Președintele Parlamentului European, profund întristat de vestea atacului oribil din Nisa: Durerea este resimțită de toți în Europa

Președintele Parlamentului European, profund îndurerat, condamnă atantetatul ”oribil” petrecut la Nisa (Franța) în această dimineață.

„Sunt profund șocat și întristat de vestea atacului oribil din Nisa. Această durere este resimțită de toți cei din Europa. Avem datoria să stăm împreună împotriva violenței și a celor care încearcă să incite și să răspândească ura”, a scris David Sassoli pe contul de Twitter.

I am deeply shocked and saddened by the news of the horrific attack in #Nice. This pain is felt by all of us in Europe. We have a duty to stand together against violence and those that seek to incite and spread hatred.

