Președintele PE, David Sassoli, se declară „profund dezamăgit” de concluziile Forumului Strategic de la Bled: Nu putem pretinde că problema afgană nu ne privește

Președintele Parlamentului European, David Sassoli, s-a declarat „profund dezamăgit” de concluziile Forumului Strategic de la Bled, Slovenia, unul dintre evenimentele emblematice ale Președinției slovene a Consiliului UE.

„Am văzut țări din afara Uniunii Europene care s-au arătat dispuse să primească solicitanții de azil afgani, dar nu am văzut niciun stat membru care să facă același lucru. Toată lumea s-a gândit, pe bună dreptate, la cei care au lucrat cu noi și la familiile lor, dar niciunul nu a avut curajul de a le oferi refugiu celor ale căror vieți sunt încă în pericol astăzi”, a transmis acesta în discursul său.

„Nu putem pretinde că problema afgană nu ne privește. Europa trebuie să se ridice la înălțimea valorilor sale și să dea un răspuns comun”, a scris Sassoli, pe Twitter.

Solidarity is what holds Europe together. We were disappointed with yesterday’s Home Affairs Council. We cannot pretend that the Afghan question does not concern us. Europe needs to live up to its values and give a common response. My speech at #BSF2021 https://t.co/EptkaLu2sG pic.twitter.com/n7XX2dXCuM

— David Sassoli (@EP_President) September 1, 2021