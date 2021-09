Președintele PMP Cristian Diaconescu a discutat cu președinta Maia Sandu: Îmi voi folosi toate cunoștințele pe care le-am dobândit în cariera de diplomat și voi fi un avocat al interesului R. Moldova

Liderul grupului USR PLUS din Camera Deputaților, Ionuț Moșteanu, a anunțat că reprezentanții Uniunii au discutat cu George Simion, co-președintele partidului AUR, și că împreună au 122 de semnături pentru o eventuală moțiune de cenzură împotriva Guvernului.

”Am discutat cu toate partidele politice despre o eventuală moţiune de cenzură. USR PLUS are 80 de semnături şi 80 de parlamentari, care aşa cum l-au pus pe premierul Cîţu şi i-au dat şansa să arate că poate să conducă un guvern de coaliţie, îl vor da şi jos. Asta să fie foarte clar. Am discutat cu cei de la AUR, pentru a vedea dacă avem o variantă de a strânge semnăturile. Împreună cu AUR avem 122 de semnături, deci putem depune o moţiune de cenzură. Rămâne să discutăm despre text. Bineînţeles, aş vrea să nu ajungem aici, dar asta depinde doar de maturitatea politică a lui Florin Cîţu. Mâine vom avea o discuţie, aştept să facă un pas în spate, să continuăm cu un nou premier PNL, într-un ritm accelerat, pentru că e foarte mult de recuperat din ultimele luni şi din acest aproape un an de zile în care Florin Cîţu a avut frâiele Guvernului şi nu a mers la turaţie maximă”, a spus Moşteanu, a declarat liderul deputaţilor USR-PLUS, Ionuţ Moşteanu, în cadrul unei declarații de presă susținute la Palatul Parlamentului, potrivit Agerpres.

”Cred că în momentul acesta e foarte periculos să îl lăsăm pe Florin Cîţu cu toată puterea pe mână, pentru că am văzut că nu ştie să o folosească. A folosit-o abuziv pentru a-şi atinge scopurile politice de competiţie internă în PNL. A folosit acea poziţie de prim-ministru pentru a presa ministere şi miniştri să îi avizeze o ordonanţă de guvern, trecând peste protocolul de coaliţie. Ordonanţa de guvern care nu are absolut nicio urgenţă”, a completat Moșteanu.

Prim-ministrul Florin Cîțu a anunțat miercuri seară, într-o conferință de presă, că a transmis președintelui Klaus Iohannis cererea de revocare din funcție a ministrului Justiției, Stelian Ion, motivând că ”nu va acceptat în Guvernul României miniștri care să se opună modernizării României”.

”Nu mai accept pe nimeni în Guvern care să şantajeze. Pe nimeni care să nu înţeleagă că noi, aici, nu vorbim despre primari, ci vorbim despre comunităţi şi despre interesul cetăţenilor. România trebuie dezvoltată. Doar pentru că colegii noştri de coaliţie de la USR PLUS nu au foarte mulţi primari nu înseamnă că românii trebuie să aibă de suferit. Îmi asum această decizie. Biroul Politic Naţional al PNL a asumat acest proiect de investiţii, care nu este PNDL 3. Este un proiect dedicat pentru asfalt, apă, canalizare, gaz. Este un simbol al modernizării României, după 30 de ani”, a precizat premierul, conform Agerpres.

Șeful statului a semnat joi decretul de revocare, dar și pe cel privind desemnarea ministrului Afacerilor Interne, Lucian Bode, ministru interimar al Justiției.

Această decizie a prim-ministrului a provocat o criză guvernamentală, Stelian Ion fiind al doilea ministru din USR PLUS demis de Florin Cîțu, după ce Vlad Voiculescu a fost eliberat din funcția de ministru al Sănătății în luna aprilie a acestui an.