Președintele PNL, Ludovic Orban, după nominalizarea viitorului președinte al Comisiei Europene de la PPE: PNL are o poziție puternică la nivel european și va avea capacitatea să reprezinte interesele României în Europa

Annegret Kramp-Karrenbauer, succesoarea Angelei Merkel la conducerea Uniunii Creştin Democrate, a început luni prima sa vizită în afara Europei, în Israel, de la numirea în funcția de președinte al partidului conservator CDU, informează Deutsche Welle.

Ținând un discurs la o conferință de securitate în orașul Herzliya, aceasta a pledat pentru menținerea acordului nuclear cu Iranul, precizând că lumea nu a găsit încă o modalitate mai potrivită pentru a reduce programul nuclear iranian.

Avertismentele sale vin în contextul în care surse citate de presa internațională au precizat că Teheranul a depășit limita de 300 de kilograme de uraniu îmbogățit cu privire la acordul încheiat în 2015 la Viena, sfidând astfel avetismentele semnatarilor europeni de a respecta în continuare condițiile prevăzute de această înțelegere ce reprezintă o încununare a 12 ani de diplomație facilitată de Uniunea Europeană, un element crucial atât pentru arhitectura globală în domeniul neproliferării nucleare, cât și pentru securitatea din regiune.

Acordul nuclear cu Iranul, cunoscut și sub numele de „Plan comun de acţiune cuprinzător” a fost șubrezit odată cu retragerea Statelor Unite, în mai anul trecut, în pofida eforturilor depuse de Franța, Germania și Marea Britanie pentru a-l menţine în viaţă.

”Nu ar trebui să renunțăm așa de ușor. În același timp, împărășesc îngrijorările de securitate ale Israelului privind expansiunea agresivă a influenței regionale a Iranului”, a mai spus Karrenbauer.

Kramp-Karrenbauer, cunoscută și sub numele de AKK, a declarat că Germania ar trebui să facă mai mult pentru a-și îndeplini obligațiile ce decurg din calitatea de membru NATO.

Annegret Kramp-Karrenbauer, care s-a numărat printre favoriţii la succesiunea Angelei Merkel, care a renunţat la sfârşitul lui octombrie să candideze pentru conducerea partidului, a încercat să își contureze profilul internațional în ultimele săptămâni după o serie de gafe pe scena politică internă.

Critici la adresa președintelui rus Vladimir Putin

În cadrul discursului său, liderul CDU a criticat remarcile președintelui rus Vladimir Putin, care a menționat în cadrul unui interviu acordat publicației Financial Times înainte de summitul G20, ce a avut loc în perioada 28-29 în orașul nipon Osaka, că ”ideea liberală presupune că nu trebuie făcut nimic. Migranţii pot ucide, jefui şi viola fără consecinţe pentru că drepturile lor ca migranţi trebuie protejate. Care sunt aceste drepturi? Fiecare infracţiune trebuie să fie pedepsită”.

”Acum 30 de ani, Zidul Berlinului a căzut. Celor care spun cinic că democrația liberală ar fi <<învechită>> le răspund: democrația liberală, drepturile omului, libertatea presei și statul de drept au fost calea corectă, sunt calea corectă și vor fi calea corectă”, a replicat Karrenbauer, răspunzând indirect afirmațiilor lui Putin.

