să înțelegi cum poți să accesezi anumite fonduri europene.

Activitățile Comisiei REGI sunt indispensabile. Tratăm cu toată seriozitatea președinția Consiliului UE, este o mare responsabilitate cu atât mai mult cu cât ne aflăm în mijlocul pandemiei. Vom reuși dacă vom avea mai multă Europă și vom da dovadă de mai multă responsabilitate. Ar trebui să găsim un compromis cu caracter istoric prin care UE să reprezinte mai mult decât o comunitate. Foarte multe state care dețin președinția cred că pot rezolva toate problemele în 6 luni și după se miră cât de repede trece timpul. Modul nostru de a lucra este afectat în mod fizic, nu putem continua modul tradițional de a lucra, ceea ce îngreunează negocierea unor compromisuri. Ministerul de economie are următoarele competențe: competitivitate, economie, digitalizare, coeziune. CFM și Planul de redresare economic- aveam nevoie demult de CFM. Până acum, toți membrii zonei EURO sunt în continuare membrii acestei zone. Trebuie să ne stabilim obiectivul ca redresarea economică să aibă loc în toate regiunile UE. Nu este vorba de o contrapunere între regiunile bogate și cele sărace tocmai pentru că există o piață internă. Dincolo de această cooperare normală, trebuie să sprijinim mai mult regiunile defavorizate. Inițiativa de investiții ca reacție la criza COVID-19 a fost adoptată de către Consiliu și Parlament într-un ritm extrem de rapid și este un semnal puternic pe care l-am transmis. Sprijinim reglementarea șomajului tehnic. Regiunile nu doar că vor ieși din această criză, dar voi ieși mai puternice. Dorim să ne axăm mai mult pe Pactul Ecologic și pe Agenda Digitală.

Ar trebui să discutăm mai mult de bune practici. În politica regională avem nevoie de un mai bun schimb de bune practici pentru a vedea unde lucrurile au funcționat, cum putem să finanțăm creșterea economică prin fondurile de care dispunem. Bavaria se numără printre cele mai bogate regiuni acum, dar când eram student se număra printre cele mai sărace. Au avut politici bune. Au existat regiuni subdezoltate în Bavaria. S-a început mutarea unor experți, autorități în regiunile acestea mai subdezvoltate, au apărut clustere de dezvoltare. Este un succes al politicii de coeziune. Cred că ar trebui să promovăm migrația muncitorilor de specialitate, care au deja mai mult de 30-40 de ani. Iar dacă pleacă dintr-o țară, poate eliberează un loc ce poate fi ocupată de tineri.”