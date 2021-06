Președintele Parlamentului german, Wolfgang Schäuble, atrage atenția asupra riscului unor ingerințe străine în alegerile legislative din toamnă: Știm ce se poate obține cu știrile false

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, își continuă turneul NextGenerationEU pentru aprobarea planurilor naționale de redresare și reziliență, după ce numărul statelor care au primit undă verde să demareze reformele și investițiile post-pandemie a ajuns la 12.

Potrivit calendarului, von der Leyen va poposi la 1 iulie în Slovenia, țară care marchează preluarea ștafetei președinției Consiliului Uniunii Europene de la Portugalia prin undă verde pentru reforme și investiții și care închide trio-ul actual al președințiilor semestriale.

După ce va participa la ceremonia de predare a ștafetei președinției Consiliului, președinta Comisiei Europene se va deplasa în Lituania, unde este așteptată de oficialii statului baltic pe 2 iulie.

”NextGenerationEU, aceasta este redresarea de care avem nevoie. Va consolida economiile noastre și va stimula tranziția ecologică și digitală”, a precizat Ursula von der Leyen.

