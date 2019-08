Președintele Parlamentului European, mesaj de condoleanțe pentru victimele atacului din Texas: ”Ura rasială aduce teroare în lumea noastră”

Președintele Parlamentului European, David Sassoli, transmite condoleanțe victimelor care și-au pierdut viața în urma atentatului din Texas: ”Condoleanțele mele pentru numeroasele victime – inclusiv 4 copii – în urma împușcătorilor din Texas”.

David Sassoli consideră că motivul acestor atacuri ar fi ”ura rasială”, care aduce ”teroare în lumea noastră”.

My condolences for the many victims – including 4 children – of the Texas shooting. Strong suspicions that the motive is racial hatred, more and more often the source of death and terror in our world. Cutting off its roots must be the imperative of all women and men of good will.

— David Sassoli (@EP_President) August 4, 2019